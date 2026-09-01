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सावधान मेडिकल स्टोर्स! मध्य प्रदेश में अगर नाबालिगों को बेची नशीली दावा तो रद्द होगा लाइसेंस

सागर में मेडिकल स्टोर पर बिकी नशीली दवा, तो निरस्त होगा लाइसेंस. नाबालिगों को बेचकर कर हो रही मोटी कमाई. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

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सागर में मेडिकल स्टोर्स पर एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 2:41 PM IST

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सागर: शहर के कटरबाजों ने कानून व्यवस्था को बदहाल करके रखा है. पुलिस द्वारा इन पर की गयी कार्यवाही में एक बात सामने आयी है कि ज्यादातर कटरबाज नाबालिग हैं और मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली नशीली दवाईयों का सेवन करते हैं. इन बातों को ध्यान रखकर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया है, जिसमें ऐसे मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है जो इस तरह की नशीली दवाई नाबालिगों को बेचकर नशे की गिरफ्त में धकेल रहे हैं.

लगातार चलेगी मुहिम

ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन ने बताया कि शहर के मेडिकल स्टोर्स पर लगातार नशीली दवाएं मिलने की जानकारी मिल रही है. वहीं पुलिस द्वारा कई मामलों में ऐसे नाबालिग बच्चे भी पकड़े गए, जो इन नशीली दवाओं का सेवन कर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. इस बात को ध्यान रखकर जिला कलेक्टर द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनजागरूकता के साथ-साथ ऐसे मेडिकल स्टोर पर कार्यवाही की जा रही है, जो इस तरह की दवाओं की बिक्री में संलिप्त हैं. कार्यवाही के तहत दवाओं की जांच, सेंपल लेने की कार्यवाही और औषधि अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है.

Sagar Drugs Selling Medical stores licenses cancelled
नशीली दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई (ETV Bharat)

मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त

जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के अंतर्गत ड्रग इंस्पेक्टर सागर सोनम जैन ने शहर की विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण शुरू कर दिया है. इसके तहत नशीली दवाएं मेडिकल स्टोर्स में पाए जाने सहित नियमों का उल्लंघन करने पर मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं. शहर के ऋषभ इंटरप्राइजेज मेडिकल में नशीली दवाओं में संलिप्तता पाए जाने पर मेडिकल का लाइसेंस निरस्त किया गया है.

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इसी प्रकार आईटीआई के सामने संचालित विष्णु मेडिकल के निरीक्षण के दौरान दुकान का संचालन नहीं पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त किया गया. फार्मासिस्ट के बिना दुकान का संचालन पाए जाने पर संवृद्धि मेडिकल का लाइसेंस 7 दिवस के लिए निलंबित किया गया है. पिछले महीने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सागर जिले के 13 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए गए थे. पटेल मेडिकल, विजय टॉकीज रोड के निरीक्षण के दौरान Avil वायल 10 एमएल के क्रय-विक्रय के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाने पर दुकान का निरीक्षण किया गया. मेडिकल संचालक को 3 दिवस में नारकोटिक्स दवाओं एवं Avil के दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर लाइसेंस निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी. दवाओं के नमूने जांच के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे जाएंगे.

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