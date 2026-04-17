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सरेबाजार गालीगलौच और जूते मारने वाली विधायक पुत्री की मासूमियत भरी सफाई सुनिए

देवरी से भाजपा विधायक बृजबिहारी पटैरिया की बेटी की गुंडागर्दी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू.

SAGAR DEORI MLA BRIJBIHARI PATARIA
गुंडागर्दी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो दी सफाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 12:48 PM IST

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Updated : April 17, 2026 at 3:12 PM IST

3 Min Read
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सागर : देवरी विधानसभा क्षेत्र के गौरझामर में भाजपा विधायक बृजबिहारी पटैरिया की बेटी प्रियंका पटैरिया की गुंडागर्दी चर्चा का विषय है. प्रियंका ने एक व्यक्ति को बात करने के लिए बुलाया. इसके बाद उसके साथ गालीगलौज की और जूते से पिटाई की. ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. जैसे ही इसके फुटेज सामने आए तो अपनी किरकिरी होते देख विधायक की बेटी ने मासूमियत भरी सफाई दी.

पुलिस से पहले ही शिकायत की थी

सरेआम जूते मारने वाली बीजेपी विधायक की बेटी प्रियंका पटैरिया का कहना है "राजेश शर्मा और उनके कुछ साथी कई दिनों से मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरी लोकेशन शेयर कर रहे हैं और मेरे वाहन को कट मारते हैं. मुझे लगातार अराजक तत्व काल कर रहे हैं. इसकी शिकायत करते हुए मैंने 05 अप्रेल को पुलिस थाने में आवेदन दिया था. पुलिस ने मेरे आवेदन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की. मेरी गलती है कि मैंने किसी वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत नहीं की. हो सकता है कि यहां का स्थानीय प्रशासन और पुलिस किसी के दबाव में हो."

जूते मारने वाली विधायक पुत्री की मासूमियत भरी सफाई (ETV BHARAT)

कार से उतरकर बरसाने लगी जूते

13 अप्रैल को जमुनिया गांव के रहने वाले राजेश शर्मा ने गौरझामर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी थी. उन्होंने बताया था "वह गौरझामर सेंट्रल बैंक में काम से गये थे. जहां बैंक के अंदर एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि विधायक बृजबिहारी पटैरिया की बेटी प्रियंका पटैरिया उसे बाहर बुला रही है. वह बैंक से बाहर आया तो प्रियंका पटैरिया कार में बैठी थी. जैसे ही उसने प्रियंका पटैरिया के पास जाकर बुलाने का कारण पूछा तो गालीगलौज शुरू कर दी और फिर जूते से मारपीट की. जब उसने मारपीट का कारण जानना चाहा तो उसने बताया तुम मेरे पापा के खिलाफ काम कर रहे हो."

विधायक पुत्री बोली- बदसलूकी हुई तो गुस्सा आया

इस घटना के 4 दिन बाद जूते मारने वाली विधायक की बेटी प्रियंका पटैरिया का कहना है "मैं गौरझामर के बाजार किसी काम से जा रही थी. थाने के पास सेंट्रल बैंक की ब्रांच के यहां मेरे परिचित देवरी के अन्नू जैन दिखे. मैंने गाड़ी रोकी. अन्नू जैन के साथ राजेश शर्मा, शक्ति उपाध्याय और दो साथी और थे. मैंने अन्नू जैन को नमस्ते किया तो वो मिलने आ गए. मैंने उनसे कहा कि आपके साथ राजेश शर्मा हैं, जरा उन्हें भेज दीजिए. वे सेंट्रल बैंक में अंदर चले गए. कुछ देर बाद जब राजेश शर्मा बाहर निकले तो मेरे साथ बदसलूकी की. इसी दौरान ये घटना हो गई."

एएसपी लोकेश सिन्हा का कहना है "मामले की जांच चल रही है. आवेदक, अनावेदक और गवाहों के बयान लिए जा रहे हैं. सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, कार्रवाई की जाएगीठ

Last Updated : April 17, 2026 at 3:12 PM IST

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