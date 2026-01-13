ETV Bharat / state

मझदार में MLA निर्मला सप्रे, कांग्रेस में या बीजेपी में? BJP प्रदेशध्यक्ष खंडेलवाल भी टाल गए

बीना पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ विधायक निर्मला सप्रे ने मंच साझा नहीं किया. खंडेलवाल विधायक के भाई के घर जरूर पहुंचे.

बीना में क्रिकेट खेल महोत्सव का समापन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 12:00 PM IST

3 Min Read
सागर : बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने भले ही अनौपचारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन कर ली हो, लेकिन बीजेपी नेता उन्हें अभी तक अपना नहीं सके हैं. ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है. बीना पहुंचे बीजेपी प्रदेशध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ वह मंच पर नजर नहीं आईं. जब खंडेलवाल से इस बारे में पूछा गया तो वह सवाल को टाल गए.

विधायक के भाई के घर पहुंचे खंडेलवाल

भाजपा प्रदेशध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सागर के बीना में स्व. राकेश सिरोठिया की स्मृति में आयोजित क्रिकेट खेल महोत्सव के समापन के अवसर पर पहुंचे. यहां सागर जिले के बीजेपी के सभी विधायक मौजूद रहे. लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के मंचों पर शिरकत करने वाली बीना विधायक निर्मला सप्रे नजर नहीं आईं. उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही. हालांकि प्रदेशाध्यक्ष खंडेलवाल बीना विधायक निर्मला के भाई के घर पहुंचे. इससे कई सवाल भी खड़े हुए.

बीना में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल (ETV BHARAT)

कार्यक्रम में गोपाल भार्गव भी नहीं पहुंचे

जब खंडेलवाल से विधायक निर्मला की अनुपस्थिति पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ किया "मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं. क्योंकि वह सरकारी कार्यक्रम होता है." इस कार्यक्रम में रहली विधायक व पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव भी नहीं पहुंचे. इस पर बीजेपी नेताओं ने साफ किया वह अनुमति लेकर बाहर गए हुए हैं.

विधायक निर्मला सप्रे के भाई के घर पहुंचे खंडेलवाल (ETV BHARAT)

मनरेगा का नाम बदलने पर दी सफाई

पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मनरेगा का नाम बदलने पर सफाई दी. उन्होंने कहा "गांधी जी का भाजपा ने सम्मान कम नहीं किया. कांग्रेस ने रामजी का विरोध किया. अब नई योजना में गांवों मे मांग के अनुरूप मजदूरों को काम मिलेगा. मजदूरों को काम न मिलने पर भत्ता मिलेगा."

खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर खंडेलवाल ने कहा "खेल ही एकमात्र ऐसा साधन है, जिसमे एक मंच पर सभी धर्म, जाति के लोग शामिल होते हैं. ऐसे ही खेल भावना से हमें ओतप्रोत होना चाहिए."

विधायक निर्मला सप्रे का क्या है पूरा मामला

कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची बीना विधायक निर्मला सप्रे ने ठीक लोकसभा चुनाव 2024 के पहले भाजपा का दामन थाम लिया था. भाजपा से जुड़ने के बाद उन्होंने बिना इस्तीफा दिए भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल होना शुरू कर दिया.

बिना इस्तीफा दिए भाजपा में शामिल हुई विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर को सदस्यता रद्द करने का आवेदन दिया, लेकिन 90 दिन बीत जाने के बाद स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया. मामला अब कोर्ट में है.

