ETV Bharat / state

पत्थरों की अद्भुत दुनिया, रात के समय पराबैंगनी प्रकाश में बिखरते हैं रंग-बिरंगी चमक

कई बार आम दिखने वाले कई पत्थर और चट्टानों की होती है अलग खासियत, सागर के डॉ गौर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं ऐसे कई पत्थर.

SAGAR FLUORESCENT MINERALS
रात के समय पराबैंगनी प्रकाश में बिखरते हैं रंग-बिरंगी चमक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 5:28 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: जब आप खुले आसमान के नीचे किसी जंगल या बडे़ मैदान में घूम रहे होते हैं, तो कई तरह के बडे़-बडे़ पत्थर और चट्टानें नजर आती है. जिनको आम इंसान पत्थर मानता है, लेकिन भूवैज्ञानिकों के लिए ये कोई महत्वपूर्ण खनिज भी हो सकता है. ऐसे में भू वैज्ञानिक अपने ज्ञान और भू विज्ञान की तकनीक के आधार पर कई तरह के प्रयोग करके इनकी असलियत का पता लगाते हैं. तब जाकर पता लगता है कि ये कौन से खनिज हैं और इनकी क्या खासियत है और इनका क्या उपयोग किया जा सकता है.

इसी तरह फ्लोरोसेंट मिनरल होते हैं. जब इनको दिन के उजाले में देखा जाता है, तो ये एक आम पत्थर या चट्टान की तरह नजर आते हैं, लेकिन जब इन पर रात के अंधेरे में पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है, तो अपनी रंग बिरंगी चमक के साथ ये चमकने लगते हैं. इस घटना को भूविज्ञान की भाषा में फ्लोरोसेंस कहा जाता है. सागर यूनिवर्सिटी के एप्लाइड जियोलाॅजी डिपार्टमेंट के संग्रहालय में ये मिनरल मौजूद हैं. अपने इस रोमांचित करने वाले इस गुण के चलते हमेशा वैज्ञानिक और छात्रों का आकर्षण का केंद्र होते हैं.

Sagar wonderful world of stones
पराबैंगनी प्रकाश में रंग बिखरते हैं पत्थर (ETV Bharat)

किसे कहा जाता है फ्लोरोसेंट मिनरल

फ्लोरोसेंट मिनरल वो कहलाते हैं, जो आमतौर पर सामान्य पत्थर की तरह नजर आते हैं, लेकिन जब रात के अंधेरे में इन पर पराबैंगनी (Ultraviolet) प्रकाश डाला जाता है, तो ये रंग-बिरंगी चमक के साथ अपनी आभा बिखेरते हैं. भूवैज्ञानिक इस क्रिया के जरिए इन खनिजों की पहचान के लिए इस तकनीक का उपयोग करते हैं. आमतौर पर जंगलों या बड़ी-बड़ी खदानों में इनकी पहचान करने के लिए दिन के समय इन्हें संभावना के आधार पर चिन्हित किया जाता है.

What is fluorescent minerals
अलग-अलग तरह के फ्लोरोसेंट मिनरल्स (ETV Bharat)

फिर भूवैज्ञानिक रात के अंधेरे में पहुंचते हैं और यूव्ही लाइट के जरिए इनकी प्रकृति जानने की कोशिश करते हैं. जो फ्लोरोसेंट मिनरल होते हैं, वह अपने स्वभाव के चलते विशेष रंग की आभा बिखेरते हैं.

SAGAR GEOLOGY RESEARCH FLUORESCENT
जियोलॉजी विभाग में पत्थरों पर रिसर्च (ETV Bharat)

फ्लोरोसेंस (fluorescence) कहलाती है ये घटना

फ्लोरोसेंट मिनरल की इस खासियत को फ्लोरोसेंस कहते हैं. जब किसी भी फ्लोरोसेंट मिनरल पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है, तो उस मिनरल के अणु प्रकाश को अवशोषित करके उसे उच्च तरंगदैर्ध्य के साथ फिर से उत्सर्जित करते हैं. जिससे उनके गुणों के अनुसार चमकीले रंग नजर आते हैं. यूव्ही लाइट के कारण खनिज अपने में मौजूद इलेक्ट्रान अपने उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं और जब वो मूल अवस्था में लौटते हैं, तो प्रकाश के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं.

