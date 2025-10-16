ETV Bharat / state

दिवाली पर सुरेती से होता है धन की देवी का स्वागत, इस चित्रकला को बनाने से आती हैं मां लक्ष्मी

सागर में दीपावली के त्योहार पर बनाया जाता है सुरेती भित्तीचित्र, महिलाओं के श्रृंगार को दर्शाती है ये चित्रकला.

SAGAR SURETI PAINTING
दिवाली पर सुरेती चित्रकला को बनाने से आती हैं लक्ष्मी (Source: Aruna Choubey)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 6:42 PM IST

Updated : October 16, 2025 at 6:52 PM IST

सागर: बुंदेलखंड की लोक परंपराओं में चित्रकला की भी अपनी परंपरा है. लोक चित्रकला में विशेष तौर पर हर तरह के तीज त्योहार और बुंदेलखंड के जनजीवन से जुड़े चित्र देखने को मिलते हैं. बुंदेलखंड की लोक चित्रकला में भित्ति चित्रकला की अपनी अलग परंपरा है. जिसमें त्यौहार और किसी विशेष अवसर पर चित्र बनाने की परंपरा चली आ रही है. इसी कड़ी में दीपावली के अवसर पर सुरेती बनाई जाती है, जिसके जरिए मां महालक्ष्मी का स्वागत किया जाता है. बदलते वक्त के साथ शहरों में ये परम्पराएं देखने को नहीं मिलती है. लेकिन ग्रामीण अंचलों में ये परम्पराएं कहीं-कहीं अभी भी देखने मिलती है.

अरूणा चौबे ने किया बुंदेली लोकचित्रों पर रिसर्च

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से मिली सीनियर फेलोशिप के तहत सागर की अरूणा चौबे ने बुंदेलखंड के लोक चित्रों पर रिसर्च की है. जिसमें बुंदेलखंड की लोक चित्रकला का उनकी कहानियों के साथ वर्णन है. उन्होंने वाचिक परंपरा पर सीनियर फैलोशिप के तहत अक्टूबर 2011 से सितंबर 2013 तक शोध कार्य किया है.

सुरेती से होता है धन की देवी का स्वागत (ETV Bharat)

अरूणा चौबे बताती हैं कि "हमारे बुंदेलखंड में हर त्योहार पर कोई न कोई चित्र बनाते हैं और उसकी कहानियां भी रहती हैं. उन्हीं कहानियों के आधार पर हम लोग चित्र बनाते हैं. कोई भी त्योहार हो, चाहे हलछठ, जन्माष्टमी, तीजा, करवा चौथ या फिर दीपावली. हर त्यौहार पर कोई न कोई चित्र बनाए जाते हैं. मैंने ऐसे लोकचित्र बनाए हैं और लोगों को सिखाए भी हैं."

अरूणा चौबे के बनाये गये बुंदेली लोकचित्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली में आसानी से देखने को मिलते हैं. उन्होंने देहरादून के दून स्कूल में बच्चों को बुंदेली लोक चित्रकला का प्रशिक्षण दिया. इसके अलावा रायपुर और दिल्ली में भी उन्होंने कई लोगों को कला की बारीकियां सिखाई है.

Sureti chitrakala
सागर में दीपावली के त्योहार पर बनाए जाते हैं सुरेती भित्तीचित्र (Source: Aruna Choubey)

दीपावली पर बनाया जाता है सुरेती लोकचित्र

दीपावली के त्यौहार पर बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचल में दीवारों पर लोकचित्र बनाने की परम्परा है. दीपावली पर बनाए जाने वाले लोकचित्र को सुरेती कहा जाता है. अरूणा चौबे सुरेती के बारे में बताती हैं कि "सुरेती बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में हर घर में बनायी जाती है. ये दीपावली का मुख्य लोकचित्र है, जिसे सुरेती कहा जाता है. सुरेती लोकचित्र लक्ष्मी जी के आगमन और उनकी पूजा के लिए बनाया जाता है."

Bundeli folk wall paintings
बुंदेलखंड भित्ति चित्रकला (Source: Aruna Choubey)

दीपावली के दिन ये दीवार पर बनाया जाता है और उसकी पूजा भी की जाती है. इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जो हर घर में बनाया जाता है. विश्व पर्यटन केंद्र खजुराहो की कलादीर्घा में अरूणा चौबे द्वारा बनाया गया विशाल सुरेती स्थापित है. सुरेती आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है. इनको देखने से भले ही लगे कि इनको बनाना आसान है, लेकिन इनको बनाने की कला और इनको डिजाइन करने का तरीका काफी अभ्यास के बाद आता है.

Bundeli tradition chitrakala
बुंदेली चित्रकला (Source: Aruna Choubey)

सुरेती का महत्व

बुंदेली की पारंपरिक लोक चित्रकला 'सुरेती' की बात करें, तो यह यहां की विशाल सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. सुरेती विशेष तौर पर दीपावली के अवसर पर पूजा स्थल और घरों की दीवारों पर लक्ष्मी जी के आगमन और समृद्धि के प्रतीक के तौर पर बनाया जाता है. सुरेती की ज्यामितीय आकृतियां महिला के श्रृंगार के साथ नवग्रहों को दर्शाती है, जो स्वास्तिक चिन्ह से जोड़कर बनायी जाती है.

बुंदेलखंड में सुरेती बनाकर ये माना जाता है कि सुरेती देखकर मां लक्ष्मी भरपूर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं और घर पर खुशहाली लाती हैं. सुरेती में 7 घड़े समृद्धि के प्रतीक के तौर पर, गणेश भगवान शुभ के प्रतीक के तौर पर और गाय, बछड़े का चित्र धन और समृद्धि के प्रतीक के तौर पर बनाया जाता है. हालांकि, बुंदेलखंड के शहरी अंचल में सुरेती अब न के बराबर दिखाई देती है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में कहीं कहीं ये परम्परा अभी भी जीवंत है.

Last Updated : October 16, 2025 at 6:52 PM IST

