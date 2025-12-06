राज्यरानी एक्सप्रेस का सागर में 2 स्टेशनों पर लग सकता है ब्रेक, MLA ने विधानसभा में पेश किया संकल्प
राज्यरानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की जरूआखेड़ा और नरयावली में स्टापेज की मांग. विधायक प्रदीप लारिया ने विधानसभा में अशासकीय संकल्प किया पेश. सर्वसम्मति से पास.
Published : December 6, 2025 at 7:36 PM IST
सागर: दमोह से भोपाल तक चलने वाली राज्यरानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जरूआखेड़ा और नरयावली में स्टॉपेज की मांग कई सालों से चली आ रही है. यहां के लोग इसके लिए कई बार आंदोलन भी कर चुके है. नरयावली विधायक प्रदीप लारिया ने विधानसभा में ट्रेन के स्टॉपेज के लिए अशासकीय संकल्प पेश किया था, जो विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है. अब ये केंद्र सरकार के लिए भेजा जाएगा. प्रदीप लारिया का कहना है कि जनता की मांग और इन स्थानों के महत्व को देखते हुए इन दोनों जगहों पर राज्य रानी का ठहराव होना चाहिए.
विधानसभा में पेश किया गया अशासकीय संकल्प
विधायक प्रदीप लारिया का कहना है कि "नरयावली और जरूआखेड़ा मेरे विधानसभा क्षेत्र के मुख्य स्थान है. नरयावली जहां विधानसभा का मुख्यालय है. वहीं जरुआखेड़ा धार्मिक आस्था का केंद्र है. जरूआखेडा में ठाकुर बाबा का प्राचीन मंदिर है, जहां दूर-दूर से लोग आते हैं. पास में ही 7-8 किमी जलंधर में ज्वाला देवी का बड़ा स्थान है. जहां नवरात्रि के अवसर पर लाखों श्रद्धालु आते हैं. तीसरा हमारा महत्वपूर्ण स्थान ईशुरवारा है, जो जैन संत सुधा सागर महाराज की जन्मभूमि है. वहां भव्य जैन मंदिर भी है."
स्टॉपेज की मांग को लेकर 2015 में हुआ था आंदोलन
प्रदीप लारिया ने कहा कि "सुधासागर महाराज की ख्याति पूरे देश में है. वहां राजस्थान और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में लोग आते हैं. राज्य रानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज जरूआखेड़ा और विधानसभा के मुख्यालय में होना चाहिए. वहां से 50-60 गांव कनेक्ट है. यहां के बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी आना पड़ता है.
लोग इलाज के लिए मेडिकल कालेज आते हैं. मजदूर वर्ग भी बड़े पैमाने पर सागर में आते हैं. काफी लंबे समय से दोनों जगह स्टॉपेज की मांग हो रही थी. 2015 में यहां पर बड़ा आंदोलन हुआ था. मैं समझता हूं कि दोनों जगहों पर इसका स्टॉपेज होना चाहिए."
सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित
विधायक प्रदीप लारिया द्वारा विधानसभा में संकल्प पारित करने के दौरान विधानसभा के सभी सदस्यों से आग्रह किया था कि "मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए राज्य रानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का स्टॉपेज महत्वपूर्ण है. इसलिए सर्वसम्मति से पारित कर मेरा समर्थन करें. यह अशासकीय संकल्प ध्वनिमत से पारित हो गया. अब इसे भारत सरकार के पास भेजा जाए. मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विधानसभा के अंदर सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई."