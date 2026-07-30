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लैब से कीड़े पैदा कर खेतों में छोड़ेंगे किसान, इजराइली टेक्निक देसी फसलों के लिए बनी वरदान

सागर यूनिवर्सटी के जूलाॅजी विभाग के असि. प्रोफेसर शाश्वत सिंह को भारत सरकार की ओर से विशेष प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें वे लेडीबर्ड बीटल पर शोध करेंगे. प्रोफेसर शाश्वत लैब में लेडीबर्ड बीटल को पैदा करेंगे और फिर किसानों तक कैसे इनको पहुंचाया जाए, ये तरीका भी खोंजेगे. डाॅ. शाश्वत सिंह ने इजराइल में करीब साढ़े पांच साल तक खेती के लिए फायदेमंद कीटों पर रिसर्च की है. उनका कहना है कि इजराइल के किसान इन कीटों के बारे में बखूबी जानते हैं और ये बाजार में बेचे भी जाते हैं. इसी तरह की जागरूकता भारत में लाने के प्रयास चल रहे हैं.

सागर : हमारे वातावरण में कई ऐसे कीड़े हैं, जो खेती किसाने के लिए नुकसानदायक नहीं, बल्कि फायदेमंद हैं. ऐसे ही एक कीड़ा लेडी बर्ड बीटल कहलाता है, जो कृषिमित्र माना जाता है. ये लेडीबर्ड बीटल (Ladybird beetle) कई तरह की फसलों में लगने वाले कीड़ों को खा जाता है. ऐसे में सरकार चाहती है कि ऐसे कीड़ों के बारे में किसान जानें समझें और रासायनिक कीटनाशक की जगह इन कीटों का प्रयोग कर जैविक तरीके से खेती किसानी करें. यही वजह है कि अब इन कीड़ों को लैब में पैदा किया जा रहा है, जिससे किसानों तक इन्हें आसानी से पहुंचाया जा सके.

जानकारी देते असि. प्रोफेसर शाश्वत सिंह (Etv Bharat)

इजराइली तकनीक का होगा इस्तेमाल

सागर यूनिवर्सटी के जूलाॅजी डिपार्टमेंट के असि. प्रोफेसर डाॅ शाश्वत सिंह कीटों के व्यवहार और उनके गुणों पर रिसर्च करते हैं. उन्होंने करीब साढ़े पांच साल इजराइल में कृषि मित्र कीटों पर रिसर्च की है. डाॅ शाश्वत सिंह करीब पांच कृषि मित्र कीटों के विशेषज्ञ है और इन कीटों को खेती के लिए कैसे मददगार बनाया जा सकता है, उस पर काम कर चुके हैं. वे सागर यूनिवर्सटी में जूलाॅजी डिपार्टमेंट में स्थापित इनसेक्ट विहेवियर एंड बाॅयोकंट्रोल लैब के प्रभारी हैं. जहां पर वे एएनआरएफ द्वारा लेडीबर्ड बीटल पर दिए गए रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुके हैं.''

लैब में पैदा किए गए कीड़े बचाएंगे पौधों को (Etv Bharat)

किसानों के लिए कैसे फायदेमंद हैं लेडीबर्ड बीटल?

डाॅ शाश्वत सिंह को उनके इजराइल में किए गए कीटों पर रिसर्च को लेकर लेडीबर्ड बीटल पर रिसर्च के लिए एएनआरएफ (ANRF) यानि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से प्रोजेक्ट मिला है. डाॅ शाश्वत सिंह बताते हैं, '' मुझे किसानों के लिए फायदेमंद कीट लेडीबर्ड बीटल पर रिसर्च के लिए प्रोजेक्ट मिला है. इस प्रोजेक्ट में ये पता लगाया जाएगा कि लेडीबर्ड बीटल सरसों की फसल और दूसरी फसलों पर लगने वाले माहू (ऐफिड) पर किस तरह से काम करता है. क्योंकि लेडीबर्ड बीटल माहू को चट कर जाता है और फसलों का बचाव करता है. मेरा पोस्टडॉक्टोरल रिसर्च (Postdoctoral Research) और पीएचडी लेडीबर्ड बीटल पर हैं और लेडीबर्ड बीटल माहू को खाता है. इस रिसर्च में मैं ये पता लगाऊंगा कि यहां पर जो उसके आसपास का वातावरण है, उसके व्यवहार और क्षमता को किस तरह प्रभावित करता है.

