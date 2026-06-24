2 महीने और जीते तो खुद राष्ट्रपति के हाथों लेते सम्मान, बेटे ने लिया भगवानदास का पद्म श्री अवार्ड
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को दिए पद्य अवार्डस, सागर के अनसंग हीरो दाऊ भगवानदास रैकवार का सम्मान लेने पहुंचे बेटे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 1:03 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 1:21 PM IST
सागर: बुंदेली मार्शल आर्ट को देश भर में सम्मान दिलाने वाले दाऊ भगवान दास रैकवार अब इस दुनिया में नहीं हैं. उन्होंने बचपन से अखाड़े की तालीम लेते हुए इस कला को इतना आगे बढ़ाया कि ये बुंदेली मार्शल आर्ट के नाम से जाने जानी लगी. केंद्र सरकार ने उनके समर्पण और सेवाभाव को ध्यान रखते हुए अनसंग हीरो कैटेगरी में उनको पद्मश्री का सम्मान दिया, लेकिन नियति ने कुछ ऐसा खेल खेला कि दाऊ भगवानदास रैकवार ने 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर हुई पद्म श्री की घोषणा तो सुन ली,
लेकिन जब 23 जनवरी को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने पद्म पुरस्कार हासिल करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया, तब दाऊ भगवानदास रैकवार की जगह उनके बेटे ने सम्मान हासिल किया, क्योंकि दाऊ भगवानदास रैकवार का लंबी बीमारी के चलते 19 अप्रैल 2026 को भोपाल एम्स में निधन हो गया.
जिंदगी भर की बुंदेली कला की सेवा
जहां तक दाऊ भगवानदास रैकवार की बात करें, तो उन्होंने बचपन से लेकर उम्र के उस पड़ाव तक बुंदेली मार्शल यानि अखाड़ा शैली की सेवा की, जब लोग तीर्थयात्रा करते हैं या फिर घर में आराम करते हैं. उनकी इस अतुलनीय सेवा के बाद उन्हें 82 साल की उम्र में अनसंग हीरो कैटेगरी में पद्म श्री से सम्मानित किया गया. दाऊ के नाम से मशहूर भगवानदास रैकवार का जन्म 2 जनवरी 1944 में हुआ था. बचपन से अखाड़े के शौक के चलते दाऊ बुंदेलखंड की मशहूर छत्रसाल व्यायामशाला के उस्ताद रहे.
उन्होंने बुंदेली मार्शल आर्ट लाठी, भाला, ढाल, तलवार और त्रिशूल से युद्धकला के जरिए देश और दुनिया में बुंदेली मार्शल आर्ट का लोहा मनवाया. उन्होंने अखाड़ा शैली को नया आयाम देते हुए उसे मंच पर प्रस्तुत करने वाली कला के रूप में बदला. जब उन्हें 2026 के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई, तो दाऊ भगवानदास ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा था कि "मेरे जीवन की तपस्या और मेहनत रंग लाई और भारत सरकार ने विलुप्त होती कला को प्रोत्साहन दिया है. यह बुंदेलखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है और भारत सरकार की अच्छी सोच है कि वह विलुप्त हो रही कलाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं."
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भारी मन से बेटे ने राष्ट्रपति से ग्रहण किया सम्मान
मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में जब पद्म पुरस्कारों को सम्मानित किया गया, तब दाऊ भगवानदास रैकवार इस दुनिया में नहीं थे. उनके बेटे राजकुमार रैकवार ने राष्ट्रपति के हाथों पद्म श्री सम्मान हासिल किया. राजकुमार रैकवार ने ईटीवी भारत से कहा कि "ये मौका मेरे लिए खास था, लेकिन तब और खास होता, जब अगर पिताजी खुद अपने हाथों से राष्ट्रपति से पद्म श्री सम्मान हासिल करते.
मैं सम्मान हासिल करते हुए एक अजीब मानसिक स्थिति से गुजर रहा था. एक तरफ मुझे खुशी थी कि मेरे पिता को बुंदेली कला की जीवन भर की सेवा के लिए पद्म पुरस्कार मिल रहा है और दूसरी तरफ दुख था कि काश पिताजी खुद ये सम्मान हासिल करते."