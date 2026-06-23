ETV Bharat / state

दिमाग में सूजन ही ज्यादातर बीमारियों का कारण, रिसर्च में खोजे जा रहे इसे रोकने के तरीके

सागर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे रोगों पर हो सकता है नियंत्रण, वैज्ञानिकों का समूह कर रहा रिसर्च

SCIENTISTS ON ALZHEIMER PARKINSON
अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे रोगों पर हो सकता है नियंत्रण (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 9:37 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर : उम्र के साथ लोगों में अल्जाइमर, पार्किन्सन और दिमाग से जुड़े दूसरे विकार तेजी से जोर पकड़ने लगते हैं. वैज्ञानिकों की माने, तो इनका सीधा संबंध मस्तिष्क में होने वाली सूजन (इन्फ्लेमेशन) से होता है. ये सूजन किसी चोट की वजह से हो या उम्र के कारण, यही बीमारियों की प्रमुख वजह बनती हैं. अगर इस सूजन पर कंट्रोल कर लिया जाए, तो इन बीमारियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है. सागर यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम ऐसी ही रिसर्च के बारे में बताया गया.

भविष्य में और बेहतर होगा दिमागी बीमारियों का इलाज

दिल्ली यूनिवर्सटी के जूलाॅजी डिपार्टमेंट के असि. प्रोफेसर डाॅ. शशांक मौर्य ने दिमागी बीमारियों और सूजन पर हो रही रिसर्च के बारे में बताया. सोमवार को सागर यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा, '' दिमाग में सूजन (इन्फ्लेमेशन) न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का प्रमुख कारण होती है. चाहे ये समस्या किसी चोट या आघात (ट्रॉमा) के कारण हो या फिर बढ़ती उम्र के कारण हो. ये इन्फ्लेमेशन दिमाग की कोशिकाओं और न्यूरॉन्स के क्षय (डिजेनेरेशन) को बढ़ावा देती है. इसके परिणामस्वरूप न्यूरोडीजेनेरेशन और विभिन्न न्यूरो बायोलॉजिकल विकारों का बढ़ना तेज हो जाता है. यदि इस इन्फ्लेमेशन को रोका जा सके, तो इन बीमारियों को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है.''

जानकारी देते प्रोफेसर (Etv Bharat)

फिलहाल डॉ. मौर्य का रिसर्च ग्रुप इसी से जुड़ी माइक्रोग्लियल कोशिकाओं के नियमन पर काम कर रहा है, ताकि न्यूरॉन्स को बेहतर सपोर्ट मिले और और न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों के बढ़ने को कंट्रोल किया जा सके. उनका कहना है कि ये रिसर्च भविष्य में दिमाग से जुड़ी बीमारियों के इलाज में काफी मददगार होगी.

मस्तिष्क की कार्यप्रणाली समझकर हो सकता है नियंत्रण

दरअसल ये रिसर्च मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से जुड़ी है. मस्तिष्क के काम, उम्र बढ़ने पर होने वाले न्यूरोलाॅजिकल विकारों को समझने में न्यूराॅन्स, एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लियल कोशिकाओं की भूमिका काफी अहम है. न्यूरॉन्स मस्तिष्क की मूल इकाइी होती है, जो विद्युत और रासायनिक संकेतों के जरिए सोचने, याद रखने और शरीर को नियंत्रित करने का काम करती हैं. इनको पोषण और संरचनात्मक सहारा देने का काम एस्ट्रोसाइट्स करत हैं. एस्ट्रोसाइट्स रक्त-मस्तिष्क अवरोध (Blood-Brain Barrier) को बनाए रखते हैं और न्यूरोट्रांसमिटर का संतुलन नियंत्रित करते हैं. वहीं, माइक्रोग्लियल कोशिकाएं एक तरह से मस्तिष्क की प्रतिरक्षा प्रणाली की तरह काम करती हैं. वे क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और हानिकारक तत्वों को साफ करती हैं. उम्र या किसी चोट के कारण क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन (सूजन) बढ़ जाती है, जिससे न्यूरॉन्स कमजोर होते हैं और याददाश्त के साथ समझने की क्षमता घटती है. यही प्रक्रिया अल्ज़ाइमर, पार्किंसन और अन्य न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों को तेज़ करती हैं.

RESEARCH ON ALZHEIMER BRAIN INFLAMATION
भविष्य में और बेहतर होगा दिमागी बीमारियों का इलाज (IANS)

इन रोगों का निदान ऐसे संभव

रिसर्च में लगे वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि माइक्रोग्लियल और एस्ट्रोसाइट्स की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए, तो न्यूरॉन्स को बेहतर सहारा मिल सकता है और रोगों की प्रगति धीमी हो सकती है।.इस रिसर्च में माइक्रोग्लियल कोशिकाओं को प्रो-इन्फ्लेमेटरी अवस्था से न्यूरोप्रोटेक्टिव अवस्था में बदलने पर काम किया जा रहा है. वहीं, एस्ट्रोसाइट्स की सहायक क्षमता को बढ़ाने के लिए नई दवाओं और जीन-थेरेपी की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं. न्यूरॉन्स की रक्षा और उनके कनेक्शन को बनाए रखने के लिए न्यूरोप्रोटेक्टिव पाथवे पर शोध जारी है.

यह भी पढ़ें-

दुनिया भर में चल रही रिसर्च

ये एक ऐसा विषय है, जिसमें दुनिया भर में कई प्रयोगशालों में न्यूरॉन्स, एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लिया के त्रिकोणीय संबंध को समझने और नियंत्रित करने पर काम किया जा रहा है. उन्नत इमेजिंग तकनीक और जीन-संपादन (Gene Editing) के जरिए इस पर काम चल रहा है, कि कैसे दिमाग की सूजन को कम किया जाए और न्यूरॉन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सके. मस्तिष्क की इन तीनों कोशिकाओं का संतुलन बिगड़ने पर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज होती है और न्यूरोलॉजिकल रोगों का खतरा बढ़ता है. यही कारण है कि आधुनिक शोध इन्हें चिकित्सीय दृष्टिकोण से सबसे अहम लक्ष्य मान रहा है.

TAGGED:

SAGAR UNIVERSITY NEWS
RESEARCH ON ALZHEIMER
RESEARCH ON PARKINSON
MADHYA PRADESH NEWS
SCIENTISTS ON ALZHEIMER PARKINSON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.