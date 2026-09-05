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'गाली मत दो', PMO से मोहन सरकार तक पहुंची सागर की बेटी की आवाज, एब्यूज के खिलाफ क्रांति

मां बहन की गालियों के खिलाफ मुहिम को मिला सरकार का साथ, कई विभागों में नो एब्यूज मुहिम की शुरूआत. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

SAGAR DR VANDANA GUPTA
एब्यूज के खिलाफ क्रांति (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 5:23 PM IST

8 Min Read
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सागर: समाज में मां बहन की गालियों का सरेआम उपयोग कोई नई बात नहीं है. सामने से गुजरती बहन बेटियों और महिलाओं के सामने पुरूष वर्ग मां बहन की गालियां देने से बाज नहीं आते हैं. इस तरह की गालियों को लेकर हमेशा आंदोलित रहने वाली सागर की साहित्यकार और समाजसेवी वंदना गुप्ता वैसे तो बनारस में पढ़ाई के समय विरोध करती थी. लेकिन 2017-18 से उन्होंने इन के खिलाफ वैचारिक स्वच्छता अभियान की शुरूआत की. इस मुहिम को मजबूत करने के लिए उन्होंने पीएमओ से लेकर राज्य सरकार और कई विभागों में संपर्क किया, लेकिन पहले तो इस मुहिम को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली.

लेकिन जब उन्होंने सबको समझाया कि ये सिर्फ गालियों का मामला नहीं, बल्कि आधी आबादी के सम्मान से जुड़ा मामला है, तब जाकर पीएमओ और राज्य सरकार के कई विभागों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए डाॅ. वंदना गुप्ता की मदद के लिए आगे आए. खास बात ये है कि मध्य प्रदेश सरकार का स्कूली शिक्षा विभाग, महिला एंव बाल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने मुहिम से जुड़कर अपने-अपने संस्थानों में व्यापक प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है.

मां बहन की गालियों के खिलाफ मुहिम को मिला सरकार का साथ (ETV Bharat)

काॅलेज के समय से ही विरोध करती थी वंदना गुप्ता

डाॅ. वंदना गुप्ता बताती है कि, ''मैं जब वाराणसी में काॅलेज पढ़ने गयी, तब मैंने मां बहन बेटियों की गालियों को लेकर विरोध शुरू कर दिया था. कोई मेरे सामने अगर गालियां देता था, तो मैं उसको टोक देती थी. इसके बाद मैं शादी होकर सागर आई और 2017-18 में मैं केंटबोर्ड की स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर बनी. तब मेरे मन में विचार आया कि पूर्ण स्वच्छता का दर्जा किसी दफ्तर या जगह को तब दे सकते हैं, जब वहां के लोगों के विचारों में शुद्धता हो.

इस तरह वैचारिक स्वच्छता अभियान की शुरूआत हुई. मिशन शुरू हो गया, लेकिन बाद में लगा कि कुछ एक संकल्प भी होना चाहिए. फिर हमने 17 सितंबर 2019 से नो एब्यूज डे मनाना शुरू किया, क्योंकि जनजागृति बहुत जरूरी है. तब से लगातार जनजागृति का काम साल भर होता है और 17 सितंबर के दिन रैली वगैरह निकालकर नो एब्यूज डे मनाया जाता है.''

no abuses day
17 सितंबर को मनेगा नो एब्जूय डे (ETV Bharat)

10 सालों की मेहनत लाई रंग

डाॅ. वंदना गुप्ता बताती है कि, ''अपनी इस मुहिम को सफल बनाने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी. मैंने स्कूल, काॅलेज, यूनिवर्सिटी में सेमीनार किया. जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए और जो भी गतिविधियां थी, उनकी जानकारी मैंने लगातार पीएमओ से लेकर राज्य सरकारों को भेजी और उनसे अनुरोध किया कि इस विषय में जनजागरूकता काफी जरूरी है और इस अभियान से लोगों के विचार शुद्ध होंगे. मैंने पिछले 10 सालों में इस अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया और पिछले 10 साल से अभियान की सफलता के लिए हर पल काम किया है.

आप देख सकते हैं कि मैं हमेशा अपनी साड़ी के पिन के तौर पर नो एब्यूज का पिन लगाती हूं. मैं सफर करती हूं और कहीं जाती हूं, तो लोग इसके बारे में पूछते हैं और जब अभियान के बारे में उन्हें पता चलता है, तो उसकी गंभीरता को समझते हैं. सतत पत्राचार और लगातार प्रयास के चलते पीएमओ से लेकर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग जैसे विभागों ने महत्व समझा. केंद्र और राज्य सरकार ने जब इस अभियान को जाना, तो आज ये परिवर्तन आ पाया है. हमारी मुहिम बंद नहीं हुई है, ये तो अभी शुरूआत है. जब तक पूरे मध्य प्रदेश और देश में लागू ना हो जाए, तब तक मुहिम जारी रहेगी. क्योंकि आज समाज में इन चीजों के दुष्परिणाम रोज नजर आ रहे हैं. क्योंकि हम जैसा बोलते हैं, वैसे हमारे विचार हो जाते हैं और वैसे ही हमारे कर्म हो जाते हैं.''

