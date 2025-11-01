ETV Bharat / state

सागर यूनिवर्सिटी में क्लास टाइम को लेकर बवाल, 2 महिला असिस्टेंट प्रोफेसरों में मारपीट-धक्कामुक्की

सागर यूनिवर्सिटी में क्लास टाइम को लेकर 2 महिला असिस्टेंट प्रोफेसरों के बीच जमकर हुआ विवाद, एक के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में मामला दर्ज.

Etv BharatD
सागर यूनिवर्सिटी में 2 असिस्टेंट प्रोफेसरों के बीच जमकर हुआ विवाद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 10:52 AM IST

|

Updated : November 1, 2025 at 11:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी विभाग में पीरियड लेने के मामूली विवाद पर दो महिला प्रोफेसर में ऐसी कहासुनी हो गई. जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई. ये विवाद असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या भनोट और असिस्टेंट प्रोफेसर संचिता मीणा के बीच हुआ. विवाद के बाद संचिता मीणा ने डॉ. दिव्या भनोट के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. मामले में दिव्या भनोट के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

हालांकि दिव्या भनोट ने घटनाक्रम उल्टा बताया और कहा है कि संचिता मीणा ने मामूली विवाद पर बदतमीजी की और उन्हें ऐसा करने से रोकने पर उन्होंने उनके साथ मारपीट की. चोट के चलते उन्हें अस्पताल जाना पड़ा.

सागर यूनिवर्सिटी में 2 महिला असिस्टेंट प्रोफेसरों के बीच मारपीट (ETV Bharat)

सागर यूनिवर्सीटी में बवाल

सिविल लाइन थाना प्रभारी आनंद सिंह से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम को साइकोलॉजी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर संचिता मीणा ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, दोपहर करीब 2:15 बजे वह अपना पीरियड लेने क्लास में पहुंची थी, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या भनोट समय से 15 मिनट ज्यादा हो जाने के बाद भी क्लास ले रही थीं.

उन्होंने जब ऐसा करने से रोका, तो दिव्या भनोट भड़क गई और उनके चेंबर में आकर बदतमीजी की और उनके साथ मारपीट की. साइकोलॉजी डिपार्मेंट में मौजूद छात्रों और अतिथि शिक्षकों ने बीच बचाव किया. लेकिन दिव्या भनोट ने एक नहीं सुनी. मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है. इस मामले में जब संचिता मीणा से बातचीत की कोशिश की गई, तो उन्होंने किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है.''

अपने समय से ज्यादा क्लास लेने को लेकर विवाद

इस मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या भनोट ने कहा कि "मेरा 1 से 2 बजे तक पीरियड था. मुझे समय का ध्यान नहीं रहा और करीब 2 बजकर 10 मिनट तक बच्चों की क्लास ले ली. तभी संचिता मीणा आयी और उन्होंने तेजी से दरवाजे को धक्का देकर अपना पीरियड होने की बात कही. क्लास के दौरान उनका व्यवहार आपत्तिजनक होने के कारण मैंने उनसे बात की और उनके व्यवहार पर आपत्ति जताई. उन्होंने अपने चेंबर का दरवाजा इतनी तेजी से बंद किया कि मेरे सिर पर लगा."

मारपीट और जाति सूचक गाली देने का आरोप झूठा

उन्होंने आगे बताया कि "इसी बात को लेकर मैंने नाराजगी जताई तो उन्होंने मेरे सिर में मुक्का मार दिया. तभी विभाग की दो अतिथि शिक्षक और कुछ छात्र आए और उन्होंने मुझे पीछे की तरफ किया. संचित मीणा ने मेरे साथ मारपीट की. पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, ऐसा कोई भी घटनाक्रम नहीं हुआ है. मेरे सिर में गंभीर चोट आने के कारण मैं यूनिवर्सिटी के अस्पताल में इलाज कराने चली गई. जहां से मुझे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. अब मैं मामले की रिपोर्ट दर्ज कराउंगी. मैंने किसी तरह की कोई जाति सूचक गालियां नहीं दी."

सिविल लाइन थाना प्रभारी आनंद सिंह का कहना है कि "साइकोलॉजी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर संचिता मीणा ने थाने आकर शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया कि असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या ने उनके साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है. लड़ाई का कारण बताया है कि महिला प्रोफेसर दिव्या पीरियड ले रही थी. पीरियड का समय ज्यादा होने के कारण उन्होंने उन्हें रोका और बताया कि 15 मिनट ज्यादा हो गए हैं. इससे वह नाराज हो गई और उनके साथ मारपीट कर दी."

Last Updated : November 1, 2025 at 11:02 AM IST

TAGGED:

MP FEMALE ASST PROFESSOR FIGHT
DR HARISINGH GOUR CENT UNIVERSITY
SAGAR NEWS
MADHYA PRADESH NEWS
SAGAR UNIVERSITY PROFESSOR FIGHT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बेटी की खुशी के लिए पिता ने कबाड़ से बना दी मिनी बाइक, देखने को दूर-दूर भागे आ रहे लोग

शाजापुर जिले में साउथ अफ्रीका की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़े 448 काले हिरण

4 साल से पेयजल सप्लाई का काम अधूरा, दूषित पानी से फैल रहा डायरिया, महिला की मौत

इंदौर में बनी शॉर्ट फिल्म 'द स्माइल आई वास वेटिंग फॉर' पर इंटरनेशनल अवार्ड की बारिश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.