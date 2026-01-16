ETV Bharat / state

खाली कुर्सी-भरी कुर्सी चुनाव में ग्लैमर का तड़का, एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे का देवरी में रोड शो

देवरी नगर पालिका में राइट टू रिकॉल के तहत खाली कुर्सी भरी कुर्सी के चुनाव के हालात भाजपा की आपसी गुटबाजी के कारण बने हैं. खासकर विधानसभा चुनाव के बाद यहां गुटबाजी देखने मिली. नेहा अलकेश जैन पर पहले तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और राज्य सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया लेकिन जब उन्हें हाईकोर्ट से स्टे मिला तो देवी नगर पालिका के पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाकर खाली कुर्सी भरी कुर्सी के चुनाव कराने के हालात बना दिए.

सागर: देवरी नगर पालिका में राइट टू रिकॉल के तहत अध्यक्ष पद के लिए खाली कुर्सी और भरी कुर्सी का चुनाव होना है. इसके लिए 19 जनवरी को मतदान होने जा रहा है. इस चुनाव में भरी कुर्सी पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन चुनाव लड़ रही हैं. शुक्रवार को प्रचार के अंतिम दिन नेहा अलकेश जैन के समर्थन में टीवी और फिल्म अदाकारा अंकिता लोखंडे ने रोड शो किया. ये पहला मौका होगा कि राइट टू रिकॉल जैसे चुनाव में किसी प्रत्याशी के समर्थन में फिल्मी हस्ती रोड शो कर रही हो.

अविश्वास प्रस्ताव के बाद चुनाव

अविश्वास प्रस्ताव के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 47 उपधारा 2 के तहत नगरपालिका देवरी के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाने के प्रस्ताव का आदेश 26 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया था. चुनाव कार्यक्रम के तहत खाली कुर्सी और भरी कुर्सी के लिए 19 जनवरी को सुबह 7:00 से शाम 5:00 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी और 21 जनवरी को सुबह 9:00 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा.

देवरी से विक्की जैन और अंकिता लोखंडे का नाता

चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन टीवी एवं फिल्म अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के कारण चर्चा में आ गया. वैसे भी खाली कुर्सी और भरी कुर्सी के बीच चुनाव के कारण ये मुकाबला काफी रोचक था और दूसरे चुनाव से हटकर था लेकिन चुनाव के आखिरी दिन ग्लैमर का तड़का लगने के कारण प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया.

अंकिता लोखंडे ने जेठानी के लिए किया रोड शो (ETV Bharat)

जहां तक अंकिता लोखंडे के इस चुनाव में रोड शो करने की बात है, तो अंकिता लोखंडे भरी कुर्सी के लिए चुनाव लड़ रहीं नेहा अलकेश जैन की देवरानी हैं. विक्की जैन और नेहा जैन के पति अलकेश जैन आपस में चचेरे भाई हैं. विक्की जैन के पिता कोयला व्यापारी हैं और इसी व्यवसाय के सिलसिले में पिछले कई सालों से मुंबई में बस गए लेकिन देवरी से उनका गहरा नाता है और लगातार संपर्क में बने रहते हैं.

चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अंकिता लोखंडे ने जेठानी के लिए किया रोड शो (ETV Bharat)

अंकिता लोखंडे ने जेठानी के लिए किया रोड शो

अपनी जेठानी के लिए रोड शो करने देवरी पहुंची अंकिता लोखंडे कहती हैं कि "राजनीति में रुचि रखता ना रखना अलग बात है लेकिन राजनीति बहुत जरूरी है. अगर राजनीति नहीं होगी, तो देश कैसे चलेगा. अगर देश महिला चलाती है, तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता. मैं अपने आप को नारीवादी नहीं कहूंगी लेकिन मैं महिलाओं का साथ देने में विश्वास रखती हूं, क्योंकि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं. महिलाएं जब भी किसी क्षेत्र में काम करती हैं, तो पूरी ताकत से काम करती हैं और हमेशा जीत हासिल करती हैं."

विक्की जैन ने बताया देवरी से नाता

अंकिता लोखंडे के पति और अभिनेता विक्की जैन ने कहा कि "हम देवरी के लोगों से कहना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि हमने कभी अपने को देवरी से अलग नहीं माना है. इस बात का एक ही प्रमाण है कि देवरी के बहुत सारे लोग हैं, जो अलग-अलग क्षेत्र में कार्यरत हैं. हमने हमेशा रोजगार और दूसरे मामलों में उनकी भरपूर मदद की और हमारा परिवार हमेशा उनके लिए खड़ा रहा है. अलकेश भैया हमारे परिवार की तरफ से देवरी से जुड़े हैं."