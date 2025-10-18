सागर में डिवाइडर बन रहे हादसों की वजह, 7 दिन के भीतर सड़क से हटाने का आदेश
सागर की सड़कों पर बने ऊंचे डिवाइडर को हटाने का निर्देश, भविष्य में कभी भी नहीं बनाए जाएंगे ऐसे डिवाइडर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 6:38 PM IST
सागर: सड़कों पर डिवाइडर हादसों को रोकने और सुगम यातायात के लिए बनाए जाते हैं. लेकिन सागर के नगरीय क्षेत्रों में ये डिवाइडर हादसों की वजह बन रहे हैं. ऐसी शिकायतें सामने आने पर जिला कलेक्टर ने 7 दिन के अंदर जिले के सभी नगरीय निकायों में ऐसे डिवाइडर हटाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही निर्देश दिया गया है कि अब ऐसे डिवाइडर नहीं बनाए जाएंगे. अगर यातायात और सौंदर्यीकरण की दृष्टि से डिवाइडर जरूरी है तो एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी के मानकों के आधार पर बनेंगे. इस मामले में कलेक्टर संदीप जी आर ने सभी नगरीय निकायों को 7 दिन के अंदर ऐसे डिवाइडर हटाकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
डिवाइडर को लेकर कलेक्टर का बड़ा फैसला
कलेक्टर संदीप जी आर ने नगर निगम, छावनी परिषद, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद के प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं कि नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के बीच बनाए गए ऊंचे डिवाइडर के निर्माण पर रोक लगाई जाए. उन्होंने कहा है कि "जिले के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के बीच ऊंचे-ऊंचे डिवाइडर बनाए जाने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं.
इन हादसों की जांच में सामने आया है कि ज्यादातर हादसे नगरीय क्षेत्रों की सड़कों में बनाए गए उंचे-ऊंचे डिवाइडर के कारण हो रही है." ऐसे में जिला कलेक्टर ने सभी को पत्र जारी कर कहा है कि पत्र जारी होने की तारीख से ही सभी नगरीय क्षेत्रों में ऐसे डिवाइडर निर्मित नहीं किए जाएंगे.
- हेलमेट नहीं पहनने से 75 फीसदी मौत, मध्य प्रदेश में रोड एक्सीडेंट के चौंकाने वाले आंकड़े
- मोरटक्का पुल से नहीं गुजरेंगे 20 टन से भारी ट्रक, भारी वाहन के लिए यह रहेंगे नए रूट
7 दिन में देनी होगी रिपोर्ट
जिला कलेक्टर ने सभी नगरीय निकायों के प्रमुखों को जारी किए गए पत्र में कहा है कि नगरीय क्षेत्र की किसी सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल और सौंदर्यीकरण के लिहाज से डिवाइडर का निर्माण जरूरी है, तो डिवाइडर भारत सरकार के एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार बनाया जाएगा. कलेक्टर ने साफ तौर पर ताकीद किया है कि अब ऐसे डिवाइडर कहीं नहीं बनाए जाएंगे और जहां बन चुके हैं, उन डिवाइडर की फिर से जांच पड़ताल की जाए और निर्धारित मानकों के नाप न होने पर उनको हटाकर एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी की गाइडलाइन के हिसाब से बनाया जाए. कलेक्टर ने पत्र जारी होने के 7 दिन में सभी नगरीय निकायों को रिपोर्ट पेश करने को कहा है.