बड़े भाई पर छोटे भाई की गर्दन काटकर हत्या का आरोप, भाभी को भगाकर ले गया था देवर

सागर के मालथौन थाना क्षेत्र में बका से गर्दन काटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला आया सामने. चचेरे भाई की हत्या करने का आरोप.

sagar elder brother murdered cousin
बड़े भाई ने चचेरे भाई को उतारा मौत के घाट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 7:43 AM IST

3 Min Read
सागर: मालथौन थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. प्रेम प्रसंग में भाभी को भगा ले जाने वाले देवर की गर्दन काटकर हत्या करने का मामला सामने आया है. बड़े भाई पर चचेरे भाई को मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. सुरक्षा व्यवस्था के चलते गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. इधर इस घटना के बाद गांव में तनाव के साथ सनसनी फैल गई.

बड़े भाई पर चचेरे भाई की हत्या का आरोप

यह सनसनीखेज मामला मालथौन थाना क्षेत्र की चौकी नोनिया के नीमखेड़ा में सामने आया है. ऐसा आरोप है कि यहां मंगलवार की देर रात को शुभम दांगी उम्र 28 साल को उसके चचेरे भाई सुरेंद्र सिंह दांगी ने ही पारिवारिक विवाद के चलते बका मारकर हत्या कर दी. जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं मृतक का भाई रणवीर सिंह इस हत्याकांड के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया है. जिसका इलाज मालथौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है.

Love affair case sister in law
पत्नी को भगाकर ले जाने के शक में की हत्या (ETV Bharat)

पत्नी को भगाकर ले जाने के शक में की हत्या

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुभम दांगी अगस्त के महीने में अपनी भाभी यानी चचेरे बड़े भाई की पत्नी को भगाकर ले गया था. शुभम बीच-बीच में अपने घर आता-जाता रहता था, लेकिन इन दोनों परिवारों के बीच में बुराई हो गई थी. मंगलवार की रात शुभम को अकेला पाते ही मौका देखकर सुरेंद्र और उसके परिवार के लोगों ने पीछे से हमला किया और फिर उसकी गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया. यह आरोप पीड़ित परिवार के द्वारा लगाया गया है. बताया जा रहा है गर्दन पर हमला करने से पहले सुरेन्द्र ने युवक पर बंदूक से भी हमला किया था. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है और आरोपी फरार हो गया.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

सूचना मिलते ही खुरई एसडीओपी सचिन परते, मालथौन थाना प्रभारी अशोक यादव, बरोदिया कला चौकी प्रभारी धनेंद्र यादव सहित आसपास के थानों का अमला मौके पर पहुंचा. पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है. बुधवार को सागर से एफएसएल और फिंगर प्रिंट की टीम पहुंचकर जांच करेगी. फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है.

शंका के आधार पर की हत्या

खुरई एसडीओपी सचिन परते ने बताया कि "आरोपी सुरेन्द्र सिंह दांगी को ऐसा शक था कि उसकी पत्नी को उसका चचेरा भाई शुभम दांगी अपने साथ ले गया है. उसकी पत्नी मायके में भी नहीं है. इसी शंका के आधार पर उसने इस घटना को अंजाम दिया है. ऐसा बताया जा रहा है कि गोली भी चलाई गई है. बका से गर्दन पर हमला किया गया है. मृतक का पीएम करवाया जा रहा है और उसके बाद ही और स्थिति साफ होगी."

