महान दानी हरिसिंह का गौर उत्सव, SC के जस्टिस सतीश शर्मा और क्रांति गौड़ होंगे मुख्य अतिथि

डॉ. गौर को भारत रत्न के लिए प्रयास जारी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो.वाय एस ठाकुर ने कहा कि, ''डॉ. गौर के संकल्प और सपनों को साकार करने हम सभी प्रतिबद्ध हैं. गौर जयंती के अवसर पर पूरे सप्ताह कई अकादमिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. डॉ. गौर को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिलाने के लिए प्रयास जारी है. सांस्थानिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रयासों से हम डॉ. गौर को देश का सर्वोच्च सम्मान दिलाने में सफल हो सकते हैं.''

सागर: महान शिक्षाविद, विधिवेत्ता एवं संविधान सभा के सदस्य सागर यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉ. हरिसिंह गौर की 156 वीं जयंती के अवसर पर 19 से 26 नवंबर तक 'गौर उत्सव' 2025 का आयोजन किया जा रहा है. अपने संस्थापक की याद में यूनिवर्सिटी एक सप्ताह तक कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है. कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र और क्रिकेटर क्रांति गौड़ चीफ गेस्ट रहेंगे.

सागर की परंपरानुसार मनेगी गौर जयंती

गौर उत्सव के मुख्य समन्वयक प्रो. आशीष वर्मा ने 19 से 26 नवम्बर तक आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि, ''परम्परानुसार शोभायात्रा निकाली जायेगी और गौर जयंती मुख्य समारोह विश्वविद्यालय के गौर प्रांगण में आयोजित होगे. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र शर्मा होंगे. वहीं क्रांति गौड़ भी आ सकती हैं.''

कार्यक्रम में महिला क्रिकेट का आयोजन (ETV Bharat)

गौर अतिथि के रूप में सागर लोकसभा की सांसद डॉ. लता वानखेड़े, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत सहित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रो. जी.एस. वाजपेयी उपस्थित रहेंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कन्हैयालाल बेरवाल करेंगे और उद्बोधन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. वाय. एस. ठाकुर का होगा.

8 दिवसीय होगा कार्यक्रम (ETV Bharat)

डॉ. हरिसिंह गौर ने बनाई थी गौर यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)

बैरिस्टर बनने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी गए हरिसिंह

सागर के महान सपूत डॉ. सर हरिसिंह गौर का जन्म सागर की शनीचरी टोरी में 26 नवंबर 1870 को हुआ. वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे. मिडिल परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर हाई स्कूल में प्रवेश किया था. जबलपुर और नागपुर में उच्च शिक्षा ग्रहण की. उनके भाई आधार सिंह ने बैरिस्टर बनाने के लिए कैंब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा. उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद न्याय के क्षेत्र में काफी नाम कमाया.

सुप्रीम कोर्ट की स्थापना में अहम भूमिका

भारत आने के बाद विधिवेत्ता के साथ-साथ शिक्षाविद के रूप में भी पहचान बनायी. भारत में उन्होंने महिलाओं को वकालत का अधिकार दिलाया. भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना में अहम भूमिका निभाई. दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति रहे और नागपुर यूनिवर्सिटी के भी कुलपति रहे. दुनिया के कई देशों में वकालत कर उन्होंने काफी पैसा कमाया और अपने जीवन की जमा पूंजी से उन्होंने 18 जुलाई 1946 में सागर जैसे छोटे से कस्बे में विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी की स्थापना की.