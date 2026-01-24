ETV Bharat / state

सागर में DIG के बंगले के बगल में दिनदहाड़े लूट, कट्टे और चाकू की नोक पर नगदी-जेवरात ले उड़े चोर

डॉक्टर के पास गए थे, तभी घुसे थे चोर, अचानक वापस पहुंचा परिवार तो बंदूक और चाकू दिखाकर भागे.

SAGAR DAYLIGHT ROBBERY
कट्टे और चाकू की नोक पर नगदी और जेवरात पार ले उड़े चोर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 7:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर : महीना भर भी नहीं बीता होगा, जब शहर में बढ़ती आपराधिक और चोरी की वारदातों को लेकर शहर बंद कर लोगों ने नाराजगी जताई थी. वहीं, अब शहर की पॉश कॉलोनी में दिनदहाड़े कट्टे और चाकू की नोंक पर लाखों की लूट का मामला सामने आया है. शहर की एमआईजी कॉलोनी में तीन बदमाशों ने दिनदहाड़े घर का ताला तोड़कर उसमें रखी 3 लाख से ज्यादा नगदी और करीब 7 लाख के जेवर लूट लिए हैं. लुटेरे जब वारदात को अंजाम दे रहे थे, तो घर के लोग वापस घर पहुंच गए. लेकिन लुटेरों ने बेखौफ होकर कट्टा और चाकू दिखाया और लूट पूरी कर भाग निकले. सबसे हैरानी की बात यह है कि घटना जिस इलाके में हुई है, वहां एमपी पुलिस की डीआईजी का घर भी है, जो अभी शहडोल में पदस्थ हैं.

डॉक्टर के पास गए थे, तभी हो गई लूट

सिविल लाइन थाना इलाके की एमआईजी कॉलोनी में दिनदहाड़े लूट की वारदात ने सबको चौंका दिया है. तीन लुटेरों ने कट्टे और चाकू की नोट पर वारदात को अंजाम दिया. शहर की एम आई जी कॉलोनी के एक मकान में तीन चोर दिनदहाड़े घुस गए. जब चोर घुसे उस वक्त परिवार के सदस्य घर के बाहर गए थे. लूट की वारदात की शिकार परिवार की सदस्य कल्पना रावत ने बताया, '' मैं बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गई थी. जब घर वापस लौटी, तो देखा कि घर के बाहर बाइक पर एक युवक खड़ा था. जैसे ही घर के अंदर पहुंची, तो घर का ताला टूटा पड़ा था और घर के अंदर से दो बदमाश निकल रहे थे. बेटे ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की तो बदमाश ने चाकू और देशी कट्टा लहराया और बाइक से भाग निकले.''

Robbery at gun point in sagar
सागर में DIG के बंगले का बाजू में दिनदहाड़े लूट (Etv Bharat)

कल्पना रावत ने बताया कि घर में रखें तीन लाख रूपए से अधिक नगद सहित सोने चांदी के जेवरात ले गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल की मदद से जांच शुरू की है.

Sagar robbery case
चोरों ने 3 लाख से ज्यादा की नगदी और 7 लाख के जेवर लूटे (Etv Bharat)

बगल में शहडोल डीआईजी का घर

दिनदहाड़े हुई लूट की इस घटना ने फिर एक बार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ी कर दिए हैं. जहां पर यह लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है वहां शहडोल में पदस्थ डीआईजी सविता सोहाने का घर है. हालांकि, इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है और पास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

robbery near DIG bungalow sagar
वारदात में प्रयुक्त औजार (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

जल्द गिरफ्तार होंगे आरोपी

एएसपी लोकेश सिन्हा ने बताया, '' घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का जायजा लिया है. कॉलोनी के आसपास के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए गए हैं और उनकी जांच की जा रही है. फरियादी द्वारा बताए गए हुलिए के अनुसार बदमाशों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. कुछ घटना के बारे में जानकारी भी मिली है. जल्दी ही हम लुटेरों को पकड़ने में सफल होंगे.''

TAGGED:

ROBBERY NEAR DIG BUNGALOW SAGAR
MADHYA PRADESH NEWS
SAGAR ROBBERY CASE
SAGAR DAYLIGHT ROBBERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.