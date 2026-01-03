ETV Bharat / state

देवरी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए राइट टू रिकॉल के तहत चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया शेड्यूल

नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन पिछले 2-3 सालों से विवादों में घिरी हुई थीं. भाजपा के जिन 8 पार्षदों के वोट से नेहा अलकेश जैन ने अध्यक्ष पद हासिल किया, उनमें से 6 पार्षद उनके खिलाफ खड़े हो गए. विवाद की शुरुआत तब हुई, जब नगर पालिका अध्यक्ष ने पीआईसी भंग कर दी और फिर ढाई साल तक पीआईसी का गठन नहीं कर पाई.

पिछले 3 सालों से देवरी नगर पालिका की अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन काफी विवादों में थीं और उनकी ही पार्टी भाजपा ने भी उनका साथ छोड़ दिया था. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और दूसरे आरोपों में उन्हें पद से हटा दिया गया था, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट से स्टे मिल गया था. इस मामले में नगर पालिका के 13 पार्षदों ने कलेक्टर के समक्ष राइट टू रिकॉल के तहत खाली कुर्सी और भरी कुर्सी के चुनाव कराने के लिए शपथपत्र पेश किए थे. जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने देवरी नगर पालिका अध्यक्ष का खाली कुर्सी-भरी कुर्सी के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है.

सागर: मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नगर पालिकाओं में शुमार देवरी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए खाली कुर्सी और भरी कुर्सी का चुनाव होने जा रहा है. राइट टू रिकॉल के तहत हो रहे इस चुनाव का मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है. कार्यक्रम के तहत आगामी 19 जनवरी को मतदान होगा और 21 जनवरी को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे.

जनसंपर्क करतीं नेहा अलकेश जैन (ETV Bharat)

दूसरी तरफ उनके कार्यकाल के ढाई साल पूरे होने पर विरोधी पार्षद अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी करने लगे थे. ऐसी स्थिति में सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने की अवधि ढाई साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी. जिसके कारण नेहा अलकेश जैन को अभय दान मिल गया, लेकिन इसके बावजूद विरोधी पार्षद उनके खिलाफ लामबंद रहे और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर सरकार से शिकायत की.

इसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नेहा अलकेश जैन को पद से हटाकर सरिता संदीप जैन को नगर पालिका अध्यक्ष बना दिया था. लेकिन नेहा अलकेश जैन को हाईकोर्ट से स्टे मिल जाने के कारण सरिता संदीप जैन करीब 1 माह ही नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर काबिज रही. हाईकोर्ट में अभी भी ये मामला विचाराधीन है. इसके बावजूद नगर पालिका के 13 पार्षदों ने राइट टू रिकॉल के तहत कलेक्टर के समक्ष आवेदन पेश किया था और इसी के तहत अब नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं.

देवरी नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव (ETV Bharat)

राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनाव कार्यक्रम

कलेक्टर के समक्ष आवेदन पेश किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 47 उपधारा 2 के तहत नगर पालिका देवरी की अध्यक्ष को पद से वापस बुलाने के प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने का आदेश 26 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया था. यह चुनाव 1 जनवरी 2025 की मतदाता सूची के आधार पर कराए जाएंगे.

चुनाव की सूचना का प्रकाशन 29 दिसंबर को कर दिया गया है. इसी दिन मतदान केंद्र की सूची और प्रतीक आवंटन किया गया. खाली कुर्सी और भरी कुर्सी के लिए 19 जनवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी. वहीं, 21 जनवरी को सुबह 9 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा.

जनता फैसला करेगी कौन होगा कुर्सी पर काबिज

राइट टू रिकॉल के तहत पहली बार देवरी नगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है. इस चुनाव को लेकर देवरी नगर में काफी गहमागहमी का माहौल है. इसमें जनता फैसला करेगी कि नेहा अलकेश जैन अपने पद पर रहेंगी कि नहीं. नेहा अलकेश जैन ने 19 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए जनसंपर्क और प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि "उनके कार्यकाल में देवरी नगर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य हुए और जनता उन्हें वोट देकर अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज रखेगी."

वहीं, पार्षद प्रतिनिधि संदीप जैन का कहना है कि "नगर पालिका अध्यक्ष के ढाई साल के कार्यकाल में नगर का विकास पूरी तरह अवरुद्ध रहा है. अब एक तरह से डेढ़ साल का समय बचा हुआ है. नगर के विकास के लिए यह समय काफी कम है, लेकिन महत्वपूर्ण है. इसलिए देवरी नगर की जनता विकास को चुनेगी और खाली कुर्सी पर वोट देगी."