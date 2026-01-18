ETV Bharat / state

डिलीवरी के बाद महिलाओं को नहीं होगी कमरदर्द, बिना दवा मिलेगा आराम

महिलाओं को डिलीवरी के बाद अब नहीं होगी कमरदर्द की समस्या, सागर की गायनेकोलॉजिस्ट ने ढूंढ निकाला आसान उपाए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिली सराहना.

WOMEN BACK PAIN CURED WITH EXERCISE
डिलीवरी के बाद महिलाओं को नहीं होगा कमरदर्द (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 7:01 AM IST

Updated : January 18, 2026 at 7:16 AM IST

सागर: आमतौर पर प्रसव के बाद ज्यादातर महिलाएं कमरदर्द की पीड़ा यानि दर्द से गुजरती हैं और कई बार असहनीय दर्द के चलते तरह-तरह के इलाज कराना पड़ते हैं. बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज की अस्थिरोग विभाग की फिजियोथैरेपी विंग में पदस्थ फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने शोध के जरिए बिना दवाओं के इलाज का तरीका खोजा है. उन्होंने प्रसव के बाद कमरदर्द की पीड़ा से गुजर रही करीब 114 महिलाओं पर शोध करके बताया है कि डिलेवरी के बाद होने वाले कमरदर्द के लिए दवाओं की जरूरत नहीं है.

इस कमरदर्द को एक्सरसाइज के जरिए ठीक किया जा सकता है. खास बात ये है कि उनके इस शोध को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सराहना मिली है. पिछले दिनों भुवनेश्वर एम्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मैनुअल थेरेपी कॉन्फ्रेंस 2026 में उनके शोध के पोस्टर प्रंजेटेंशन को पहला स्थान मिला है.

डॉ श्रुति शर्मा की रिसर्च (ETV Bharat)

प्रसव के बाद 45 से 70 फीसदी महिलाएं कमरदर्द से परेशान

प्रसव के बाद कमरदर्द की समस्या एक आम समस्या है और ज्यादातर महिलाएं इस समस्या से काफी परेशान रहती हैं. मेडिकल साइंस में की गई अलग-अलग रिसर्च और स्टडी से पता चला है कि आमतौर पर ये समस्या चाहे नार्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी दोनों मामलों में महिलाओं को इससे जूझना पड़ता है. प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाॅ रूपाली जैन बताती हैं कि "यह एक आम समस्या है और लगभग 50 से 75 फीसदी तक महिलाएं इस समस्या से डिलीवरी के बाद जूझती हैं.

BUNDELAKHND MEDICAL COLLEGE AWARD
भुवनेश्वर एम्स कॉन्फ्रेंस में मिला पहला स्थान (ETV Bharat)

आमतौर पर डिलीवरी के कुछ दिनों बाद कई महिलाओं को कमरदर्द की समस्या नहीं रहती है, लेकिन फिर भी कई महिलाएं डिलीवरी के कई दिनों या कहें महीनों तक इस समस्या से परेशान रहती हैं. इस समस्या का बड़ा कारण डिलीवरी के बाद शरीर में होने वाले कई तरह के बदलाव हैं. शारीरिक बदलाव के साथ-साथ हार्मोनल बदलाव भी होते हैं. इसके अलावा डिलीवरी के कारण रीढ़ की हड्डी और कई तरह के शारीरिक बदलाव के अलावा बच्चों के दूध पीने के कारण भी बदलाव होते हैं."

श्रुति शर्मा ने किया शोध

डिलीवरी के बाद महिलाओं में कमरदर्द की समस्या का इलाज कैसे संभव है. इस समस्या का हल दवाओं के अलावा और किस तरीके से हो सकता है. इस पर बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज की अस्थिरोग विभाग की फिजियोथैरेपी विंग में पदस्थ श्रुति शर्मा ने किया है. उन्होंने महिलाओं में डिलीवरी के बाद कमरदर्द की तकलीफ का समाधान क्या एक्सरसाइज से हो सकता है? इस विषय पर करीब एक साल तक काम किया. श्रुति शर्मा ने बताया कि "इस शोध के तहत मैंने 114 महिलाओं पर अध्ययन किया.

SAGAR BUNDELKHAND MEDICAL COLLEGE
सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat)

सबसे पहले इन महिलाओं के दर्द के बारे में समझा कि किस तरह का और कितना दर्द है. इसके बाद 8 हफ्ते का कार्यक्रम तय कर एक हफ्ते में तीन सत्र उन्हें एक्सरसाइज करायी और जब 8 महीने बाद मैंने उनके दर्द के बारे में फीडबैक लिया, तो पता चला कि ज्यादातर महिलाओं को कमरदर्द से राहत मिली है."

रिसर्च को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता

श्रुति शर्मा की इस रिसर्च को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) भुवनेश्वर में आयोजित इंटरनेशनल मैनुअल थेरेपी कॉन्फ्रेंस 2026 में साइंटिफिक पोस्टर पर पहला अवार्ड मिला है. स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (SVNIRTAR) कटक द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में देश और दुनिया के जाने माने फिजियोथैरेपिस्ट ने हिस्सा लिया था. जिसमें श्रुति शर्मा ने साइंटिफिक पोस्टर के जरिए अपनी रिसर्च को पेश किया था, जिसे पहला स्थान दिया गया.

उनकी इस सफलता पर अस्थिरोग विभाग के विभागाध्यक्ष डाॅ राघवेंद्र चौबे ने उनके शोध की सराहना करते हुए उनकी उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है. उनका कहना है कि "श्रुति शर्मा की सफलता हमारे अस्थिरोग विभाग के लिए गर्व की बात है. हमारे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में रिसर्च और नवाचार के मामले में उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है."

