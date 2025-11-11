ओशो हिल्स से पीएम मोदी को भेजा जाएगा पत्र, ओशो के नाम पर डाक टिकट की मांग
पीएम मोदी से महान दार्शनिक ओशो के नाम पर डाक टिकट जारी करने की मांग, सागर में पीएम को पोस्टकार्ड भेजकर अपील की तैयारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 6:07 PM IST
सागर: ओशो यानी आचार्य रजनीश किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. सारी दुनिया ने उनके ज्ञान और दर्शन का वैभव देखा है, लेकिन जिस प्रदेश और देश में ओशो ने जन्म लिया उस देश में उनकी पहचान अमर रहे, अभी तक ऐसा कोई ठोस काम नहीं किया गया है. ऐसे में ओशो के अनुयायियों ने उस जगह से ओशो के नाम डाक टिकट जारी करने मुहिम शुरू की है, जहां उन्हें आत्मज्ञान का अनुभव हुआ था. इस घटना को उनके अनुयायी सतोरी कहते हैं. सागर यूनिवर्सटी के दर्शन शास्त्र के छात्र के तौर पर ओशो को आत्मिक ज्ञान का आभास हुआ था. जिस छोटी सी पहाड़ी पर ये घटना हुई थी, उसे ओशो हिल्स के नाम से जानते हैं. वहीं से उनके अनुयायियों ने इस मुहिम की शुरूआत की है.
ओशो हिल्स जहां हुआ ओशो का आत्मज्ञान का एहसास
ये मुहिम वहां से शुरू हुई है, जिस जगह को ओशो के अनुयायी ओशो हिल्स कहते हैं. कहा जाता है कि जब ओशो सागर यूनिवर्सटी में दर्शनशास्त्र के छात्र थे, तब यहीं पर एक रात में उन्हें आत्मज्ञान का अनुभव हुआ था. उस स्थान पर आज एक पेड़ लगाया गया है, लेकिन 12 फरवरी 1956 को रात के वक्त इसी पहाड़ी पर एक महुआ के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे. अचानक उनका शरीर चेतना से अलग हो गया और धरती पर गिर गया.
उन्होंने खुद देखा और महसूस किया कि उनकी चेतना शरीर से अलग और चांदी की तरह चमकदार प्रकाशवान तार से जुड़ी है. इस घटना को सतोरी कहा गया. उसी स्थान पर उनके अनुयायी इकट्ठा हुए और उन सभी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उनके नाम डाक टिकट जारी करवाने के लिए मुहिम शुरू की है.
'ओशो ने दिया जीने का दर्शन'
ओशो के अनुयायी आनंद जैन कहते हैं कि ओशो वैसे किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं है. उन्होंने हमें जीने का दर्शन दिया. ओशो कहते थे कि न धर्म बदलने की जरूरत है न संप्रदाय बदलने की जरूरत है. सिर्फ ध्यान करिए, प्रेमपूर्ण रहिए और किसी से शिकायत नहीं रखिए.
उनका दर्शन जीवन का निषेध नहीं करता है. ओशो कहते थे कि सन्यास के लिए आपको घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है. आप जहां हो वहीं रहो फिर चाहे आप दुकानदार हैं, प्रोफेसर हैं या घर में ही रहते हैं. अगर आप जागे हुए जीते हैं, बिना शिकायत के जीते हैं, अहोभाव में जीते है तो आप बेहतर इंसान बन सकते हैं."
'ओशो के विचारों से प्रभावित होकर लोग उनके शिविरों में आते थे'
आनंद जैन बताते हैं कि "ओशो ने सत्य के दर्शन कराए. उनकी एक साधारण सी बात से पूरा विश्व प्रभावित हुआ. पूरे दार्शनिकों का अध्ययन किया. जैसे आपने देखा होगा कि मिशनरी आते हैं, तो जीवन में बड़े-बड़े प्रलोभन देते हैं या जीवन में कुछ मदद करते हैं. ओशो ने ऐसा कुछ नहीं किया.
सिर्फ उनके विचारों से प्रभावित होकर बड़े-बड़े वैज्ञानिक, लेखक उनके शिविरों में आए और उनको सुना. ओशो ने अपना पूरा जीवन इस तरह से जीया. हम चाहते हैं ऐसे व्यक्ति के नाम पर एक डाक टिकट जारी हो. भारत सरकार से हमारी यही मांग है और हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं."
'आने वाली कई पीढ़ियों तक विचार रहेंगे प्रासंगिक'
ओशो के अनुयायी विनय श्रीवास्तव कहते हैं कि "ओशो को राष्ट्रीय पहचान मिले. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जिन लोगों का देश और समाज के लिए योगदान होता है, उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया जाता है, लेकिन ओशो के नाम पर अब तक कोई डाक टिकट जारी नहीं हुआ है. ओशो के प्रेमी कई सालों से इसकी मांग कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि उनके नाम को राष्ट्रीय पहचान मिले और उनका नाम गांव-गांव तक पहुंचे. इसी को ध्यान रखते हम एक पहल शुरू की है.
हम सभी ओशोप्रेमी, सन्यासी मिलकर पोस्टकार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि ओशो के नाम पर भी एक डाट टिकट जारी हो. उनके विचार न सिर्फ भारत बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए हैं. उनके विचार सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक प्रासंगिक रहेंगे."