खेत में मवेशी घुसने पर खून खराबा, 5 लोगों ने कुल्हाड़ी से वार कर बुजु्र्ग को मार दिया

यह पूरा मामला खुरई देहात थाना क्षेत्र के खैजरा इज्जत गांव का है. जानकारी के मुताबिक, भगवान दास (55), पिता कुंवरराज यादव बुधवार को अपनी भैंसों को चरा रहे थे. तभी उनकी भैंसे गांव के ही एक व्यक्ति के खेत में पहुंच गई. आरोप है कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच जमकर विवाद हो गया. इससे नाराज होकर दंबंगों ने बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया.

सागर: मध्य प्रदेश के सागर में बुधवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां खेत में भैंसे घुसने को लेकर हुए विवाद में पांच लोगों ने एक बुजुर्ग की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी. पुलिस ने मृतक की बहू की तहरीर पर 5 लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है.

आपसी विवाद में दिया वारदात को अंजाम

मृतक भगवान दास यादव की बहू देवी यादव ने आरोप लगाते हुए बताया, "उनके ससुर का गांव के ही जयराम यादव, केदार यादव, करतार यादव, नीरज यादव और केदारनाथ यादव से खेत में भैंसें घुसने को लेकर विवाद हो गया था. इसके बाद मृतक अपने मवेशी लेकर चराने निकल गया. लेकिन सभी आरोपी उनकी हत्या करने की नियत से उनके पीछे-पीछे गए और मौका पाकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. गर्दन में कुल्हाड़ी लगने से गिर पड़े."

खेत में मवेशी घुसने को लेकर बुजुर्ग की हत्या (ETV Bharat)

जांच में जुटी पुलिस

उन्होंने आगे बताया, "परिजन और ग्रामीण उन्हें गंभीर हालत में सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच में उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना लगते ही ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है."

भगवान दास की फाइल फोटो (ETV Bharat)

खुरई ग्रामीण थाना प्रभारी संतोष सिंह ठाकुर ने बताया, "खेत में भैंस घुसने को लेकर विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने व्यक्ति की हत्या कर डाली. शव को मर्चुरी में रखवाया गया है. परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."