सागर में लेडीबर्ड बीटल पर बड़ी रिसर्च (Etv Bharat)

उन्होंने आगे कहा, '' इस कीड़े की फसलों को रोगों से बचाने के लिए किस तरह की क्षमता है इसपर और रिसर्च करेंगे. आप सभी जानते हैं कि आज के समय में जो कीटनाशक हैं, किसान उनका काफी ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं. किसानों की मजबूरी भी है कि वो अपनी अच्छी फसल के लिए कीटनाशकों का उपयोग करते हैं. ऐसे में बीटल जैसे कीड़े किसानों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं.''

सागर यूनिवर्सटी के असि. प्रोफेसर शाश्वत सिंह कर रहे इनपर रिसर्च (Etv Bharat)

फसलों के लिए कितना खतरनाक है माहू

वे बताताे हैं, जहां तक माहू की बात करें, तो फसलों में लगने वाले इस कीट को ऐफिड या तेला भी कहा जाता है. ये सबसे ज्यादा सरसों की फसल में लगता है और उपाय ना करने पर एक तरह से पूरी फसल चट कर जाता है. इसके साथ ही ये गेहूं,चना,मटर,धनिया जैसी दूसरी फसलों के लिए भी नुकसानदायक है. यह रसचूसक कीट होता है, जो हरे भूरे और काले रंग का हो सकता है और पोधों की कोमल पत्तियों, फूल और बालियों का रस चूस लेता है, जिससे पौधा पूरी तरह नष्ट भी हो सकता है.

किसानों के लिए फायदेमंद हैं लेडीबर्ड बीटल (Etv Bharat)

भारत में लेडीबर्ड बीटल को किसानों तक पहुंचाना बड़ी चुनौती

डाॅ. शाश्वत सिंह बताते हैं, '' इजराइल देश में खेती काफी उन्नत है. वहां किसान और वैज्ञानिक मिलकर खेत पर काम करते हैं. वहां किसान खेती के लिए फायदेमंद कीट और उनके उपयोग के बारे में अच्छे से जानते हैं. कई किसान तो फायदेमंद कीटों का उत्पादन करके उनके बाजार में बेचते हैं और दूसरे किसान खरीदकर अपनी फसल बचाने के लिए उपयोग करते हैं. लेकिन भारत में काफी ज्यादा जनसंख्या और कृषि क्षेत्र अव्यवस्थित है, छोटे किसानों की संख्या काफी ज्यादा है. इसलिए यहां के किसानों को इन फायदेमंद कीटों की कम जानकारी है. इसलिए यहां जैसे कृषि बुलेटिन और पाॅकेट डायरी के जरिए किसानों तक लेडीबर्ड बीटल के बारे में जानकारी पहुंचाई जा सकती है. इसमें फसलों में लगने वाले कीटों और उनको रोकने के उपाय की जानकारी दी जा सकती है. मैं पांच तरह के कीटों पर रिसर्च कर चुका हूं, तो किसान मुझसे मिलकर अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं. इस कीड़े को लैब में बड़ी संख्या में बनाकर जिस तरह सरकार मधुमक्खी पालन और रेशमकीट पालन का प्रशिक्षण दे रही है. इसी तरह किसानों को लेडीबर्ड बीटल के बारे में प्रशिक्षण दिया जा सकता है. जिससे वे खुद कीट पैदाकर उनका इस्तेमाल करें या आगे बेच सकते हैं.''