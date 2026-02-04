जीन से लेकर इकोसिस्टम तक, सागर यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिकल रिसर्च, जुटेंगे देश-विदेश के वैज्ञानिक

ETV Bharat / state

सागर: केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉ. हरिसिंह गौर विवि. के स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल रिसर्च (ICIBR-2026) का आयोजन 4 से 6 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य जैविक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रख्यात वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों शोधकर्ताओं और युवा शोधार्थियों को एक मंच पर लाना है. इस कांफ्रेंस में देश-विदेश से प्रतिष्ठित वैज्ञानिक भाग लेंगे और अपने शोध कार्यों को साझा करेंगे.

प्रमुख वक्ताओं में प्रो. मेवा सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, प्रो. एस पी सिंह कुलपति, कौशलया- द स्किल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, प्रो. अप्पा राव पोडिले पूर्व कुलपति, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, डॉ. गुर पाइन्स यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर, अमेरिका और प्रो. यू के सरकार पूर्व निदेशक, एनबीएफजीआर, लखनऊ शामिल हैं. ये सभी विशेषज्ञ अपने-अपने जैविक अनुसंधान क्षेत्रों में किए गए कार्यों पर विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे. सम्मेलन के दौरान कुल 52 इनवाइटेड लेक्चर्स, 46 पोस्टर प्रेजेंटेशन्स और 38 ओरल प्रेजेंटेशन्स दिए जाएंगे.

सागर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बायोलॉजिकल कांफ्रेंस का आयोजन (ETV Bharat)

जीव विज्ञान से जुड़े विषयों के शोध पर चर्चा
ICIBR-2026 का प्रमुख विषय एकीकृत जैविक अनुसंधान है, जो इस पर बल देता है कि कोई भी कोशिका या जैविक प्रणाली अलग-थलग नहीं रहती. ये कांफ्रेंस प्राणीशास्त्र में एकीकृत एवं अंतःविषय अनुसंधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा. जिसमें आणविक जीवविज्ञान, आनुवंशिकी, पारिस्थितिकी, शरीर क्रिया विज्ञान एवं संगणनात्मक विज्ञानों को शामिल कर पशु जीवन की गहन समझ विकसित की जाएगी.

एकीकृत जैविक अनुसंधान जीन कोशिकाओं से लेकर जीव, जनसंख्या और पारिस्थितिकी तंत्र तक के अध्ययनों को आपस में जोड़ने के महत्व को रेखांकित करता है. प्राणीशास्त्र में ये दृष्टिकोण जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, वन्यजीव स्वास्थ्य जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अहम भूमिका निभाता है.

वैश्विक चुनौतियों का समाधान समन्वय और सहयोग से संभव
संयोजक प्रो. श्वेता यादव ने रिसर्चर और स्टूडेंट्स से सक्रिय रूप से भाग लेने और अपनी रिसर्च प्रस्तुत करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि, ''वर्तमान वैज्ञानिक चुनौतियों का समाधान एकीकरण, सहयोग और आपसी समन्वय के बिना संभव नहीं है. जीव विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में प्रगति तभी संभव है. जब ज्ञान को साझा कर विभिन्न विषयों को आपस में जोड़ा जाए. ये कांफ्रेंस जीनोमिक्स, सिस्टम्स बायोलॉजी, पशु व्यवहार, पारिस्थितिकी एवं संरक्षण जीवविज्ञान में हुए नए अनुसंधानों को साझा करने महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा.''

