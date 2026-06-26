सर्पदंश से मौतों की वजह झाड़-फूंक या इलाज में देरी? सागर में हर घटना का डेथ ऑडिट
सागर में सर्पदंश से लोगों की मौत का आंकड़ा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा. कैसे कम हों आंकड़े? रिपोर्ट कपिल तिवारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 7:06 PM IST
सागर : मध्य प्रदेश में सर्पदंश से होने वाली मौतें चिंता की वजह बन गयी हैं. इन मौतों से जनहानि तो हो ही रही है, एक पहलू ये भी है कि इस कारण सरकारी खजाने पर वित्तीय भार भी बढ़ रहा है. आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में हर साल करीब ढाई हजार लोग सर्पदंश के कारण मौत का शिकार होते हैं. सागर जिले में साल 2025 में जून तक सर्पदंश से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गयी थी. एक तरफ जहां सर्पदंश से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा, तो आज भी लोग सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज होने के बावजूद अंधविश्वास के चलते ओझा और तांत्रिकों के चक्कर काट रहे हैं. अब सागर कलेक्टर ने सर्पदंश की मौतों का डेथ ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं.
सागर जिले के आंकड़े डरावने
मध्य प्रदेश में हर साल ढाई हजार से ज्यादा मौतें सर्पदंश के कारण होती हैं. सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 2020 से लेकर 2024 तक 10 हजार 700 लोग सर्पदंश के कारण मारे गए. साल 2025 के जून तक के आंकडों पर गौर करें तो सर्पदंश के मामलों में सागर जिला मध्यप्रदेश भर में अव्वल था. सागर में जून 2025 तक 311 लोग सर्पदंश से पीड़ित होकर अस्पताल तक पहुंचे. इनमें से कितने बचे और कितने लोगों की मौत हुई, ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. लेकिन ये तय है कि सर्पदंश के मामले इन आंकड़ों से भी ज्यादा होंगे. क्योंकि ज्यादातर लोग झाड़फूंक के चक्कर में अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाते और उनकी मौत हो जाती है.
सर्पदंश से मौतें सरकारी खजाने पर भारी
सर्पदंश से होने वाली जनहानि की तुलना मुआवजे में दी जाने वाली राशि या सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ से नहीं की जा सकती. लेकिन अगर सर्पदंश से होने वाली मौतें कम होती हैं तो सरकारी खजाने पर भी बोझ कम होगा. सर्पदंश से मौत के मामले में सरकार मृतक के परिवार को 4 लाख का मुआवजा देती है. हर साल ये आंकड़ा करोड़ों तक पहुंचता है.
स्नैकबाइट हीलिंग एंड एजुकेशन सोसाइटी की संस्थापक डॉ. प्रियंका कदम के अध्ययन में पाया गया "मध्य प्रदेश में 2020 से 2022 के बीच सांप के काटने से कुल 5,779 मौतें दर्ज की गईं. मध्य प्रदेश में जिलेवार सर्पदंश से होने वाली मौतों का हीट मैप बनाया और पाया कि सागर और सतना जिले में सबसे अधिक मौतें हुईं. इन दो सालों में हुई मौतों पर पीड़ित परिवारों को मुआवजे के तौर पर 231.16 करोड़ रुपये वितरित किए गए, जो 2020 से 2024 तक अनुमानित 430 करोड़ पहुंच गया."
किन बिंदुओं पर होगा सर्पदंश से मौत का ऑडिट
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्वास्थ्य विभाग को सर्पदंश से होने वाली हर मौत का डेथ ऑडिट करने और इसके कारणों को ट्रैक करने के निर्देश दिए हैं. इसका गहन विश्लेषण हो कि मरीज को सांप काटने के बाद अस्पताल पहुंचने में देरी क्यों हुई, क्या उसे समय पर इलाज मिला? क्या पीड़ित की झाड़-फूंक कराई गई. कलेक्टर ने झाड़-फूंक, तंत्र-मंत्र, जहर उतारने का दावा करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर तत्काल बैठक आयोजित करने और समझाइश देने को कहा है.
अगर समझाइश के बाद भी लोग ऐसी गतिविधि में शामिल रहे, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में करेत, कोबरा, रसेल, वाइपर जैसे जहरीले सांपों के काटने पर दिए जाने वाले एंटीवेनम इंजेक्शन की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
- मध्य प्रदेश में 11 हजार लोगों को सांप ने काटा, 108 की चौंकाने वाली रिपोर्ट
- खेत पर काम करने गया किसान, मेड़ पर बैठकर मौत कर रही थी इंतजार
अस्पताल देर से पहुंचना बेहद घातक
सागर जिला अस्पताल के डॉ. अभिषेक ठाकुर ने ईटीवी भारत को बताया "ज्यादातर मामलों में लोग इलाज से पहले तांत्रिकों और झाड़फूंक करने वालों के पास भटकते रहे और जब कुछ नहीं होता, तब जाकर अस्पताल पहुंचे. सर्पदंश में सबसे ज्यादा मौतों की वजह समय पर इलाज ना मिलना है. ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मामले आते हैं. अंधविश्वास के कारण लोग पहले झाड़-फूंक करने वालों के पास जाते हैं, जबकि तत्काल अस्पताल पहुंचना चाहिए. क्योंकि जो ज्यादा जहरीले सांप होते हैं, उनके काटे हुए लोगों को इलाज के दौरान वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है."