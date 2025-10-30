ETV Bharat / state

सागर में बेटे ने लोहे की रॉड मार मां बाप की हत्या की, शव के पास बैठा मिला आरोपी

सागर: जिले के देवरी थाना इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक सनकी बेटे पर बेरहमी से अपने ही माता-पिता की हत्या करने के आरोप लगे हैं. बेटे ने अपने माता-पिता पर पत्थर और लोहे की रॉड से कई हमले कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया. सूचना मिलने पर एसडीओपी और थाना प्रभारी पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे और तत्काल आरोपित बेटे को गिरफ्तार किया. उस दौरान आरोपी बेटा शव के पास बैठा मिला था. हालांकि अभी तक वारदात की वजह का पता नहीं चला है. फिलहाल पुलिस आरोपी के परिजन से पूछताछ कर रही है.

क्या है मामला

देवरी थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि, ''घटना बुधवार रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है. जिसमें आरोप है कि शिवराज सेन ने अपने पिता गणेश सेन (55 वर्ष) और माता शांति बाई (45 वर्ष) की पत्थर और लोहे की रॉड मार कर हत्या कर दी है. शिवराज अपने माता-पिता का छोटा बेटा है, जो देवरी से महज दो किलोमीटर दूर टिकरिया तिराहे पर रहता है. वहां मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचकर देखा, तो दोनों महिला और पुरुष के शव पड़े हुए थे और आरोप वहीं शवों के नजदीक बैठा था.