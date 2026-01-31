ETV Bharat / state

सागर यूनिवर्सिटी में शिक्षक संघ चुनाव का विरोध, स्टूडेंट्स का सवाल- छात्रसंघ चुनाव क्यों नहीं?

सागर की डॉ. हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स शनिवार को सड़कों पर उतरे. अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन की घोषणा.

सागर यूनिवर्सटी में शिक्षक संघ चुनाव का विरोध (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 7:42 PM IST

सागर : सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपनी समस्याओं से परेशान हैं. उनकी सुनने वाला कोई नहीं है. ये आरोप आंदोलन कर रहे छात्रों ने लगाया है. छात्रसंघ चुनाव ना कराकर शिक्षक संघ चुनाव कराए जाने से स्टूडेंट्स की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गयी है.

कैंपस व हॉस्टल में पानी और मैस की समस्या, परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी, बीमा में गड़बड़ी जैसी मांगों को लेकर स्टूडेंट्स लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

गौर यूथ फोरम के संयोजक विवेक तिवारी (ETV BHARAT)

गौर मूर्ति पर पंचायत, आंदोलन की रूपरेखा बनाई

गौर यूथ फोरम ने छात्र पंचायत का ऐलान कर आंदोलन का आगाज कर दिया है. आंदोलन में छात्रहितों की मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा. मांगें नहीं माने जाने पर यूनिवर्सटी की तालाबंदी की भी तैयारी की जा रही है.

गौर यूथ फोरम के संयोजक विवेक तिवारी ने बताया "यूनिवर्सिटी कैंपस, हॉस्टल और रिजल्ट को लेकर यूनिवर्सटी के छात्र-छात्राएं परेशान हैं. कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर कुलपति, रजिस्ट्रार को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है."

गौर मूर्ति पर पंचायत, आंदोलन की रूपरेखा बनाई (ETV BHARAT)

हमें नियमों का हवाला देकर रोका जा रहा

छात्रों का कहना है कि एडमिशन के समय स्टूडेंट का बीमा होता है, लेकिन हाल ही में सड़क दुर्घटना में घायल छात्र को कोई भी बीमा नहीं मिला. गौर यूथ फोरम लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहा है कि उसके जरिए हम अपनी समस्याओं और मांगों का निराकरण करा सकें.

छात्र संघ चुनाव कराने की मांग करते रहेंगे

गौर यूथ फोरम के संयोजक विवेक तिवारी का कहना है " हमें नियमों का हवाला देकर कहा जा रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र, कर्मचारी या शिक्षक संघ के चुनाव नहीं होते हैं तो फिर शिक्षक संघ के चुनाव क्यों हो रहे हैं. छात्र संघ के चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? ये कोई नहीं बता रहा. जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकेगा. हम छात्र संघ चुनाव की मांग करते रहेंगे."

