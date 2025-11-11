ETV Bharat / state

दूषित पानी पीने से गर्भवती महिला और 1 बच्चे की मौत, बीएमसी में 7 लोग भर्ती

सागर में दूषित पानी पीने से लोगों में उल्टी-दस्त का प्रकोप, गांव में लगाया गया मेडिकल कैंप.

दूषित पानी से गर्भवती महिला और बच्चे की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 6:44 PM IST

सागर: देवरीकला विकासखंड के पड़रई खुर्द गांव में दूषित पानी पीने से उल्टी दस्त के प्रकोप से एक महिला और 5 साल के मासूम की मौत का मामला सामने आया है. बताया गया कि महिला गर्भवती थी और बीते दिन मृत बच्ची को जन्म दिया था. इसके साथ ही गांव के कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें इलाज के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

गांव में लगाया गया मेडिकल कैंप

इस मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन द्वारा गांव में मेडिकल कैंप लगाया गया है. जहां लोगों का प्राथमिक इलाज किया जा रहा है. वहीं, गंभीर मरीजों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है. इसके साथ ही गांव के सभी जल स्त्रोतों को इंसानों और जानवरों दोनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है. ग्राम पंचायत द्वारा बाहर से पानी लाकर दिनभर में 3 बार गांव में सप्लाई किया जा रहा है.

सागर में उल्टी दस्त से कई लोग बीमार (ETV Bharat)

उल्टी दस्त से कई लोग बीमार

देवरी विकासखंड के ग्राम पंचायत गुगवारा की ग्राम पड़रई खुर्द में पिछले 3-4 दिनों से उल्टी दस्त के प्रकोप के कारण कई लोग बीमार हो गए हैं. उल्टी दस्त के कारण ही एक महिला मनीषा पति जीवन लाल यादव की मौत की बात सामने आयी है. एसडीएम मुनव्वर खान ने बताया कि "मनीषा यादव गर्भवती महिला थी, जिसकी बीएमसी में डिलीवरी हुई थी, जिन्होंने मृत बच्ची को जन्म दिया था."

दूषित पानी पीने से गर्भवती महिला की मौत (ETV Bharat)

5 साल के मासूम की भी मौत

बीमारी के बाद उल्टी दस्त के प्रकोप के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती 5 साल के कृष्णा पिता नारायण यादव ने दम तोड़ दिया. कृष्णा यादव को 5 नवंबर को देवरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था और 10 नवंबर को उसकी मौत हो गयी.

गांव में लगाया गया मेडिकल कैंप (ETV Bharat)

निजी अस्पताल में भी करा रहे हैं कई लोग इलाज

उल्टी दस्त के प्रकोप के चलते गांव में कई लोग बीमार हैं और 7 लोगों को इलाज के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. जिनमें 3 पुरुष सूरज यादव, नंदू यादव, नारायण और 3 महिलाएं सपना यादव, रीता यादव और आशा रानी ठाकुर के अलावा 6 साल के रितेश का इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि गांव के कई लोग निजी अस्पतालों में भी इलाज करा रहे हैं.

उल्टी-दस्त से बच्चे की मौत (ETV Bharat)

गांव में कुओं के पानी का होता है उपयोग

पड़रई खुर्द गांव में कुएं के पानी का उपयोग किया जाता है. पीएचई के एसडीओ एच डी कोरी ने बताया कि "जिला कलेक्टर के निर्देश पर पानी की जांच करायी जा रही है. कुओं के पानी के सैंपल लिए गए हैं और जांच के लिए भेजे गए हैं." फिलहाल गांव में पीने के पानी के लिए पंचायत द्वारा दिन में 3 बार टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है. कुएं के पानी को इंसान और जानवरों के लिए प्रतिबंधित किया गया है और कुओं की सफाई के साथ ब्लीचिंग पाउडर डाला जा रहा है.

