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सागर दमोह स्टेट हाईवे पर सड़क हादसे में 4 की मौत, सीट और स्टेरिंग के बीच फंसा शव

दमोह में ट्रक, बोलेरो और बाइक की टक्कर, बाइक सवार 2 लोग और बोलेरो सवार 2 लोग की मौके पर ही हुई मौत.

DAMOH SAGAR STATE HIGHWAY ACCIDENT
सागर दमोह स्टेट हाईवे पर सड़क हादसे में 4 की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
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दमोह: शुक्रवार की शाम दमोह-सागर स्टेट हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई. घटना में ट्रक और बोलेरो की टक्कर के बाद बोलेरो सड़क के दूसरी ओर जाकर एक बाइक से टकरा गई. जिसमें बाइक सवार 2 लोग और बोलेरो पर सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं, मृतकों में से एक व्यक्ति का शव गाड़ी में ही बुरी तरह फंस गया.

बोलेरो और ट्रक से टकराई बाइक

देहात थाना टीआई अमित मिश्रा ने बताया कि "सागर हाईवे पर शुक्रवार को एक दुर्घटना में 4 लोगों को मौत हो गई है. ये घटना करीब शाम 4 बजे की है." घटना को लेकर बताया जा रहा है कि एक ट्रक सागर की ओर से दमोह आ रहा था, जो सामने से आ रही बोलेरो से टकरा गया. इस दौरान बोलेरो वाहन चालक ने टक्कर होने से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह टकराती हुई रोड के दूसरी ओर पहुंच गई. इसी दौरान बाइक पर सवार 2 लोग सामने से आ रहे थे, जो पहले बोलेरो से टकराए और बाद में ट्रक की चपेट में आ गए.

'तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा'

घटना के बाद आसपास के लोगों ने भीषण सड़क हादसे की जानकारी पुलिस को दी और खुद भी बचाव कार्य में जुट गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. बताया गया कि बाइक सवार दोनों हेलमेट नहीं पहने हुए थे. जिसके कारण जमीन पर गिरने से उनके सिर फट गए. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि "बस्ती होने के बाद भी यहां पर ट्रक और बोलेरो दोनों ही विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रहे थे और सड़क सकरी होने के कारण यह हादसा हो गया."

सीट और स्टेरिंग के बीच फंस गया चालक का शव

बाइक सवार दोनों व्यक्ति ग्राम बांसा के निवासी बताए जाते हैं और वे आपस में सगे भाई थे. उनके घर में शादी समारोह था, जिसकी खरीदारी करने के लिए दमोह आ रहे थे. बाइक सवार मृतकों की पहचान सूरज और जीवन अहिरवार के रूप में की गई. वहीं, बोलेरो सवार मृतकों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई हैं. बोलेरो के चालक का शव सीट और स्टेरिंग के बीच फंस गया, जिसे पुलिस को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

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