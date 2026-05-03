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30 सालों से वही जायका, गर्मी का सुकून है बद्री महाराज की लस्सी, हर दिन 2000 गिलास चट कर जाते हैं लोग

सागर का 30 साल पुराना जायका लगभग 30 साल पहले 1997 में बद्री प्रसाद व्यास ने बड़ा बाजार (सर्राफा) में लस्सी की एक छोटी सी दुकान शुरू की थी. लस्सी का जायका लोगों को ऐसा भाया कि शहर में लस्सी की ठंडक और मिठास की चर्चा होने लगी. धीरे-धीरे उनकी लस्सी की चर्चा पूरे शहर में होने लगी और शहर के कोने-कोने से लोग लस्सी का स्वाद चखने के लिए पहुंचने लगे. आज हालात यह है कि लस्सी की दुकान पर सुबह 9:00 बजे से रात के 12:00 बजे तक लस्सी की शौकीन लोगों की भीड़ लगी रहती है.

यहां की लस्सी पिछले लगभग 30 सालों से ज्यादा वक्त से लोगों को गर्मी से राहत देने का काम कर रही है. खास बात ये है कि लस्सी बनाने का कोई खास फार्मूला नहीं है. बल्कि यहां लस्सी देशी और परंपरागत तरीके से बनाई जाती है. लेकिन दूध से लेकर दूसरे उत्पादों की क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाता. यही वजह है कि लोग गर्मी के मौसम में बद्री महाराज की दुकान पहुंचते हैं और लस्सी कितनी भी महंगी हो उसे पीकर अपनी सेहत चुस्त दुरुस्त रखते हैं. दुकान संचालक का कहना है कि रोजाना 1500 से 2000 तक लस्सी के गिलास बिक जाते हैं. इतनी लस्सी बनाने में उन्हें 350 किलो दूध लगता है.

सागर: जब गर्मी के मौसम में पारा 45 पार जाने बेताब हो, धूप ऐसी तीखी कि घर से निकलते ही जलन का एहसास होने लगे, कूलर, एसी और गरमी से लड़ने के तरीके हार मान लें, तब लोगों को गर्मी से बचने के लिए परंपरागत और देशी उपाय याद आते हैं. गर्मी से बचने के लिए लस्सी भरा गिलास देखते ही शीतलता मिलने लगती है और पीने के बाद तो मानो कूल-कूल एहसास होने लगता है. गर्मी के दिनों में सागर शहर में लोगों को बड़ा बाजार यानी सराफा के बद्री महाराज की याद आने लगती है.

गर्मी का सुकून है बद्री महाराज की लस्सी (ETV Bharat)

संचालक राहुल व्यास बताते हैं कि, ''हम लस्सी देशी और परंपरागत तरीके से बनाते हैं. इसे बनाने में कोई विशेष फॉर्मूला नहीं होता है. हम लोग लस्सी बनाने में उपयोग आने वाली चीजों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करते हैं और ना ही लस्सी के स्वाद के लिए कोई एसेंस मिलाते हैं. देशी तरीके से यहीं पर लस्सी तैयार की जाती है. हमारी लस्सी की दुकान की शुरुआत 1997 में हुई थी तब लस्सी 5 रुपये की बेंचा करते थे. आज लस्सी का 50 रुपये की है और आज भी लोग वैसे ही पसंद कर रहे हैं.''

हर दिन 2000 गिलास लस्सी चट कर जाते हैं लोग (ETV Bharat)

साल में 10 महीने चक सकते हैं लस्सी का स्वाद

बड़ा बाजार की इस मशहूर लस्सी की दुकान की खासियत ये है कि बिना गर्मी के भी आप लस्सी का स्वाद चख सकते हैं. ये लस्सी की दुकान साल में 10 महीने संचालित होती है. दिसंबर जनवरी की सर्दी में सिर्फ दो महीने के लिए लस्सी बंद की जाती है. हर साल लस्सी के बिकने की शुरुआत महाशिवरात्रि के दिन होती है. महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को लस्सी का स्पेशल भोग लगाने के बाद साल भर के लिए लस्सी का जायका लोगों को मिलना शुरू हो जाता है.

साल में 10 महीने चक सकते हैं लस्सी का स्वाद (ETV Bharat)

क्या कहते हैं शौकीन

बद्री महाराज की लस्सी के शौकीन पूरे शहर में हैं. गर्मी के मौसम में रोजाना लस्सी का स्वाद चखने पहुंचने वाले नमन जैन बताते हैं कि, ''ऐसा स्वाद पूरे सागर शहर में कहीं भी चखने को नहीं मिलेगा. दूसरी जगह लस्सी मिलती है, ऐसा लगता है कि जैसे दही में शक्कर घोल दी गई हो. यहां का स्वाद काफी अलग है.'' ऐसे ही लस्सी के शौकीन आकाश बताते हैं कि, ''जब 10-12 साल पहले लस्सी 15 और 20 रुपए की आती थी, मैं तब से लस्सी का स्वाद चख रहा हूं. इनका स्वाद स्पेशल और क्वालिटी बेस्ट है. दूसरी जगह ऐसी लस्सी कहीं नहीं मिलती है.''

लस्सी की दुकान के जायके के पहले दिन से शौकीन राजकुमार ताम्रकार कहते हैं कि, ''गर्मी के मौसम में सुबह 9 बजे से बद्री महाराज की दुकान पर भीड़ लगना शुरू होता है, तो देर रात तक ही सिलसिला चलता रहता है. सागर तो छोड़िए मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश में भी ऐसी लस्सी कहीं नहीं मिलेगी. यह घर पर ही बनाते हैं और कोई मिलावट नहीं करते हैं.''