जहरीली शराब से नहीं थम रहीं मौतें? देर रात शराब दुकानों पर पहुंचे कलेक्टर एसपी
सागर में शराब दुकानों पर नकेल कसने की तैयारी, देर रात कलेक्टर-एसपी खुद पहुंचे शराब दुकान, औचक निरीक्षण से हड़कंप, कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 10:58 AM IST
सागर : एक ओर जिले में शराब से मौतों का मामला थम नहीं रहा है, दूसरी ओर प्रशासन और पुलिस इस पर नकेल कसने में कामयाब नजर नहीं आ रहा है. बंडा शराब कांड ने तो पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी, इसके बाद हाल ही में केसली के जैतपुर डोमा में शराब से तीन मौतें होने का दावा किया गया. मौत का सिलसिला यहां भी नहीं थमा, शनिवार को सागर के मछरयाई में शराब दुकान के पास ही शराब पीने से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद कलेक्टर और एसपी को खुद सड़क पर उतरना पड़ा.
जिला प्रशासन, आबकारी और पुलिस की टीमों के बाद अब खुद कलेक्टर-एसपी ने मोर्चा संभाल लिया है. सागर में बीती रात करीब साढ़े 10 बजे कलेक्टर एसपी ने शहर की कई शराब दुकानों का औचक निरीक्षण किया. दुकानों का स्टाॅक चैक करने, बिक्री का सिस्टम देखने के साथ नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.
कलेक्टर एसपी के साथ पहुंचा था आबकारी अमला
कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने सोमवार रात एसपी संजीव सिन्हा सहित आबकारी विभाग और अन्य अधिकारियों के साथ शहर की शराब दुकानों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान तिली, धर्माश्री, राजीव नगर, शास्त्री वार्ड, संजय ड्राइव सहित शहर की कई दुकानों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया. निरीक्षण के दौरान कलेक्टर यादव ने अपने सामने संबंधित अधिकारी से शराब की बोतल पर अंकित क्यूआर कोड स्कैन करवाया और इसकी जानकारी ली. उन्होंने दुकान में उपलब्ध शराब के स्टॉक, उसके रखरखाव और बिक्री आदि को बारीकी से परखा.
शराब दुकानों के रिकॉर्ड खंगाले
कलेक्टर ने अधिकारियों से शराब बिक्री के दौरान ऑनलाइन और नगद भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी ली. उन्होंने स्टॉक के रिकॉर्ड और बिक्री से संबंधित व्यवस्थाओं का अवलोकन किया. इसके साथ ही कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने शराब दुकान के आसपास के क्षेत्र में स्थित खानपान व दूसरी दुकानों का भी निरीक्षण किया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से दुकानों की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए.
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शराब दुकानों और पीने वालों को कलेक्टर की वॉर्निंग
कलेक्टर दिलीप यादव ने निरीक्षण के दौरान कहा, '' शासन के निर्देश अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दुकान से शराब खरीदता है, वह दुकान या उसके आसपास या अन्य किसी इलाके में नियम विरुद्ध शराब का सेवन न करें. शहर में अवैध शराब की बिक्री और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही को रोकने के लिए इस प्रकार के निरीक्षण न केवल शहर में बल्कि सभी तहसीलों में जारी रहेंगे.''
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इस औचक निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री, सिटी मजिस्ट्रेट शैलेष द्विवेदी, सहायक आबकारी आयुक्त वंदना पांडे सहित पुलिस एवं आबकारी विभाग का अमला उपस्थित रहा.