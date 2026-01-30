ETV Bharat / state

सागर का एलिवेटेड कॉरिडोर अब से अटल पथ, महापौर परिषद ने फैसले पर लगाई मुहर

महापौर संगीता सुशील तिवारी की अध्यक्षता में एमआईसी सदस्यों और नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री की उपस्थिति में लिया गया ये फैसला.

SAGAR ELEVATED CORRIDOR
सागर का ऐलीवेटेड कॉरिडोर अब अटल पथ (ETV Bharat)
Published : January 30, 2026 at 10:56 PM IST

सागर: लाखा बंजारा झील पर बनाए गए एलिवेटेड कॉरिडोर का नाम अब अटल पथ होगा. नगर निगम की महापौर परिषद की बैठक में यह फैसला हुआ. इस बैठक में नगर विकास और सौन्दर्यीकरण के आय बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए.

सागर नगर निगम की महापौर परिषद की बैठक में महापौर संगीता सुशील तिवारी ने सभी एमआईसी सदस्यों की मौजूदगी में लाखा बंजारा झील पर बने एलिवेटेड कॉरिडोर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने का प्रस्ताव रखा गया. प्रस्ताव पर सभी एमआईसी सदस्यों ने मुहर लगाई.

महापौर ने सभी एमआईसी सदस्यों की मौजूदगी में का प्रस्ताव

गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर के यातायात को कम करने के लिए मुख्य बस स्टैंड के पास दीनदयाल चौराहा से चकराघाट तक लाखा बंजारा झील के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है. हांलाकि इससे आवागमन कई महीने पहले शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक इसका नामकरण नहीं हुआ था.

हाथ ठेला, फेरीवालों को होगी सहूलियत शहर में बनेंगे नए हॉकर्स जोन

हाथ ठेला, फेरीवाले और रेहड़ी वालों की पंचायत में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार शहर में प्रस्तावित हॉकर्स जोन की हर महीने की दर प्रस्तावित की गई. महापौर संगीता सुशील तिवारी ने कहा कि शहर के प्रमुख चौराहे शीतला माता मंदिर, वंदे मातरम् चौक, संविधान चौक सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर अगर जगह है, तो ऐसे स्थानों को भी हॉकर्स जोन बनाने के लिए एक सप्ताह में कार्रवाई की जाए. हाकर्स जोन के लिए न्यूनतम दर रुपये 1000/- निर्धारित करने की अनुशंसा सहित विषय को परिषद में भेजे जाने का निर्णय लिया गया.

चौबीस घंटे पानी के प्रोजेक्ट के नल कनेक्शन दर की जाएगी कम

वहीं सागर नगर निगम, नगर पालिक मकरोनिया जलप्रदाय उन्नयन योजना के तहत घरेलू नल कनेक्शनों के संयोजन के लिए पाइप लाइनों की साइज अनुसार नल कनेक्शन की संयोजन राशि के संबंध में दरों के निर्धारण करने हेतु फैसला लिया गया.

