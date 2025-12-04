ETV Bharat / state

पत्नी के बर्थडे के दिन पार्षद की संदेहास्पद मौत, 44 साल छोटी युवती से की थी शादी

नईम खान ने 67 साल की उम्र में हाल ही में दूसरा निकाह सागर के सदर क्षेत्र के कजलीवन मैदान निवासी 23 वर्षीय रेहाना से किया था. दूसरी शादी करने की वजह से नईम खान की पिछले कुछ दिनों से पूरे शहर में चर्चा हो रही थी. जानकारी के अनुसार, घटना के दौरान रेहाना अपने पति नईम के साथ थीं.

सागर: मध्य प्रदेश के सागर में लाजपतपुरा वार्ड के 67 वर्षीय पार्षद नईम खान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. गुरुवार सुबह परिजन उन्हें गंभीर हालत में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत की सूचना मिलने पर गोपालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है.

बीजेपी ने पार्टी से किया था निष्कासित

पार्षद नईम खान अपने निजी जीवन को लेकर शुरू से ही विवादों में रहे हैं. करीब डेढ़ महीने पहले नईम अपनी उम्र से करीब 44 साल छोटी युवती रेहाना से निकाह किया था. जिसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था और उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था.

नईम खान दूसरी पत्नी रेहाना के साथ (ETV Bharat)

4 दिसंबर को पहली पत्नी का जन्मदिन

गुरुवार यानि 4 दिसंबर को नईम की पहली पत्नी का जन्मदिन है. पहली पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए वे भोपाल जाने की तैयारी में थे. उससे पहले उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. उनकी अचानक मौत से कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों में दुख का माहौल है. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नईम और उनकी दूसरी पत्नी रेहाना के बीच विवाद के मामले हमेशा सामने आते रहे हैं. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी.

बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिये गए थे नईम खान (ETV Bharat)

पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार

गोपालगंज थाना प्रभारी राजेंद्र कुशवाहा ने बताया कि "मामले में केस दर्ज कर लिया गया है. पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी. जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

'दूसरी पत्नी पर जताया संदेह'

नईम खान के पिता अब्दुल सगीर खान ने गोपालगंज थाने में एक आवेदन दिया है. उन्होंने अपने आवेदन में बेटे की मौत में उसकी दूसरी पत्नी रेहाना की भूमिका को संदिग्ध बताया है. मामले की बारीकी से जांच और नईम के वर्तमान मकान को तत्काल सील करने की मांग की है.

नईम खान की पहली पत्नी शिखा खान ने बताया कि "नईम खान ने सितंबर में दूसरी शादी रेहाना से की थी. दूसरी शादी करने के बाद से लगातार नईम परेशान थे. कार्यालय के सामने बने मकान में रहते थे. मुझे सुबह फोन के माध्यम से जानकारी मिली कि पति कुछ भी हरकत नहीं कर रहे हैं. जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है."