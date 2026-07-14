शहर में एक भी डेयरी नहीं दिखनी चाहिए, सागर कलेक्टर के तेवर देख फील्ड में उतरे अफसर
सागर शहर के अंदर चल रही डेयरियां स्वच्छता में बाधक. अब इनकी शिफ्टिंग की प्रक्रिया सख्ती से शुरू. नहीं माने तो लगेगा जुर्माना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 3:25 PM IST
सागर : शहर के सुगम यातायात में बाधा और गंदगी की वजह बन रही डेयरियों को अब सख्ती से विस्थापित किया जाएगा. भोपाल रोड पर हफसिली में डेयरी विस्थापन स्थल विकसित होने के बाद भी शहर के डेयरी संचालकों द्वारा की जा रही लेटलतीफी को लेकर कलेक्टर सागर प्रतिभा पाल ने सख्त रुख अपनाया है. कलेक्टर ने कड़ाई से डेयरी विस्थापन के निर्देश नगर निगम को दिए हैं. उन्होंने कहा "तत्काल प्रभावी और बलपूर्वक कार्यवाही करके डेयरियों का विस्थापन किया जाए."
शहर से हटने को तैयार नहीं डेयरी संचालक
डेयरी विस्थापन स्थल पर सभी बुनियादी सुविधाएं शुरू होने के बाद भी शहर में डेयरी संचालित करने वाले संचालक जाने तैयार नहीं हैं. इसके पहले भी नगर निगम और जिला प्रशासन कई बार प्रयास कर चुका है. अब शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और जन स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता के उद्देश्य से जिला प्रशासन सख्ती पर उतर आया है. कलेक्टर प्रतिभा पाल ने शहर की सीमा में अवैध और अव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही सभी दुग्ध डेयरियों को कड़ाई के साथ हफ्सली डेयरी विस्थापन स्थल पर स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए हैं.
हफसिली में करें डेयरियों का विस्थापन
कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर ने रिहायशी क्षेत्रों और शहर के मुख्य मार्गों पर दुग्ध डेयरियों की वजह से उत्पन्न होने वाली गंदगी, जलभराव और मवेशियों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शासन द्वारा हफसिली में सर्वसुविधायुक्त डेयरी विस्थापन स्थल पूर्ण रूप से विकसित किया जा चुका है. इसलिए अब शहर में डेयरियों का संचालन पूर्ण रूप से बंद होगा.
- CMHO ऑफिस में अटेंडेंस रजिस्टर देख सागर कलेक्टर का माथा ठनका, 21 लोगों का कटेगा 3 दिन का वेतन
- वर्ल्ड क्लास होगा सागर स्मार्ट सिटी का ICCC, नागरिक सुविधाओं को बनाएगा बेहतर
नहीं माने तो होगी सख्त कार्रवाई
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा "सभी डेयरियों को चिह्नित कर तत्काल हफसिली विस्थापन स्थल पर स्थानांतरित किया जाए. स्वेच्छा से विस्थापित न होने वाले डेयरी संचालकों के विरुद्ध नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन के समन्वय से मवेशियों को जब्त करने और डेयरी परिसरों को सील करने कर वैधानिक कार्रवाई की जाए."
कलेक्टर ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देशित किया "हफसिली विस्थापन स्थल पर निर्बाध बिजली आपूर्ति, पेयजल, पहुंच मार्ग एवं ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाएं निरंतर सुचारू रहें, ताकि विस्थापितों को कोई दिक्कत न हो. प्रतिबंधित क्षेत्रों में चोरी-छिपे डेयरी संचालित करने अथवा मवेशियों को सार्वजनिक मार्गों पर लावारिस छोड़ने की दशा में भारी अर्थदंड लगाया जाए."