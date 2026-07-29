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मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों के संविदाकर्मी होंगे नियमित, यह परीक्षा करना होगी पास, मिलेंगे बोनस नंबर

मध्य प्रदेश के बिजली कंपनियों के संविदाकर्मियों के लिए खुशखबरी, संविदाकर्मी विभागीय परीक्षा से होंगे नियमित, सभी 54 विभागों में ऐसी व्यवस्था की मांग.

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मध्य प्रदेश में हजारों संविदाकर्मी होंगे नियमित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 12:27 PM IST

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Updated : July 29, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
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सागर: मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा सभी बिजली कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने नीति निर्देश जारी किए गए हैं. इसके अनुसार विभागीय परीक्षा के जरिए बिजली कंपनियों में रिक्त पद भरे जाएंगे. संविदा कर्मियों को विभागीय परीक्षा देनी होगी और उन्हें अपने कार्य के अनुभव के बोनस अंक दिए जाएंगे.

विभागीय परीक्षा परिणाम के आधार पर बिजली कंपनियों के रिक्त नियमित पदों पर नियुक्ति दी जाएगी. सरकार के फैसले का स्वागत करने के साथ मध्य प्रदेश संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश के अन्य 54 विभागों में भी ऐसी ही नीति लागू करने की मांग की है. बिजली कंपनियां के करीब 6000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी इस फैसले से लाभान्वित होंगे.

संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने सभी 54 विभागों में ऐसी व्यवस्था की मांग (ETV Bharat)

विद्युत कंपनियों में विभागीय परीक्षा से नियमितीकरण
मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग ने नियम और निर्देश जारी कर सभी विद्युत वितरण कंपनियों को अक्टूबर 2026 तक सभी विद्युत वितरण कंपनियों में काम करने वाले लगभग 6 हजार संविदा कर्मचारियों को कंपनियों में रिक्त पदों पर नियमित करने के निर्देश दिए हैं. मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग के जारी दिशा निर्देश के अनुसार, विद्युत वितरण कंपनियों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा देनी होगी. विभागीय परीक्षा के माध्यम से खाली नियमित पदों पर कंपनियों में कार्य करने वाले सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा.

REGULARIZED JOB POLICY MP
मध्य प्रदेश के बिजली कंपनियों के संविदाकर्मियों के लिए खुशखबरी (ETV Bharat)
ENERGY DEPARTMENT EXAM MP
संविदाकर्मी विभागीय परीक्षा से होंगे नियमित (ETV Bharat)

विभागीय परीक्षा 100 अंकों की होगी. एससी-एसटी, ओबीसी संविदा कर्मचारियों को 40% अंक और सामान्य कर्मचारियों को 50% लाना अनिवार्य है. इनके साथ बोनस के तौर पर अनुभव के 30 अंक दिए जाएंगे. इस प्रकार पूरे प्रदेश के विद्युत वितरण कंपनियों में कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों को विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा नियमित पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति प्रदान की जाएगी. ये निर्देश 24 जुलाई को मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग ने सभी बिजली कंपनियों के लिए जारी दिए हैं.

अन्य विभागों से उठी मांग
मध्य प्रदेश संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष रमेश राठौर ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा से मांग की है. उन्होंने कहा कि, ''जिस प्रकार मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ऊर्जा विभाग के द्वारा विभागीय परीक्षा लेकर विद्युत विभाग में नियमित पदों के विरुद्ध संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, उसी प्रकार प्रकार प्रदेश के समस्त 54 विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाना चाहिए. जिस प्रकार बोनस अंक विद्युत विभाग ऊर्जा विभाग के द्वारा दिए गए हैं इस प्रकार दिए जाने चाहिए.''

Last Updated : July 29, 2026 at 1:10 PM IST

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