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'मेरे पापा के खिलाफ काम करोगे', विधायक की दबंग बिटिया ने शख्स को जूतों से नवाजा

सागर के देवरी से विधायक बृजबिहारी पटैरिया की बेटी पर अभद्रता और मारपीट का आरोप, सीसीटीवी में मिला शख्स से मारपीट का फुटेज.

DEORI BJP MLA DAUGHTER ACCUSED
बीजेपी विधायक की बेटी की गुंडागर्दी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 2:16 PM IST

3 Min Read
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सागर: गौरझामर थाना में दिए गए शिकायती आवेदन को सच माना जाए, तो देवरी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक बृजबिहारी पटैरिया की बेटी प्रियंका पटैरिया पर एक व्यक्ति के साथ गाली-गलौज और जूतों से पिटाई की है. आरोप है कि विधायक की बेटी ने गौरझामर थाना में बैंक पहुंचे राजेश शर्मा नाम के व्यक्ति को विधायक की बेटी प्रियंका पटैरिया ने बैंक से बाहर बुलवाया और विधायक पिता के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए गाली गलौज की और फिर जूतों से मारपीट की है. इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, वहीं पुलिस शिकायत की जांच की बात कह रही है.

बैंक से बाहर बुलाकर विधायक की बेटी ने की मारपीट

देवरी विधानसभा क्षेत्र के गौरझामर थाना के जमुनिया गांव के रहने वाले राजेश शर्मा ने गौरझामर थाने में लिखित आवेदन दिया है. जिसमें उसने बताया है कि "वह जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि विनीत पटैरिया के साथ रहता है. 13 अप्रैल सोमवार को वह गौरझामर के एक बैंक में काम से गया था. जहां बैंक के अंदर एक व्यक्ति ने उसे कहा कि विधायक बृजबिहारी पटैरिया की बेटी प्रियंका पटैरिया उसे बाहर बुला रही है. वो बैंक से बाहर आया, तो प्रियंका पटैरिया सफेद रंग की स्कॉर्पियो में बैठी थी.

देवरी विधायक की बेटी पर आरोप (ETV Bharat)

जैसे ही उसने प्रियंका पटैरिया के पास जाकर बुलाने का कारण पूछा, तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी और फिर जूते से मारपीट की. पीड़ित ने जब विधायक की बेटी से उनकी मारपीट का कारण जानना चाहा, तो प्रियंका ने उससे कहा कि तुम मेरे पापा के खिलाफ काम कर रहे हो." पीड़ित जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि विनीत पटैरिया का साथी है.

SAGAR DEORI MLA BRIJBIHARI PATARIA
आवेदन की कॉपी (ETV Bharat)

वहीं जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि विनीत पटैरिया विधायक बृजबिहारी पटैरिया के भतीजे हैं. दोनों परिवारों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है. पीड़ित जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि विनीत पटैरिया के साथ रहता है. इसलिए विधायक की बेटी ने उसके साथ मारपीट की है.

SAGAR PRIYANKA PATARIA ASSAULT MAN
आवेदन की कॉपी (ETV Bharat)

पुलिस ने कहा-कर रहे हैं जांच

वहीं इस मामले में गौरझामर थाना प्रभारी का कहना है कि "मामले की लिखित शिकायत आवेदक राजेश शर्मा ने की है और आवेदन के आधार पर हम जांच कर रहे हैं. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी." वहीं पीड़ित का आरोप है कि "विधायक की बेटी होने के कारण उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है."

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