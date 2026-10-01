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बुंदेलखंड-विंध्य का महा कनेक्शन! सरपट दौड़ेगा एक और फोरलेन, डेढ़ घंटे में पहुंचेंगे दमोह से कटनी

सागर: विकास के मामले में पिछड़ेपन के लिए पहचाने जाने वाले बुंदेलखंड की आने वाले सालों में तस्वीर बदली हुई नजर आएगी. एक तरफ जहां बुंदेलखंड के इकलौते संभागीय मुख्यालय सागर से चारों तरफ फोरलेन, एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है, तो बुंदेलखंड के दूसरे जिलों से भी अन्य इलाकों की कनेक्टिवटी बेहतर की जा रही है. इसी कड़ी में डाॅ. मोहन यादव कैबिनेट ने विंध्य विकास पथ योजना के तहत दमोह कटनी मार्ग को टू लेन से फोरलेन करने की मंजूरी दी है. जिसमें करीब 4470 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा. इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार से 60 प्रतिशत राशि मिलेगी और राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि खर्च करेगी.

विंध्य विकास पथ योजना का हिस्सा है दमोह-कटनी फोरलेन विंध्य प्रदेश को बुंदेलखंड से जोड़कर प्रदेश के दूसरे हिस्सों खासकर राजधानी भोपाल और मालवा अंचल से कनेक्टिवटी के लिए विंध्य विकास पथ योजना पर काम किया जा रहा है. इसी के तहत स्टेट हाइवे 63 जो फिलहाल टू लेन है, इस 105 किमी लंबे टू लेन मार्ग को फोरलेन में तब्दील किया जाएगा. इस योजना पर करीब 4470 करोड़ रुपए खर्च होंगे. फोरलेन होने से समय की बचत होगी. डेढ़ से दो घंटे में दमोह से कटनी पहुंच जाएंगे. अभी 2 लेन रोड में 3 से चार घंटे जाने में लगते हैं.

ये प्रोजेक्ट हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत पूरा किया जाएगा, जो एक तरह से पीपीपी माॅडल का प्रोजेक्ट होता है. इसके तहत राज्य सरकार 40 प्रतिशत अंशदान देती है और बाकी 60 फीसदी अंशदान केंद्र सरकार की मदद निजी डेव्लपर लगाता है. इस माॅडल के तहत निर्माण लागत की 40% राशि निर्माण के दौरान दी जाएगी. बाकी 60% राशि का भुगतान 15 साल में किस्तों, ब्याज और रखरखाव लागत के साथ होगा. एक अनुमान के मुताबिक, 15 साल की प्रोजेक्ट की कुल वित्तीय देनदारी करीब 4126 करोड़ रुपए पहुंचने की संभावना है.

मध्य प्रदेश को मिलेगा एक और फोरलेन (NHAI)

एमपीआरडीसी ने तैयार किया डीपीआर

इस रोड प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश सरकार का एमपीआरडीसी बनाएगा. इस प्रोजेक्ट को डाॅ. मोहन यादव की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गयी है. अब इसके लिए टेंडर और भूअर्जन प्रक्रिया शुरू की जाएगी. मंजूरी मिलने के बाद टेंडर और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. 105 किमी लंबे स्टेट हाइवे के लिए एमपीआरडीसी ने डीपीआर तैयार कर लिया है. डीपीआर के तहत फोरलेन निर्माण पर करीब 1745.67 करोड़ रुपए खर्च होंगे. जमीन अधिग्रहण और पुनर्वास के लिए 344.10 करोड़ रुपए का प्रावधान है. करीब 4.7 किमी वन क्षेत्रके डायवर्जन और पर्यावरणीय मंजूरियों के लिए 44.19 करोड़ की राशि रखी जाएगी.

दमोह-कटनी मार्ग को टू लेन से फोरलेन करने की मंजूरी (NHAI)

सागर कटनी कारीडोर का हिस्सा है रोड, ये होगा फायदा

पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि, ''ये प्रोजेक्ट सागर-दमोह-कटनी कारीडोर का हिस्सा है. इस मार्ग पर वर्तमान में 10 हजार पैसेंजर कार यूनिट (PCU) से अधिक ट्रैफिक है, जिसके कारण आए दिन जाम और दुर्घटनाएं होती हैं. इस प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आने से जाम से राहत मिलेगी. इस टूलेन के फोरलेन में तब्दील होने से बुंदेलखंड और महाकौशल के बीच रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी. अभी टू-लेन पर भारी वाहनों के कारण जाम लगता है. कटनी के सीमेंट और माइनिंग क्षेत्र से माल ढुलाई भी आसान होगी. फोरलेन बनने से दमोह-कटनी का सफर करीब डेढ़ घंटे कम होने का अनुमान है.''