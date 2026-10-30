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सागर में फर्जी शेयर मार्केट एडवाइजरी कंपनी, निवेशक को किया कंगाल, बगैर पड़ताल लालच में फंसते गए

सागर में फर्जी शेयर मार्केट एडवाइजरी कंपनी ने लूटा ( ETV BHARAT )

सागर : पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाली फर्जी शेयर मार्केट एडवायजरी कंपनी पर कार्रवाई की. कंपनी के दफ्तर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है. शुरूआती जांच में पता चला है कि एडवाइजरी कंपनी का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) में रजिस्ट्रेशन नहीं है.

कंपनी के दफ्तर से 3 लोग गिरफ्तार