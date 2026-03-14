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मध्य प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी में युद्ध का असर जीरो! पर्याप्त मात्रा में स्टाॅक होने का दावा

ऐसे में मध्य प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी के संचालन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं लेकिन बीना रिफाइनरी प्रबंधन का कहना है कि अभी हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में स्टाॅक उपलब्ध है और कच्चे तेल के रिफाइन होने का काम पहले की तरह ही चल रहा है. प्रबंधन का कहना है कि हमारी मांग अनुसार गुजरात में स्थित क्रूड ऑयल टर्मिनल से लगातार क्रूड ऑयल आ रहा है और उसे रिफाइन कर पहले की तरह नियमित सप्लाई जारी है.

सागर: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध से बने हालातों के कारण देश में पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं. पेट्रोल डीजल को लेकर किसी तरह की किल्लत देखने नहीं मिल रही है, लेकिन रसोई गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है.

सागर जिले के बीना के आगासौद गांव में स्थित बीपीसीएल की रिफाइनरी स्थित है, जो मध्य प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी सेंटर है. यहां से सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में भी पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति होती है. यहीं पर देश का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी तैयार किया जा रहा है. यह रिफाइनरी 7.8 मिलियन मीट्रिक टन सालाना तेल उत्पादन करती है. यहां पर हर तरह के पेट्रोलियम उत्पाद तैयार किए जाते हैं.

कच्चे तेल की आपूर्ति चेन बिगड़ने की खबर

अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के चलते कच्चे तेल की सप्लाई का दुनिया भर में असर पड़ा है. करीब 2 सप्ताह से चल रहे युद्ध के कारण भारत में जिन देशों से कच्चा तेल आता है, वह आपूर्ति बाधित हुई है. ऐसे में चर्चा जोर पकड़ रही है कि बीना रिफाइनरी में कच्चे तेल के रिफाइन होने का काम प्रभावित हुआ है. लेकिन बीना रिफाइनरी प्रबंधन का दावा है कि पहले की तरह ही नियमित रूप से कार्य चल रहा है.

गुजरात से पाइप लाइन के जरिए बीना पहुंचता है क्रूड ऑयल (PRO BINA REFINERY)

पाइप लाइन के जरिए बीना पहुंचता है क्रूड ऑयल

बीना रिफाइनरी के लिए गुजरात से बिछाई गई पाइप लाइन के जरिए कच्चे तेल की आपूर्ति की जाती है. कच्चे तेल के भंडारण के लिए गुजरात के वाडिनार में सीओटी स्थित है, जिसे क्रूड ऑयल टर्मिनल कहा जाता है. यहां स्टोर किए जाने वाले कच्चे तेल को 750 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन के जरिए बीना के आगासौद में स्थित रिफाइनरी भेजा जाता है, जो यहां पर रिफाइन किया जाता है.

बीना रिफाइनरी की खासियत

मध्य प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी सागर के बीना तहसील के आगासौद में है स्थित रिफाइनरी की सालाना क्षमता 7.8 मिलियन मीट्रिक टन ( 78 लाख टन) प्रतिदिन कुल उत्पादन की क्षमता प्रतिदिन अधिकतम 22 हजार मीट्रिक टन तेल रिफाइन प्रतिदिन डीजल की क्षमता अधिकतम 12,000 टन प्रतिदिन पेट्रोल की क्षमता अधिकतम 3,700 टन प्रतिदिन केरोसिन और एविएशन टर्बाइन फ्यूल अधिकतम 1,500 टन प्रतिदिन एलपीजी (रसोई गैस) अधिकतम 750 टन प्रतिदिन अन्य उत्पाद पेटकोक अधिकतम 1,550 टन सल्फर अधिकतम 340 टन कई राज्यों में सप्लाई मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान उत्तरप्रदेश बिहार दिल्ली

रिफाइनरी में है आधुनिक रेल लोडिंग टर्मिनल

बीना रिफाइनरी में रोजाना 700 से 750 टन तक एलपीजी तैयार होती है. अगर घरेलू गैस सिलेंडर के हिसाब से देखा जाए, तो रोजाना 50 से 60 हजार घरेलू गैस सिलेंडर यहां भरे जा सकते हैं. यहां उत्पादित होने वाले पेट्रोलियम उत्पाद पाइप लाइन, रेलवे और सड़क मार्ग से टैंकर के जरिए अलग-अलग राज्यों में भेजे जाते हैं. रेलवे से भेजने के लिए बीना रिफाइनरी में ही आधुनिक रेल लोडिंग टर्मिनल है. इसके अलावा यहां बीना से कोटा और बीना से कानपुर तक पाइप लाइन के जरिए भी पेट्रोलियम उत्पाद भेजे जाते हैं. वहीं, सड़क मार्ग से बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम उत्पाद टैंकर और एलपीजी ट्रक के माध्यम से भेजी जाती है.

पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने का दावा

बीना रिफाइनरी के पीआरओ के पी मिश्रा ने कहा, "फिलहाल हमारा उत्पादन पहले की तरह चल रहा है. रिफाइनरी के लिए जरूरी कच्चा तेल पहले की तरह नियमित तौर पर पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है. गुजरात के वाडिनार से पाइप लाइन के जरिए कच्चा तेल भेजा जाता है, जिसका हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है. वहीं, रिफाइनरी से किए जाने वाला वितरण कार्य भी पहले की तरह ही चल रहा है."