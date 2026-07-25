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7 साल में 217 गांवों में बदलाव की बयार, 10 हजार लोगों की नशा ने तौबा, बच्चों ने लगाए 5600 पेड़

सागर के एकल अभियान का कमाल, बदली कई गांवों की तस्वीर, लोग नशा छोड़कर हो रहे संस्कारी, बच्चे पा रहे शिक्षा. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

SAGAR EKAL vidyalaya ABHIYAN
7 साल में 217 गांवों में बदलाव की बयार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 11:47 AM IST

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सागर: जिले के 217 गांव में पिछले सात सालों से चल रहे एक अभियान ने इन गांवों की दिशा और दशा बदल दी है. ग्रामीण जहां पर्यावरण का महत्व समझ रहे हैं, वहीं नशा की बुराईयों से रूबरू होकर नशा से तौबा कर रहे हैं. स्कूल छोड़ चुके बच्चों को पढ़ाई के साथ संस्कार की अलग से पाठशाला लगाई जा रही है. इसके अलावा उन्नत कृषि, स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक कर्तव्य को बखूबी समझ रहे हैं.

दरअसल, इन गांवों में पिछले सात सालों से एकल अभियान के तहत ये बदलाव आया है. हर पंचायत में एक आचार्य और आचार्या की नियुक्ति की गयी है. जो गांवों में बच्चों और बुजुर्गों से संपर्क करके अभियान से जोड़ते हैं और बदलाव की कोशिश करते हैं, जिनके परिणाम अब नजर आने लगे हैं.

CHILDREN PLANTED 5600 TREES
बच्चों ने लगाए 5600 पेड़ (ETV Bharat)

क्या है एकल अभियान
सागर जिले में करीब सात साल पहले शुरू किए गए इस अभियान के तहत 217 गांवों में बदलाव की बयार चल रही है. इन गांवों में सुबह से प्रभातर फेरी निकलती है, तो शाम को बुजुर्ग भजन और संस्कार गीत गाते हुए नजर आते हैं. स्कूल छोड चुके बच्चों को शाम के वक्त संस्कार की पाठशाला लगायी जाती है. जिसमें संस्कारों के साथ पहाड़ा, अक्षरज्ञान सिखाया जाता है.

इसके अलावा बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए उनके जन्मदिन पर पौधरोपण कराया जाता है. जिसको बड़ा करने की जिम्मेदारी बच्चे और अभियान से जु़डे आचार्य और आचार्या संभालते हैं. इसके अलावा नशामुक्ति के तो काफी सार्थक परिणाम देखने मिले हैं और करीब 10 हजार ग्रामीणों ने अलग-अलग तरह के नशों से तौबा की है. ग्रामीणों को उन्नत कृषि, स्वच्छता और सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया है.

SAGAR 217 VILLAGES DE ADDICTION
10 हजार लोगों की नशा ने तौबा (ETV Bharat)

पहली प्राथमिकता स्कूल छोड़ चुके बच्चों को एकल विद्यालय
अभियान के जिलाध्यक्ष एडवोकेट मनोज भायजी बताते हैं कि, ''अभियान के तहत हम लोग हर पंचायत में एक आचार्य और एक आचार्या की नियुक्ति करते हैं. जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो गांव में एक-एक परिवार चिन्हित करें और उनसे जुड़े. वो परिवार चिन्हित करके घरों तक पहुंचते हैं. सबसे पहले बुजुर्गों से संवाद करते हैं. उनको पढ़ाई का महत्व समझाकर स्कूल छोड़ चुके बच्चों को अभियान से जोड़ने के लिए उन्हे तैयार करते हैं. बच्चों को एकल विद्यालय में शाम के वक्त बुलाया जाता है और पढ़ाई करायी जाती है. उनको व्यवहारिक शिक्षा के साथ अक्षरज्ञान, गणित, संस्कार, अनुशासन, पर्यावरण और स्वच्छता का महत्व समझाया जा सकता है.

MP VILLAGES TRANSFORMATION
बच्चों को जन्मदिन के जरिए पर्यावरण से जोड़ा (ETV Bharat)

नशा छुड़वाने लगातार एक महीने संवाद
आचार्य एकल विद्यालय जूना के महेश पटेल बताते हैं, ''ग्रामीणों को नशा छुड़वाने के लिए भी अभियान के तहत परिवारों को चिन्हित करके ऐसे परिवारों से लगातार एक महीने तक संपर्क किया जाता है. घर में सब लोगों के साथ बैठकर नशा से होने वाले शारीरिक, आर्थिक और पारिवारिक नुकसान को बारे में बताया जाता है. ऐसे लोगों को धार्मिक गतिविधियों से जोड़कर नशा छुडवाने का प्रयास किया जाता है. ऐसे लोगों को सुबह की प्रभात फेरी और शाम की भजन संध्या में शामिल किया जाता है. इसके साथ आध्यात्मिक गतिविधियों से जोड़ा जाता है. इसका ये परिणाम हुआ है कि लगातार आध्यात्मिक और सकारात्मक माहौल के कारण अब तक करीब 10 हजार लोगों ने अलग-अलग तरह के नशा से तौबा कर ली है.''

बच्चों को जन्मदिन के जरिए पर्यावरण से जोड़ा
जिलाध्यक्ष मनोज भायजी बताते हैं कि, ''पर्यावरण से बच्चों को जोड़ने के लिए एकल विद्यालय के जरिए जुड़े 5 हजार 600 बच्चों को जोड़ा है. इन बच्चों के जन्मदिन पर केक काटने के साथ एक पौधा लगवाया जाता है और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी बच्चों को दी जाती है. बच्चे इसके जरिए पर्यावरण के महत्व को समझ रहे हैं.''

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