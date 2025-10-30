सागर में बेटे ने लोहे की रॉड मार मां बाप की हत्या की, शव के पास बैठा मिला आरोपी
सागर के देवरी में बेटे ने माता-पिता पर किया पत्थर और लोहे की रॉड से हमला, दोनों की दर्दनाक मौत, पुलिस गिरफ्त में आरोपी.
सागर: जिले के देवरी थाना इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक सनकी बेटे पर बेरहमी से अपने ही माता-पिता की हत्या करने के आरोप लगे हैं. बेटे ने अपने माता-पिता पर पत्थर और लोहे की रॉड से कई हमले कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया. सूचना मिलने पर एसडीओपी और थाना प्रभारी पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे और तत्काल आरोपित बेटे को गिरफ्तार किया. उस दौरान आरोपी बेटा शव के पास बैठा मिला था. हालांकि अभी तक वारदात की वजह का पता नहीं चला है. फिलहाल पुलिस आरोपी के परिजन से पूछताछ कर रही है.
क्या है मामला
देवरी थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि, ''घटना बुधवार रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है. जिसमें आरोप है कि शिवराज सेन ने अपने पिता गणेश सेन (55 वर्ष) और माता शांति बाई (45 वर्ष) की पत्थर और लोहे की रॉड मार कर हत्या कर दी है. शिवराज अपने माता-पिता का छोटा बेटा है, जो देवरी से महज दो किलोमीटर दूर टिकरिया तिराहे पर रहता है. वहां मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचकर देखा, तो दोनों महिला और पुरुष के शव पड़े हुए थे और आरोप वहीं शवों के नजदीक बैठा था.
मृतक के बड़े बेटे ने बताया कि, छोटे भाई ने हत्या कर दी है, अभी हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. बताया जा रहा है कि शिवराज सनकी मिजाज का है. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.''
मामले की जांच में जुटी पुलिस
देवरी एसडीओपी शशिकांत सरयाम का कहना है कि, ''देवरी थाना क्षेत्र का धुलतरा गांव है, जहां से 112 पर मर्डर की सूचना मिली थी. सूचना के बाद पहुंचकर देखा, तो पता चला कि शिवराज सेन ने रॉड और पत्थर से अपने ही माता पिता की हत्या कर दी है. आरोपी पुलिस हिरासत में है. उससे पूछताछ में पता चलेगा कि हत्या क्यों की, उसका भाई अभी कुछ बता नहीं पा रहा है, उससे भी पूछताछ की जाएगी.''