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तीन बुजुर्ग दोस्तों को पाॅवरलिफ्टिंग का गजब चस्का, बायपास सर्जरी करा जीत रहे मेडल

ये तीनों खिलाड़ी नियमित रूप से जिम में अभ्यास करते हैं और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं. हाल ही में ग्वालियर में आयोजित पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में इनमें से दो खिलाड़ियों ने अलग-अलग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है. अब वे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं.

सागर: रिटायरमेंट के बाद की उम्र आमतौर पर नाती-पोतों के साथ समय बिताने और भक्ति-भाव में लीन रहने की मानी जाती है. लेकिन सागर के तीन बुजुर्गों ने इस धारणा को बदल दिया है. 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के ये खिलाड़ी आज पावरलिफ्टिंग में न केवल सक्रिय हैं, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं.

वन विभाग से रिटायर होकर पावरलिफ्टिंग में बनाई पहचान

वन विभाग से सेवानिवृत्त भगवानदास कश्यप रिटायरमेंट के बाद लगातार पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं. सागर के कई वरिष्ठ नागरिकों को जिम और पावरलिफ्टिंग से जोड़ने का श्रेय भी उन्हें जाता है. नौकरी के दौरान वे विभागीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे और सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने खेलों से दूरी नहीं बनाई.

महाराष्ट्र में दम दिखाने की तैयारी (ETV Bharat)

20 से अधिक पदक जीतकर बढ़ाया प्रदेश का गौरव

भगवानदास कश्यप अब तक 8 राज्य स्तरीय और 7 राष्ट्रीय स्तर की पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं. वे 5 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीत चुके हैं. इसके अलावा दो बार राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट लिफ्टर मास्टर अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं. अब वे ग्रुप-4 श्रेणी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे.

देशभर में आयोजित पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिताओं में जीत रहे अवॉर्ड (ETV Bharat)

बायपास सर्जरी के बाद भी नहीं रुका जुनून

स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त संचालक पद से सेवानिवृत्त डॉ. अरविंद कुमार मौर्य की उम्र 76 वर्ष है. बायपास सर्जरी के बावजूद उन्होंने अपनी फिटनेस और खेल के प्रति जुनून को कायम रखा है. वे रोजाना जिम में अभ्यास करते हैं और प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी करते हैं.

महाराष्ट्र में दम दिखाने की तैयारी

पिछले चार वर्षों में डॉ. मौर्य कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर पदक जीत चुके हैं. वर्ष 2022 में जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उन्होंने सिल्वर मेडल तथा बेंच प्रेस में गोल्ड मेडल जीता. इसके बाद नेशनल मेन्स क्लासिक 2022-23 में मास्टर-4 श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया. गोवा में आयोजित बेंच प्रेस नेशनल चैंपियनशिप और मई 2026 में ग्वालियर में हुई राज्य स्तरीय क्लासिक पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता.

रिटायर होकर शुरू की पावरलिफ्टिंग (ETV Bharat)

अखाड़े की शौक से पावरलिफ्टिंग तक

मकरोनिया निवासी और सैलून संचालक 68 वर्षीय मनोहरलाल सेन की कहानी भी प्रेरणादायक है. बचपन से अखाड़े खेलने के शौकिन मनोहरलाल ने जीवन के इस पड़ाव में पावरलिफ्टिंग शुरू की. मई 2023 में सागर में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 160 किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था. इसके बाद इंदौर में आयोजित राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में 260 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल हासिल किया. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने कांस्य पदक जीता. तब से उनका यह सफर लगातार जारी है और वे भोपाल, इंदौर, गोवा तथा विशाखापट्टनम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं.

युवाओं के लिए प्रेरणा बने बुजुर्ग खिलाड़ी

सागर के ये तीनों खिलाड़ी आज पूरे प्रदेश और देश में अपनी पहचान बना रहे हैं. फिटनेस और जिम से जुड़े कार्यक्रमों में इन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है. ये खिलाड़ी साबित कर रहे हैं कि मजबूत इच्छाशक्ति और निरंतर मेहनत के सामने उम्र केवल एक संख्या है. गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों और बढ़ती उम्र के बावजूद उनका समर्पण युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नियमित व्यायाम करने के लिए प्रेरित कर रहा है.