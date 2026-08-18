पैसे आते ही बदल गए थे ड्राइवर परिवार के मिजाज, मोहल्ले के घर खरीदने की देते धमकी
सागर में ड्राइवर के घर मिले 3 करोड़ कैश मामले में IT और ED कर सकती है जांच, परिवार ने रिश्तेदार रिटायर्ड एसई का बताया पैसा. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 12:53 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 1:33 PM IST
सागर: शहर के गोपालगंज थाना के तिली गांव में ड्राइवर के घर अलमारी में मिले 3 करोड़ 2 लाख 14 हजार रुपए किसके हैं. इसका पता लगाने में पुलिस और अन्य एजेंसी जुट गयी है. ड्राइवर ने पूछताछ में पैसे उनके रिश्तेदार रिटायर्ड एसई रमेश अहिरवार के बताए हैं, लेकिन पुलिस की पूछताछ में रिटायर्ड एसई ने पैसा अपना होने से इंकार कर दिया है. हालांकि पुलिस इस सिलसिले में आईटी और ईडी की मदद भी ले रही है. वहीं पुलिस की जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है. जांच में पता चला है कि पैसे आने के बाद ड्राइवर, उसके भाई और मां का रहन सहन बदल गया था. पूरे मोहल्ले में दोनों धौंस बताते थे.
क्या है मामला
गोपालगंज थाना प्रभारी घनश्याम शर्मा ने बताया कि "एसपी के निर्देश पर सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी. इसी कड़ी में तिली गांव में एक युवक सौरभ अहिरवार की हथियार लहराते हुए सोशल मीडिया पर रील मिली थी. इसी बात की जांच करने उसके घर पुलिस पहुंची, लेकिन वहां एक अलमारी में रखे बैग में 500-500 रुपए के नोट देखकर पुलिस के होश उड़ गए और इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई.
पुलिस ने तत्काल नायब तहसीलदार और इनकम टैक्स को खबर की. नोटों की गिनती के लिए एक ज्वेलर्स के यहां से मशीन बुलवाई और गिनना शुरू किया, तो देर रात सिलसिला चलता रहा और तीन करोड़ 2 लाख 14 हजार बरामद हुए. सौरभ और अंकित अहिरवार दोनों भाई ड्राइवरी करते हैं. उनके पास इतना ज्यादा पैसा मिलने पर जब पूछताछ की गयी, तो उन्होंने यह पैसा रिटायर्ड अधीक्षण यंत्री पीडब्लयूडी रमेश अहिरवार का बताया. जो युवकों के नाना हैं और रिटायरमेंट के बाद भोपाल में रहते हैं.
पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे
गोपालगंज पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में मोहल्ले के लोगों से भी बातचीत की, तो पता चला कि दोनों युवक ड्राइवर का काम करते हैं. पहले इनके पिता गैस एजेंसी में काम करते थे, उनके निधन के बाद घर की हालत बिगड़ने पर मां रचनाबाई भी दूसरों के घरों में काम करने लगी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इन लोगों का रहन-सहन एकदम से बदल गया. मां ने दूसरों के घरों में काम करना बंद कर दिया और बेटे पैसों की धौंस दिखाते फिरते थे.
एक बार पड़ोसियों से झगड़ा हुआ, तो उसका घर खरीदने की धमकी देने लगे थे. बताया जा रहा है कि हाल ही में इन्होंने एक पॉश कॉलोनी में करीब 40 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा और वहां काफी सजावट के साथ मकान बना रहे थे. जबकि अभी जिस मकान में रहते हैं, वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था.
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पैसे लौटाने से किया माना फंसे तो नाना का पैसा बताया
इन लोगों के यहां यह पैसा करीब डेढ़ साल पहले पहुंचा था. इतना पैसा देखकर इन लोगों की नीयत बिगड़ गई और जब रिश्ते के नाना रिटायर्ड एसई ने पैसा वापस मांगा, तो इन लोगों ने पानी में गल जाने की बात कह कर पैसा देने से मना कर दिया और अब जब फंस गए, तो नाना का पैसा बता रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ रिटायर्ड एसई ने ये पैसा अपना होने से इनकार कर दिया है. हालांकि पुलिस इस मामले में पहले ही इनकम टैक्स के साथ कार्रवाई में जुटी हुई है और जरूरत पड़ने पर अन्य एजेंसियों की भी मदद ले सकती है."