ETV Bharat / state

सागर में DIG के बंगले के बगल में दिनदहाड़े लूट, कट्टे और चाकू की नोक पर नगदी-जेवरात ले उड़े चोर

सागर : महीना भर भी नहीं बीता होगा, जब शहर में बढ़ती आपराधिक और चोरी की वारदातों को लेकर शहर बंद कर लोगों ने नाराजगी जताई थी. वहीं, अब शहर की पॉश कॉलोनी में दिनदहाड़े कट्टे और चाकू की नोंक पर लाखों की लूट का मामला सामने आया है. शहर की एमआईजी कॉलोनी में तीन बदमाशों ने दिनदहाड़े घर का ताला तोड़कर उसमें रखी 3 लाख से ज्यादा नगदी और करीब 7 लाख के जेवर लूट लिए हैं. लुटेरे जब वारदात को अंजाम दे रहे थे, तो घर के लोग वापस घर पहुंच गए. लेकिन लुटेरों ने बेखौफ होकर कट्टा और चाकू दिखाया और लूट पूरी कर भाग निकले. सबसे हैरानी की बात यह है कि घटना जिस इलाके में हुई है, वहां एमपी पुलिस की डीआईजी का घर भी है, जो अभी शहडोल में पदस्थ हैं.

डॉक्टर के पास गए थे, तभी हो गई लूट

सिविल लाइन थाना इलाके की एमआईजी कॉलोनी में दिनदहाड़े लूट की वारदात ने सबको चौंका दिया है. तीन लुटेरों ने कट्टे और चाकू की नोट पर वारदात को अंजाम दिया. शहर की एम आई जी कॉलोनी के एक मकान में तीन चोर दिनदहाड़े घुस गए. जब चोर घुसे उस वक्त परिवार के सदस्य घर के बाहर गए थे. लूट की वारदात की शिकार परिवार की सदस्य कल्पना रावत ने बताया, '' मैं बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गई थी. जब घर वापस लौटी, तो देखा कि घर के बाहर बाइक पर एक युवक खड़ा था. जैसे ही घर के अंदर पहुंची, तो घर का ताला टूटा पड़ा था और घर के अंदर से दो बदमाश निकल रहे थे. बेटे ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की तो बदमाश ने चाकू और देशी कट्टा लहराया और बाइक से भाग निकले.''