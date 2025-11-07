सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए मिलेगा पैसा, विश्वविद्यालय दे रही स्कॉलरशिप, जानें शर्तें
सागर के डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सुनहरा मौका, यूनिवर्सिटी प्रबंधन प्रतिभावान छात्रों को देने जा रहा छात्रवृत्ति.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 8:38 PM IST
सागर: वैसे तो डॉ. हरिसिंह गौर के महादान यानी शिक्षा के दान के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता है. लेकिन सागर यूनिवर्सिटी में डॉ. गौर के नाम पर स्थापित की गई पीठ में दानदाता डॉ. गौर को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से काफी दान कर रहे हैं. ऐसे में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इन दानदाताओं की सहमति से विश्वविद्यालय की 2 प्रतिभावान विशेष कैटेगरी से एक छात्र और एक छात्रा को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है.
खास बात ये है कि "आगामी 26 नवंबर को गौर जयंती पर इसकी शुरुआत विश्वविद्यालय द्वारा कर दी जाएगी. विश्वविद्यालय के इस फैसले के तहत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले प्रतिभावान छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए आवेदन देना होगा. फिर मेरिट के आधार पर विश्वविद्यालय इन छात्रों का चयन करेगी.
इस कैटेगरी में छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति
सागर यूनिवर्सिटी में स्थापित गौर पीठ के दानदाताओं की सहमति से विश्वविद्यालय प्रबंधन ने तय किया है कि गौरपीठ के लिए जो लोगों द्वारा दान दिया जा रहा है. उस धनराशि के ब्याज से 2 विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी. जो 2 कैटेगरी विश्वविद्यालय और गवर्नमेंट के दानदाताओं ने तय की है उनमें सिंगल गर्ल चाइल्ड और दिव्यांग छात्र को शामिल किया गया है. छात्रवृत्ति इन 2 कैटेगरी में ही प्रदान की जाएगी.
25 हजार की मिलेगी स्कॉलरशिप
इस छात्रवृत्ति के लिए पहले छात्रों को आवेदन करना होगा. आवेदन की जांच पड़ताल के बाद विश्वविद्यालय मेरिट के आधार पर सिंगल गर्ल चाइल्ड और दिव्यांग छात्र का चयन करेगा. डॉ. हरि सिंह गौर के जन्मदिवस 26 नवंबर को ये छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी. पीठ के दानदाताओं और विश्वविद्यालय प्रशासन ने आगामी 26 नवंबर को गौर जयंती के अवसर पर छात्रवृत्ति के शुरू करने का फैसला लिया है. इस फैसले के तहत एकमुश्त 25 हजार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और हर साल इसी व्यवस्था के तहत छात्रवृत्ति का वितरण किया जाएगा.
क्या कहना है विश्वविद्यालय प्रबंधन का
सागर यूनिवर्सिटी के मीडिया प्रभारी डॉ. विवेक जायसवाल ने बताया कि "विश्वविद्यालय द्वारा यूनिवर्सिटी में डॉ. हरिसिंह गौर के नाम से गौर पीठ की स्थापना की गई है. जिसमें यहां के पूर्व छात्र और समाजसेवी दान कर रहे हैं. बहुत से दानदाताओं ने गौर पीठ के लिए अलग-अलग दान राशि समर्पित की है और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है."
डॉ. विवेक जायसवाल ने कहा, "इसलिए विश्वविद्यालय और गौर पीठ की तरफ से नवाचार अपनाते हुए दानदाताओं की सहमति से फैसला लिया है कि विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों को पीठ के दानदाताओं की राशि से मिलने वाले ब्याज से ये छात्रवृत्ति दी जाएगी. जिसमें एक सिंगल गर्ल चाइल्ड और एक दिव्यांग छात्र को प्रोत्साहन के तौर पर 25 हजार रुपए दिए जाएंगे. हर साल गौर जयंती के अवसर पर इसकी घोषणा होगी."