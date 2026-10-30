सागर में फर्जी शेयर मार्केट एडवाइजरी कंपनी, निवेशक को किया कंगाल, बगैर पड़ताल लालच में फंसते गए
शेयर मार्केट में निवेश के नाम मोटी रकम कमाने का झांसा देकर धोखाधड़ी. तीन आरोपी गिरफ्तार. मुख्य आरोपी की तलाश. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 3:43 PM IST
सागर : पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाली फर्जी शेयर मार्केट एडवायजरी कंपनी पर कार्रवाई की. कंपनी के दफ्तर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है. शुरूआती जांच में पता चला है कि एडवाइजरी कंपनी का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) में रजिस्ट्रेशन नहीं है.
कंपनी के दफ्तर से 3 लोग गिरफ्तार
मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत ने बताया "28 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वर्धमान कॉलोनी में दुबे तालाब के पीछे काकागंज वार्ड में सरोज जैन के मकान में अवैध शेयर मार्केट एडवाइजरी कार्यालय चल रहा है. बिना रजिस्ट्रेशन और अनुमति के लोगों को फोन कर शेयर बाजार में निवेश के लिए कहा जा रहा है. निवेश के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है."
पुलिस ने छापा मारकर कंपनी के दफ्तर से 3 लोगों को दबोचा. पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे ‘एंजिल वन’ नामक शेयर मार्केट एडवाइजरी कंपनी की ओर से करन चौरसिया के कहने पर ग्राहकों को फोन करते थे. इन तीनों व्यक्ति ने अपने नाम दीपक राजपूत शाहगढ़, सौरभ नामदेव पंतनगर और अनिल रैकवार बताया.
सेबी में रजिस्ट्रेशन नहीं मिला
पुलिस के अनुसार कंपनी के पास SEBI से संबंधित रजिस्ट्रेशन, गुमास्ता लाइसेंस या कोई वैधानिक अनुमति नहीं है. येलोग UPI ID और अन्य UPI IDs का उपयोग शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लोगों से राशि जमा करने के लिए फोन करते थे. जिन ग्राहकों से निवेश के लिए संपर्क किया जाता था, उनकी जानकारी भी करन चौरसिया मुहैया कराता था.
ऑनलाइन राशि जमा कराते थे
टीआई जसवंत सिंह राजपूत ने बताया "पुलिस ने SEBI की वेबसाइट पर कंपनी के पते के संबंध में जांच की एंजिल वन ग्रुप नाम से शेयर मार्केट एडवाइजरी का काम करने वाली कोई रजिस्टर्ड फर्म नहीं मिली. आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से लोगों को शेयर बाजार में लाभ दिलाने का आश्वासन देकर UPI ID और बैंक खातों के जरिए राशि जमा कराई. पुलिस ने BNS की धारा 318(4), 3(5) तथा मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6(1) के तहत अपराध पाए जाने पर मौके से मोबाइल फोन और अन्य सामग्री जब्त की."
- 4 रुपए रिफंड के चक्कर में गंवाए 98 हजार, कस्टमर केयर वाली ठगी का अजीबोगरीब मामला
- गूगल सर्च बना साइबर ठगों का नया अड्डा! नंबर खोजते ही फोन हैक, 5 रु. खाली न करा दे आपका अकाउंट
पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि शेयर बाजार में निवेश से पहले संबंधित संस्था और निवेश सलाहकार के पंजीयन की आधिकारिक माध्यमों से जांच जरूर करें. अधिक और निश्चित लाभ का लालच देने वाली योजनाओं से सावधान रहें. किसी अनजान व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई UPI ID या बैंक खाते में बिना सत्यापन राशि जमा न करें. निवेश संबंधी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें.