सागर यूनिवर्सिटी में लोकनाट्य व लोक नृत्य के दिग्गज कलाकारों का संगम, ये है कार्यक्रम की रूपरेखा
सागर में 20 फरवरी से 5 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य समारोह. तैयारियां लगभग पूरी. नाट्य मंचन के साथ ही कई प्रकार के लोक नृत्य होंगे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 6:08 PM IST
सागर : डॉ. हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में 20 फरवरी से राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन होने जा रहा है. इसमें मशहूर नाटकों के मंचन के साथ नाट्य परंपरा से जुड़ी विधाओं पर विद्वानों के व्याख्यान होंगे. नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर प्रयागराज और सागर यूनिवर्सिटी नाट्य समारोह का संयुक्त आयोजन कर रही है. इस 5 दिवसीय नाट्य समारोह में ढिमरयाई, लोटनाट्य परंपरा एवं नाट्यशास्त्र, लोकनृत्य राई, बुंदेली लोकसंगीत और बुंदेली मार्शल आर्ट पर व्याख्यान, संवाद और लोकनृत्य की प्रस्तुति होगी.
राजमाता विजयाराजे स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजन
डॉ. हरी सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के कल्चरल कोऑर्डिनेटर डॉ. राकेश सोनी ने बताया "उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और सागर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजन किया जा रहा है. आयोजन का शुभारंभ 20 फरवरी को सागर सांसद लता वानखेड़े करेंगी. उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के निदेशक डॉ. सुदेश शर्मा और पद्मश्री भगवानदास रैकवार विशिष्ट अतिथि होंगे."
स्वर्ण जयंती सभागार में विदूषक नाटक का मंचन
इसके अलावा सागर विधायक शैलेन्द्र जैन और सागर महापौर संगीता सुशील तिवारी और सागर यूनिवर्सटी के प्रभारी कुलपति डॉ. वाय.एस ठाकुर विशेष अतिथि होंगे. 20 फरवरी को उद्घाटन समारोह के बाद स्वर्ण जयंती सभागार में विदूषक नाटक का मंचन होगा. इसके अलावा 21 फरवरी को सारे मेरे बेटे, 22 फरवरी को सम्राट अशोक, 23 फरवरी को महारथी और अंतिम दिन 24 फरवरी को गबरघिचोर नाटक का मंचन होगा.
दिन में विशेष व्याख्यान और संवाद
डॉ. राकेश सोनी ने बताया "इस राष्ट्रीय नाट्य समारोह के अंतर्गत दिन में व्याख्यान और संवाद का आयोजन होगा. पहले दिन 20 फरवरी को ढिमरयाई लोकनृत्य पर व्याख्यान होगा. इसमें मशहूर ढिमरयाई दल लीलाधर रैकवार और उनके साथी प्रस्तुति देंगे. 21 फरवरी को डॉ. बृजेश रिछारिया लोकनाट्य परंपरा एवं नाट्यशास्त्र पर व्याख्यान देंगे. मांगरमाटी दल द्वारा बधाई लोकनृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी."
22 फरवरी को लोकनृत्य राई और लोकनाट्य स्वांग पर संतोष पांडेय व्याख्यान देंगे. 23 फरवरी को यश श्रीवास्तव एवं उनकी टीम के द्वारा बुंदेली लोकसंगीत की प्रस्तुति और व्याख्यान होगा. 24 फरवरी को पद्मश्री भगवानदास रैकवार बुंदेली मार्शल आर्ट पर व्याख्यान देंगे.