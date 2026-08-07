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कॉमनवेल्थ की चमक लेकर सागर पहुंचीं सिल्वर मेडलिस्ट यामिनी, बताई फ्यूचर प्लानिंग

18 साल के कठिन संघर्ष के बाद मिली बड़ी सफलता, वर्ल्ड यूनिवर्सटी गेम्स में भी भारत को दिला चुकीं पहला पदक, सागर में जोरदार स्वागत

YAMINI MAURYA REACHES SAGAR
काॅमनवेल्थ गेम्स में यामिनी ने जीता सिल्वर, पहुंची अपने गृहनगर सागर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 1:24 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 2:16 PM IST

4 Min Read
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सागर : बुंदेलखंड की बेटियां खेल के मामले में इतिहास रच रही हैं. ऐसा ही कुछ सागर के पुराने सदर इलाके की रहने वाली यामिनी मौर्य ने कर दिखाया है. यामिनी मौर्य ने जूडो में काॅमनवेल्थ गेम्स में भारत की झोली में रजत पदक डाला है. शुक्रवार को जब यामिनी मौर्य सागर लौटीं, तो उनके परिजनों और सागर के खेलप्रेमियों ने उनका जोरदार स्वागत किया. अब यामिनी सितंबर अक्टूबर में जापान के नागोया शहर में होने जा रहे एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड लाना चाहती हैं.

18 साल के कठिन संघर्ष के बाद मिली सफलता

हाल ही में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 31 जुलाई 2026 को सागर की यामिनी मौर्य ने जूडो (57 किलोग्राम वर्ग) स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाया है. यामिनी मौर्य सागर के पुराने सदर निवासी हरिओम मौर्य व मिथलेश मौर्य की बेटी हैं. यामिनी ने 2008 में सागर स्थित खेल परिसर से प्रशिक्षक दीपक कुमार के मार्गदर्शन में जूडो का अभ्यास शुरू किया था. 5 सालों तक कड़े अनुशासन और नियमित प्रशिक्षण के बाद उन्होंने राज्य स्तर पर कई पदक जीते, जिसके बाद उनका चयन राज्य खेल अकादमी में हुआ.अपनी प्रतिभा के दम पर वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचीं. फिलहाल यामिनी जेएसडब्ल्यू अकादमी (कर्नाटक) में उच्च स्तरीय जूडो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं.

सागर पहुंचीं सिल्वर मेडलिस्ट यामि (Etv Bharat)

वर्ल्ड यूनिवर्सटी गेम्स में भी हासिल किया था बड़ा मुकाम

यामिनी मौर्य की बात करें, तो काॅमनवेल्थ में पदक जीतने के पहले यामिनी के नाम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत के लिए पदक दिलाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का रिकार्ड भी दर्ज है. सागर पहुंचकर ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने अपनी जीत पर खुशी जताई और सितंबर, अक्टूबर में जापान में होने जा रहे एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मैडल दिलाने की तैयारियों में जुटने की बात कही. वहीं, उन्होंने बुंदेलखंड की बेटियों को संदेश देते हुए कहा, '' कोई भी खेल खेलें, उसके लिए काफी मेहनत करें, तब जाकर सफल मिलती है. हमारी यहां लड़कियों को ऐसे गेम्स सीखना चाहिए, जिसमें वो सेल्फ डिफेंस भी कर सकें.''

Sagar common wealth winner yamini
कॉमनवेल्थ की चमक लेकर सागर पहुंचीं सिल्वर मेडलिस्ट यामिनी (Etv Bharat)

यामिनी के पापा को गोल्ड की दरकार, मां चाहती हैं सभी बेटियां करें कमाल

वहीं, यामिनी मौर्य के पिता हरिओम मौर्य भी काफी खुश नजर आए. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, '' मेरी बेटी ने सिल्वर मेडल जीता है. गोल्ड मेडल जीतना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं है. आज हमें बहुत खुशी हो रही है. आज हमारे परिवार, समाज के लोग काफी खुश है और बेटी को लेने आए हैं. आशा है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को उनकी रूचि के अनुसार आगे बढ़ाएं. देश की बेटियों से हम ये कहना चाहेंगे कि अपनी रूचि के अनुसार जो भी करना चाहते हैं, अपने माता पिता को कहें, जिसमें उसकी रूचि हो, खेलकूंद या पढ़ाई में खूब आगे जाएं और माता पिता का सपना पूरा करें. मेरी बेटी अब ओलंपिक में मेडल चाहती है और उसके लिए तैयारी भी कर रही है. वहीं यामिनी की मां मिथलेश मौर्य ने कहा, '' आज बहुत अच्छा लग रहा है. लग रहा है कि ऐसे सभी बच्चे देश का नाम रोशन करें. हमारी बेटी ने नाम रोशन किया है, इसी तरह दूसरे बच्चे भी नाम रोशन करें.''

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यामिनी से एशियन गेम्स और ओलंपिक में पदक की दरकार

इस खास मौके पर अपने विधानसभा क्षेत्र नरयावली की बेटी यामिनी मौर्य का स्वागत करने पहुंचे विधायक प्रदीप लारिया ने कहा, '' बुंदेलखंड, सागर और नरयवाली विधानसभा के साथ पूरे प्रदेश और देश के लिए उपलब्धि है. हमारे बुंदेलखंड में खेल के मामले में उतनी प्रतिभाएं निकल नहीं पाती हैं. लेकिन यामिनी मौर्य ने जो कामनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीता है. इस मौके पर हम प्रसन्नता और गर्व का अनुभव कर रहे हैं. मुझे लगता है कि आने वाले समय चाहे एशियन गेम्स हो या ओलंपिक में काफी उम्मीदें हैं. उनके परिवार ने जिस तरह उनके कोच ने बड़ी मेहनत कर बिटिया को खेल के क्षेत्र में निकाला है, हमें भरोसा था कि यामिनी पदक हासिल करेगी.''

Last Updated : August 7, 2026 at 2:16 PM IST

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