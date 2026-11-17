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जहरीली शराब से नहीं थम रहीं मौतें? देर रात शराब दुकानों पर पहुंचे कलेक्टर एसपी

देर रात शराब दुकानों पर पहुंचे कलेक्टर एसपी ( Etv Bharat )

सागर : एक ओर जिले में शराब से मौतों का मामला थम नहीं रहा है, दूसरी ओर प्रशासन और पुलिस इस पर नकेल कसने में कामयाब नजर नहीं आ रहा है. बंडा शराब कांड ने तो पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी, इसके बाद हाल ही में केसली के जैतपुर डोमा में शराब से तीन मौतें होने का दावा किया गया. मौत का सिलसिला यहां भी नहीं थमा, शनिवार को सागर के मछरयाई में शराब दुकान के पास ही शराब पीने से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद कलेक्टर और एसपी को खुद सड़क पर उतरना पड़ा.

जिला प्रशासन, आबकारी और पुलिस की टीमों के बाद अब खुद कलेक्टर-एसपी ने मोर्चा संभाल लिया है. सागर में बीती रात करीब साढ़े 10 बजे कलेक्टर एसपी ने शहर की कई शराब दुकानों का औचक निरीक्षण किया. दुकानों का स्टाॅक चैक करने, बिक्री का सिस्टम देखने के साथ नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.