Cleanliness Awareness MP
एक्सीलेंस स्कूल आया सबसे पहले आगे (ETV Bharat)

गालियों की सियासत के बीच अच्छी पहल

इन दिनों गालियों को लेकर पूरे देश में सियासत चल रही है. राजनीतिक दल एक दूसरे पर गालियों के प्रयोग को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर के जैन जी आंदोलन के दौरान भी ये मुद्दा काफी बड़ा हुआ. कहीं इसी वजह से सरकार ने इस अभियान का महत्व समझा. इस सवाल पर डाॅ. वंदना गुप्ता कहती है कि, ''जंतर मंतर जैसा मामला तो अभी सामने आया है. सरकार ने पहले ही इस पर पहल शुरू कर दी थी. क्योंकि इस अभियान के तहत मेरा प्रमुख विचार ये था कि इन गालियों के जरिए आधी आबादी के साथ अन्याय है और आधी आबादी के साथ हो रहे अन्याय को लेकर सरकार को बताया कि आधी आबादी से दुष्कर्म की भाषा इन गालियों के तौर पर प्रयोग होती है, ये अपमान सहज स्वीकृत हो गया है.

इसलिए सरकार को इसके खिलाफ कदम उठाना होगा. मैंने इसी को आधार बनाते हुए सारे पत्र लिखे, जिसमें मैंने कानून विभाग को कहा कि इसमें विभिन्न मंत्रालयों का योगदान होना चाहिए. इसमें सम्मिलित रूप से नीति आयोग, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, कानून मंत्रालय के साथ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय हो. जब सभी विभाग समान रूप से काम करेंगे, तब जाकर जनजागृति फैलेगी.''

sagar Dr Vandana Gupta
काॅलेज के समय से ही विरोध करती थी वंदना गुप्ता (ETV Bharat)

एक्सीलेंस स्कूल आया सबसे पहले आगे

वैचारिक स्वच्छता अभियान की इस मुहिम को लेकर सागर के ऐतिहासिक एक्सीलेंस स्कूल ने पहल की है. एक्सीलेंस स्कूल ने अपने छात्रों को मुहिम से जोड़ने के लिए जहां नो एब्यूज की शपथ दिलाई. वहीं बच्चों को बताया कि गालियां ना सिर्फ वैचारिक रूप से बल्कि समाज को भी प्रदूषित करने का काम करती है. एक्सीलेंस स्कूल के प्राचार्य सुधीर तिवारी का कहना है कि, ''वैचारिक स्वच्छता अभियान के तहत हमारे स्कूल बच्चों ने शपथ ली. भाषा के संबंध में स्वच्छता बहुत जरूरी है. ये संस्कार बचपन से ही बच्चों में डाले जाएं, जिससे आगे चलकर बच्चे वैचारिक स्वच्छता का निर्धारित मापदंड अपनाएं.

स्कूल में बच्चों को इस अभियान को लेकर जागरूक किया जा रहा है. ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस अभियान से जोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है. बच्चे अपने परिवार, समाज और शहर को वैचारिक रूप से शुद्ध करने की पहल करें.'' छात्र पुष्पेंद्र सोनी कहते हैं कि, ''गाली देना अच्छी बात नहीं है, खासकर मां बहन की जो गालियां है, कोई भी सुनता है, तो अच्छा नहीं लगता है. ये समाज के लिए भी अच्छी बात नहीं है. तो ये होना चाहिए कि गालियों पर रोक लगाना चाहिए और सभी लोगों को मां बहन की गालियां देना बंद करना चाहिए.''

Cleanliness Awareness MP
गालियों की सियासत के बीच अच्छी पहल (ETV Bharat)

17 सितंबर को मनेगा नो एब्जूय डे

अभी तक सागर संभाग के स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक द्वारा संभाग के सभी स्कूलों के लिए आदेश जारी किया गया है. जिसमें बच्चे और शिक्षक प्रार्थना के बाद हम आज से कहीं भी किसी को मां बहन की गालियां नहीं देंगे, ये संकल्प लेंगे. दूसरा नो एब्यूज के बोर्ड लगेंगे. इसमें क्यू आर कोड जनरेट करके उसमें सर्वे फार्म बनाया गया है, जिसे स्कैन करके आप उसके दस बिंदु पढ़ेंगे, तो इस विषय की गंभीरता सहज पता लग जाएगी, 17 सितंबर को नो एब्यूज डे मनाया जाए. इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ियों के लिए, सागर यूनिवर्सिटी द्वारा यूनिवर्सिटी और सभी संबंद्ध कॉलेजों के लिए और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक ने भी आदेश जारी किया है. जिसके तहत सभी अस्पतालों में इन चार बिंदुओं के आधार पर वैचारिक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा.''

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