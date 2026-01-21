राइट टू रिकाॅल! खाली कुर्सी-भरी कुर्सी की जंग का अंत, नेहा अलकेश जैन की शानदार जीत
सागर की देवरी नगर पालिका चुनाव के परिणाम घोषित, बीजेपी से निष्कासित नेहा अलकेश जैन ने 1197 मतों से मारी बाजी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 5:07 PM IST
सागर: राइट टू रिकॉल ( जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार ) के तहत हुए देवरी नगर पालिका चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं. खाली कुर्सी-भरी कुर्सी के दिलचस्प मुकाबले में आखिरकार भरी कुर्सी पर चुनाव लड़ रही नेहा अलकेश जैन ने जीत हासिल की है. भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी के चलते देवरी नगर पालिका में राइट टू रिकॉल के तहत चुनाव के हालात बने थे. भाजपा के पार्षदों ने समर्थन वापस लेते हुए अपनी ही पार्टी की अध्यक्ष को खाली कुर्सी-भरी कुर्सी के चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन भरी कुर्सी ने 1197 मतों से चुनाव में शानदार जीत हासिल की है.
19 जनवरी को हुआ था मतदान
देवरी नगर पालिका में खाली कुर्सी-भरी कुर्सी के लिए 19 जनवरी को मतदान संपन्न हुआ था. इस नगर पालिका के मामूली चुनाव का प्रचार फिल्मी कलाकारों ने भी किया था. टीवी एवं फिल्म अभिनेत्री अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने भरी कुर्सी पर नेहा अलकेश जैन के समर्थन में प्रचार के अंतिम दिन रोड शो किया था. 19 जनवरी को चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ था और कुल 69 प्रतिशत मत पड़े थे.
1197 वोटों से मारी बाजी
इस चुनाव में 13 हजार 367 मत पड़े थे. गुरुवार सुबह से हुई गिनती में खाली कुर्सी यानि अध्यक्ष को वापस बुलाने के पक्ष में कुल 6085 मत पड़े थे. वहीं भरी कुर्सी यानि नगरपालिका अध्यक्ष अलकेश जैन को वापस बुलाने के विरोध में 7282 मत पड़े. इस तरह नेहा अलकेश जैन 1197 मतों से चुनाव जीत गई.
भाजपा विधायक ने किया था भरी कुर्सी के खिलाफ प्रचार
खास बात ये है कि नेहा अलकेश जैन पहली बार भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीती थी, लेकिन स्थानीय राजनीति और भाजपा की गुटबाजी के चलते नेहा अलकेश जैन को भ्रष्टाचार के आरोपों में राज्य सरकार द्वारा पद से हटा दिया गया था. हालांकि नेहा अलकेश जैन को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया था. इसके बाद भाजपा के ही पार्षदों ने कलेक्टर सागर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था. नगरपालिका अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यहां पर राइट टू रिकॉल के तहत चुनावों का एलान किया था.
चुनाव में जीत के बाद नेहा अलकेश जैन ने कहा कि "जनता ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, हम उसको कायम रखेंगे. हम पहले भी विकास के कार्य करते रहे हैं और अब भी विकास के कार्य करते रहेंगे. जनता ने हम पर और हमारे द्वारा किए गए विकास कार्यों के काम पर विश्वास किया. हम शुरू से कह रहे थे कि ये चुनाव जनता का चुनाव है, हम लगातार विकास करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. हमारी प्राथमिकता अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने की होगी."