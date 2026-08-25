जनसुनवाई में अचानक उल्टी करने लगा युवक, माजरा समझ अफसरों के होश उड़े
सागर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान युवक ने जान देने की कोशिश की. वह सूदखोरों से प्रताड़ित है. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 7:47 PM IST
सागर : जिला कलेक्टर कार्यालय में चल रही जनसुनवाई के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब अपनी शिकायत लेकर पहुंचा एक युवक अचानक उल्टियां करने लगा. जब आसपास खड़े पुलिसकर्मियों और कलेक्ट्रेट के स्टाफ ने उसको देखा और बात की तो पता चला कि उसने खौफनाक कदम उठा लिया है. वह जान देने पर उतारू है. प्रशासनिक अधिकारियों ने युवक को आनन-फानन में कार में बैठाया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया. उसकी हालत हालत स्थिर बताई जा रही है.
आवेदन में लिखे सूदखोरों के नाम
युवक का नाम विजय कुमार है. वह गढ़ाकोटा का रहने वाला है. कलेक्ट्रेट में अचानक उल्टियां करते देख स्टाफ ने कारण पूछा तो उसने हड़बड़ाते हुए सब बता दिया. जनसुनवाई में पहुंचे युवक ने ये कदम क्यों उठाया? इसके जवाब में उसने बताया "वह सूदखोरों से तंग आ गया है. अब जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है. उसने आवेदन में परेशान करने वाले सूदखोरों के नाम भी लिखे हैं. ये सूदखोर दबंग और बदमाश प्रवृत्ति के हैं. इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है."
सूदखोरों ने दी फर्जी केस में फंसाने की धमकी
पीड़ित युवक ने बताया "उसने गढ़ाकोटा के सूदखोरों से रुपए उधार लिए थे, जिसे वह लौटा चुका है. इसके बावजूद सूदखोर उससे पैसों की मांग कर रहे हैं." उसका आरोप है "उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है. उधारी की सारी रकम वापस करने के बाद भी मुझे रोजाना तंग किया जा रहा है. उसे धमकी दी जा रही है कि फर्जी तरीके से गंभीर केस फंसा देंगे."
- जनसुनवाई में लाइन में लग बारी का इंतजार कर रहे 70 साल के बुजुर्ग की अचानक मौत
- धमकी दे 6 माह का राशन पचा गया सेल्समैन, पैरों में गिरे ग्रामीण फिर भी नहीं पसीजा दिल
हालत ठीक होने पर जांच करने का भरोसा
गोपालगंज थाना प्रभारी घनश्याम शर्मा ने बताया "विजय को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर है. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी विजय से विस्तृत जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं. हालत ठीक होने पर विजय के बयान लिए जाएंगे. बयानों के आधार पर रुपयों के लेनदेन और जमीन के विवाद की जांच की जाएगी. जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ होगी और उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी."