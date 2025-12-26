सागर में महिला व उसके 2 बच्चों की रहस्यमयी मौत, हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस
सागर के मैनाई गांव में महिला व उसके दो बच्चों की मौत को लेकर सस्पेंस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मामला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 8:00 PM IST
सागर : रहली थाना के मैनाई गांव में सनसनीखेज मामला सामने आने से पुलिस भी हैरान है. यहां एक घर में महिला अपने दो बच्चों के साथ मृत अवस्था में मिली. घटना के वक्त महिला का पति अपने बड़े भाई के साथ खेत पर सिंचाई के लिए गया था. गुरुवार रात करीब 10 बजे लौटने पर घर के हाल देखकर दोनों के होश उड़ गए.
खेत से लौटा पति तो मंजर देख कांपा
आनन-फानन में तीनों शवों फंदे से निकालकर नीचे उतारा गया. परिजनों ने देखा तो तीनों की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम करवाकर कर मामले की जांच शुरू कर दी है. परिजन बृजेश सिंह लोधी ने बताया "मैं और मेरा छोटा भाई राजेश खेत पर सिंचाई करने गया था. हम दोनों रात करीब 10 बजे घर वापस आए. दोनों अपने-अपने कमरों में चले गए. लेकिन अचानक छोटे भाई राजेश की चिल्लाने की आवाज आयी, मैं तत्काल छोटे भाई के कमरे में पहुंचा. वहां का मंजर देख मैं कांप गया."
मामला हत्या का हो सकता है
बृजेश का कहना है "राजेश की पत्नी रचना और उसका दोनों मासूम बेटों के शव पड़े मिले. इसके बाद थाने में सूचना दी और शुक्रवार सुबह तीनों का पोस्टमार्टम हुआ. जब हम लोग पहुंचे थे तो दरवाजे खुले हुए थे. ये मामला हत्या का हो सकता है." वहीं, छोटे भाई का कहना है "उसका पत्नी से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ."
- मुरैना में दो युवकों ने खौफनाक तरीके से दी जान , घटना CCTV में कैद
- इंदौर में पुलिसकर्मी ने दी जान, लंबे समय से डिप्रेशन में था, पुलिस जुटी जांच में
पीएम रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर साफ होगी
इस मामले में रहली थाना प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया "थाना इलाके के मैनाई गांव के बृजेश सिंह लोधी ने सूचना दी थी कि उसके छोटे भाई की पत्नी रचना (32)और दो बच्चे मृत मिले हैं. हम लोग खेत पर पानी देने गए थे, लौटकर आए तो ये मंजर देखा. पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे."