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उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी में दिखेगा सागर का लाल, बदमाशों पर कसेंगे शिकंजा

सागर के दुर्गा सिंह ने दादा के सपने को किया साकार, यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर बनकर जिले का नाम किया रोशन. मनोज वाधवानी की रिपोर्ट.

SAGAR DURGA BECOME SUB INSPECTOR
सागर के दुर्गा सिंह यूपी में बने सब-इंस्पेक्टर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 10:02 PM IST

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सागर: बीना तहसील के गोदना गांव निवासी 26 वर्षीय दुर्गा सिंह ठाकुर ने कई असफलताओं, आर्थिक और मानसिक संघर्षों के बावजूद हार नहीं मानी और आखिरकार यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर बनकर अपने दादा का सपना पूरा कर दिया. उनकी सफलता आज पूरे गांव के लिए गर्व का विषय बन गई है.

दादा का सपना किया साकार

दुर्गा सिंह ठाकुर का बचपन से ही सपना पुलिस विभाग में जाने का था. हालांकि परिवार चाहता था कि वह डॉक्टर बने. दुर्गा सिंह ने कहा, "मेरे दादा का सपना था कि मैं पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा करूं. मेरे बड़े भाई रेलवे में कार्यरत हैं. उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली."

यूपी पुलिस की वर्दी में दिखेगा सागर का लाल (ETV Bharat)

'कोरोना काल में की तैयारी'

दुर्गा सिंह ने बताया, "लॉकडाउन से पहले मैंने कोचिंग जाना शुरू की थी लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण सब कुछ प्रभावित हो गया. इसके बाद घर से ही तैयारी जारी रखी. रोजाना 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने के साथ ही टाइपिंग और फिजिकल तैयारी पर भी ध्यान दिया. इससे पहले कई प्रतियोगी परीक्षाएं दीं. एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती में 3 बार फिजिकल तक पहुंचे लेकिन अंतिम चयन नहीं हो सका. रेलवे की परीक्षाएं भी दीं. इनमें से कई परीक्षाओं के रिजल्ट आना बाकी हैं."

कई परीक्षाओं में असफल होने के बाद भी नहीं मानी हार

दुर्गा सिंह ने साल 2022 में पहली बार यूपी एसआई परीक्षा दी थी. लिखित परीक्षा में मात्र एक नंबर से पीछे रह गए. इसके बाद फिर प्रयास किया और लिखित परीक्षा निकाल ली, लेकिन फिजिकल टेस्ट में असफल हो गए. इस असफलता ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था. उन्होंने बताया कि उस समय वह काफी निराश हो गए थे, लेकिन परिवार और करीबियों ने उनका हौसला बढ़ाया. खासकर उनके परिजनों का सहयोग उन्हें लगातार मिलता रहा. इसी समर्थन ने उन्हें दोबारा खड़े होने की ताकत दी.

2025 में मिला संघर्ष का फल

लगातार मेहनत के बाद दुर्गा सिंह ने नवंबर 2025 में फिर यूपी एसआई परीक्षा दी. 26 मार्च 2026 को परिणाम आया, जिसमें उन्होंने सफलता हासिल की. इसके बाद फिजिकल और 4 मई को मेडिकल सत्यापन भी सफलतापूर्वक पूरा हो गया. अब उनका चयन यूपी पुलिस में एसआई पद पर हो चुका है.

दुर्गा सिंह ठाकुर ने प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय गोदना से प्राप्त की. इसके बाद बीना के सरस्वती शिशु मंदिर से 10वीं तक पढ़ाई की और 12वीं की शिक्षा भोपाल से पूरी की. ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें पुलिस सेवा में जाना है.

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