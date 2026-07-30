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EPFO के RC को रिश्वत खोरी में 5 साल की सजा, 2022 में सागर के बीड़ी व्यापारी से मांगा था 10 लाख

सागर: सागर की बीड़ी निर्माता कंपनी के संचालक से रिश्वत मांगने के आरोप में 2022 में ईओडब्ल्यू की कार्यवाही में धरे गए ईपीएफओ के तत्कालीन रीजनल आयुक्त सतीश कुमार को पांच साल की सजा और पांच लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गयी है. ये मामला विशेष न्यायाधीश शाह बुद्दीन हाशमी की कोर्ट में विचाराधीन था और इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था. गौरतलब है कि जून 2022 में सागर ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय के आयुक्त सतीश कुमार ने सागर की मशहूर बीड़ी निर्माता कंपनी बीआर कंपनी के संचालक अनिरूद्ध पिंपलापुरे से 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी. जिसकी शिकायत उन्होंने ईओडब्ल्यू कार्यालय सागर में की थी. शिकायत पर कार्यवाही करते हुए ईओडब्ल्यू ने क्षेत्रीय आयुक्त को पांच लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.

क्या है मामला?

ईओडब्ल्यू डीएसपी उमा नवल आर्य ने बताया कि "ये मामला जून 2022 का है, जब आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ सागर की टीम ने ईपीएफ के तत्कालीन क्षेत्रीय आयुक्त सतीश कुमार को उनके सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. उन्होंने स्थानीय बीड़ी निर्माता फर्म बीआर एंड कंपनी के संचालक अनिरुद्ध पिंपलापुरे से 10 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी. ये मांग बीड़ी फर्म में कर्मचारियों के ईपीएफ से जुड़े सर्वे में सामने आई कथित अनियमितताओं को दबाने और श्रम कानूनों के उल्लंघन का मामला बताते हुए मामला दबाने के लिए की गयी थी. इस मामले में शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने जाल बिछाया जिसके तहत रिश्वत की पहली किश्त पांच लाख रुपये लेते हुए क्षेत्रीय आयुक्त को गिरफ्तार किया गया था."