इस घटना को फ्लोरोसेंस कहते हैं. मिनरल्स में कई तरह की अशुद्धियां पाई जाती है. जो उत्प्रेरक के रूप में काम करती है और मिनरल के यूव्ही लाइट के संपर्क में आते ही चमकने लगती है.

Sagar Dr Hari Singh Gour University
सागर जियोलाॅजी डिपार्टमेंट (ETV Bharat)

पाए जाते हैं कई तरह के फ्लोरोसेंट मिनरल्स

आमतौर पर फ्लोरोसेंट प्रापर्टी वाले दुनिया में कई तरह के खनिज पाए जाते हैं. यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी म्यूजियम में कई तरह के fluorescence mineral हैं.

फ्लोराइट (flourite) - ये isometric crystal system में crystallise होता है. ज्यादातर रंगहीन नजर आता है. इसकी special or unique property है कि जब इस पर ultraviolet light पड़ती है, तो गहरा बैंगनी और नीले रंग का दिखाई देता है.

कैल्साइट (calcite) - ये trigonal crystal system में crystallise होता है. आमतौर पर सफेद रंग का होता है. जब कैल्साइट पर UV light पड़ती है, तो लाल और नारंगी रंग के साथ चमक उठता है. ये मैगनीज की मौजूदगी के कारण लाल रंग की चमक बिखेरता है.

शीलाइट (scheelite) - पीला और कत्थई रंग का होता है. जो tetragonal crystal system में crystallise होता है. इसकी special property इसकी high specific gravity होती है. जब इस पर uv light पड़ती है, तो हल्का नीला और हरे रंग के साथ चमकता है.

Sagar Geology Research Fluorescent
फ्लोरोसेंट मिनरल (ETV Bharat)

क्या कहते हैं भूवैज्ञानिक

भूगर्भशास्त्र के प्रोफेसर केके प्रजापति बताते हैं कि "सामान्य तौर पर देखा जाए, तो दुनिया में बहुत सारे मिनरल्स हैं, जितने रंग नहीं है. एक रंग के कई अलग-अलग खनिज हो सकते हैं और उनके गुण भी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन फ्लोरोसेंट प्रापर्टी हर मिनरल्स में नहीं हो सकती है. इसलिए भूविज्ञान में ये तकनीक विकसित की गयी है, वो इनकी पहचान के लिए की गयी है. मुख्य रूप से इनकी पहचान के लिए ये तरीका भूवैज्ञानिक अपनाते हैं. हर किसी मिनरल्स ये गुण नहीं होता है.

आमतौर पर ऐसे मिनरल्स में ये घटना इसलिए घटती है कि इन मिनरल्स में यूव्ही लाइट पड़ने पर इनके इलेक्ट्रान उत्तेजित होते हैं और एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चले जाते हैं और उनमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है. इस वजह से उनका रंग चमकीला होता है. जहां तक कैल्साइट की बात करें, तो कैल्साइट के गुण जानते हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाने के कारण रात के वक्त हम लोग यूव्ही लाइट लेकर पहुंचते हैं और उसके जरिए पता लगा लेते हैं कि ये कैल्साइट है कि नहीं.

TAGGED:

SAGAR DR HARI SINGH GOUR UNIVERSITY
SAGAR GEOLOGY RESEARCH FLUORESCENT
WHAT IS FLUORESCENT MINERALS
SAGAR WONDERFUL WORLD OF STONES
SAGAR FLUORESCENT MINERALS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शिवपुरी में हत्या का आरोपी कांस्टेबल नौकरी से बर्खास्त, बचने के लिए लगाया था दिमाग हुआ फेल

उज्जैन की बेटी ने जीता जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025, एशियन गेम्स की तैयारी में जुटी

रात होते ही जंगल से बाहर आते हैं तेंदुए, शिकार के लिए नाप देते हैं 50 किमी सफर

घोड़े पर सवार हो पेशी पर बुरहानपुर जिला अदालत पहुंचा, बताया- ये स्टंटबाजी नहीं मजबूरी है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.