सट्टा नेटवर्क ध्वस्त, बेरोजगारों के नाम पर बनाई फर्जी कंपनी, ढाई करोड़ कैश-गोल्ड के साथ सट्टेबाज धराए
सागर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का खुलासा, 6 आरोपियों से 2 करोड़ 69 लाख कैश और सोना बरामद. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 10:53 AM IST|
Updated : August 20, 2026 at 10:58 AM IST
सागर: साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में थाना मकरोनिया पुलिस ने सायबर अपराध से जुड़े संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. जांच में पता चला है कि गिरोह बेरोजगारों को कमीशन का लालच देकर उनके दस्तावेज हासिल कर फर्जी फर्म तैयार कर अलग-अलग निजी बैंकों में करंट अकाउंट खुलवाते और इन खातों को गिरोह अपने कंट्रोल में लेकर सायबर ठगी और ऑनलाइन बैटिंग से हासिल राशि के लेनदेन और सर्कुलेशन के लिए म्यूल अकाउंट के रूप में उपयोग करते थे.
दस्तावेजों का दुरुपयोग कर ठगी
दरअसल, 13 अगस्त 2026 को थाना मकरोनिया में रोहित पटेल ने शिकायत की थी कि, उसके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उसके नाम से फर्जी फर्म बनाकर फेडरल बैंक, मकरोनिया में करंट अकाउंट खुलवाया गया. शिकायत पर पुलिस ने बैंक खाते की जांच करायी, तो पता चला कि फरियादी के नाम से "ग्लैमर इंटरप्राइजेस" नाम की फर्म तैयार कर फेडरल बैंक में उसके नाम से करंट अकाउंट खुलवाया गया और फरवरी 2026 से अब तक करीब 90 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन किया गया. मामले की गंभीरता देखकर एएसपी नरेन्द्र सोलंकी के पर्यवेक्षण में विशेष टीम गठित कर खाते में हुए लेन-देन, संबंधित फर्मों, बैंक खातों एवं तकनीकी साक्ष्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग टीम गठित की गई.
सामने आया गिरोह का पूरा नेटवर्क
शुरूआत में पुलिस ने धर्मेन्द्र नाहर और सोनू दांगी को गिरफ्तार किया. दोनों से पूछताछ में पता चला कि, उन्होंने ये काम भोपाल के अमित विश्वकर्मा से मुंबई में सीखा. अमित विश्वकर्मा की गिरफ्तारी पर पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग से मिली राशि के सर्कुलेशन के लिए बैंक खातों की जरूरत होती है. धर्मेन्द्र नाहर ने सोनू दांगी और खजुराहो के शुभम रैकवार, भोपाल के विपिन गिरी और स्वर्णेन्द्र पांडे के साथ मिलकर बेरोजगारों को पैसों का लालच देकर उनके नाम से फर्जी फर्मे तैयार कर निजी बैंकों में खाते खुलवाना शुरू किया. भोपाल का रिषभ पटेल बैटिंग का संचालन करता है. तत्काल उसे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 करोड़ 69 लाख 42 हजार 700 रुपये नगद, करीब 30 लाख का सोना और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए.
रिषभ ने बताया कि, ''भोपाल से ऑनलाइन बैटिंग वेबसाईट 61www.20wicket.com और www.goexch99.com और अन्य वेबसाईट से ऑनलाइन बैटिंग खिलाता था. फर्जी फर्मों के खाते को उपयोग कर पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर नगदी निकाल लेता था, उसने टेलीग्राम पर ग्राहकों की ग्रुप के माध्यम से चैन बना रखी थी. जिससे वो ग्राहकों को ऑनलाइन सट्टे के पेनल में एडमिन बनकर ग्राहकों को लिंक कर क्रेडिट कॉइन भेजकर ऑनलाइन बेटिंग करवाता था.''
अब तक 6 गिरफ्तार और 2 अब भी फरार
गिरफ्तार आरोपी अमित विश्वकर्मा और रिषभ पटेल का 8 दिन का पुलिस रिमांड मिला है. जिनसे नेटवर्क और सहयोगियों के बारे में पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर अब तक 30 से अधिक फर्जी फर्मों का पता लगाया है. पुलिस सभी खातों के लेन-देन का तकनीकी एवं वित्तीय विश्लेषण कर रही है. अब तक धर्मेन्द्र नाहर खजुराहो, सोनू दांगी सागर, अमित विश्वकर्मा इंदौर, विपिन गिरी भोपाल, स्वर्णेन्द्र पांडे भोपाल, रिषभ पटैल भोपाल को गिरफ्तार किया है. जबकि शुभम रैकवार खजुराहो, ऋषि केशव सिंह सीधी फिलहाल फरार है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.
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फर्जी फर्मों के पंजीयन एवं बैंक खातों की प्रक्रिया की जांच
एसपी सागर अनुराग सुजानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''पुलिस केवल आरोपियों तक सीमित न रहकर ये भी जांच कर रही है कि फर्जी फर्मों के पंजीयन और बैंक खातों को खोलने की प्रक्रिया में किन-किन व्यक्तियों या संस्थाओं की भूमिका रही है. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्म पंजीयन और बैंक खातों के संचालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या आपराधिक संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका की जांच कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.''
एसपी ने नागरिकों से अपील की है कि, ''किसी भी व्यक्ति को कमीशन या आसान कमाई का लालच देकर अपना बैंक खाता, एटीएम, चेकबुक, पासबुक, मोबाइल नंबर, ओटीपी अथवा बैंकिंग संबंधी जानकारी उपलब्ध न कराएं. किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर अपने नाम से बैंक खाता या फर्म खुलवाकर उसका संचालन दूसरे व्यक्ति को देना भी गंभीर कानूनी जोखिम उत्पन्न कर सकता है. ऐसे खातों का उपयोग सायबर ठगी की रकम के लेन-देन में होने पर खाताधारक भी जांच के दायरे में आ सकता है.''