आसमान से सीधे जमीन पर आया एयरक्राफ्ट, रनवे पर रफ लैंडिंग के साथ खेतों में घुसा प्लेन
मध्य प्रदेश के सागर में ढाना हवाई पट्टी पर ट्रेनी एयरक्राफ्ट टच करते ही घिसटकर खेतों में घुसा. 2 ट्रेनी पायलट पहुंचे अस्पताल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 5:38 PM IST|
Updated : December 10, 2025 at 6:25 PM IST
सागर: ढाना हवाई पट्टी पर संचालित चाइम्स एविएशन अकादमी का ट्रेनी एयरक्राफ्ट लैंडिंग के दौरान अनियंत्रित होकर जमीन से टकरा गया. ये घटना करीब दोपहर 2 बजे की है, जब एक ट्रेनी प्लेन लैंड कर रहा था, उस दौरान वह जमीन से टकरा गया. जमीन में टकराने के बाद प्लेन क्षतिग्रस्त हो गया है. इस विमान हादसे की सूचना मिलते ही, हड़कंप मच गया है. हादसाग्रस्त ट्रेनी एयरक्राफ्ट में 2 प्रशिक्षु पायलट सवार थे. जिन्हें बाहर निकालकर एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया है. हालांकि, ट्रेनी पायलट सुरक्षित हैं.
ढाना हवाई पट्टी पर प्लेन की रफ लैंडिंग
इस विमान हादसे पर एविएशन अकादमी प्रबंधन का कहना है, "ये मामूली घटना है, लैंडिंग के दौरान प्लेन का नियंत्रण डगमगाया है. इस घटना में ना तो प्लेन को ज्यादा नुकसान हुआ है और न ही ट्रेनी पायलट घायल हुए हैं." वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है, "ट्रेनी पायलट को चोटे आई हैं और ट्रेनी एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ है."
घायल जवान के एयरलिफ्ट के बाद हादसा
ये घटना दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है. यह विमान हादसा उस वक्त हुए, जब नेशनल हाईवे पर पुलिस वाहन और कंटेनर की टक्कर में घायल पुलिस जवान राजीव चौहान को एयरलिफ्ट किया गया था. पुलिस जवान को एयरलिफ्ट करने के बाद ट्रेनी पायलट अपनी नियमित उड़ान के बाद प्लेन को लैंड करने की कोशिश कर रहा था. तभी उसका प्लेन से कंट्रोल छूट गया और प्लेन रनवे पर बुरी तरह से टकरा गया.
लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराया प्लेन
बताया जा रहा है कि घटना के समय 2 ट्रेनी पायलट प्लेन में सवार थे. प्रत्यक्षदर्शी राजेश पवार ने बताया कि "ढाना हवाई पट्टी पर ट्रेनी पायलट प्लेन को लैंड कर रहे थे. जैसे ही वह रनवे के नजदीक पहुंचे, तो एक दम से ट्रेनी प्लेन ने मानो नियंत्रण खो दिया और बुरी तरह से रनवे से टकरा गया. रफ लैंडिंग के बाद वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल रनवे पर पहुंचकर ट्रेनी पायलट को बाहर निकाला और एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया."
- एयर इंडिया की फ्लाइट में लैंडिंग के दौरान जोरदार झटके, हलक में आई यात्रियों की जान
- भोपाल में भी सकता था बड़ा हादसा, एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं होंगे ये काम
पायलट के कंट्रोल खोने से हुआ हादसा
चाइम्स एविएशन अकादमी के प्रशासक राहुल शर्मा का कहना है, "ट्रेनी पायलट जब प्लेन को लैंड कर रहा था, तो उसने ब्रेक लगाने का प्रयास किया. लेकिन सही तरीके से ब्रेक न लगने के कारण रनवे को छोड़कर प्लेन जमीन पर चला गया. इस घटना में एक ट्रेनी पायलट को मामूली चोट आई है, जबकि दूसरा पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है. वहीं, ट्रेनी एयरक्राफ्ट के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा है."