ETV Bharat / state

सागर बनेगा जीरो लिक्विड वेस्ट सिटी, घरेलू और उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी होगा ट्रीट

सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया निरीक्षण. जानकारी लेने के साथ दिए कई सुझाव.

SAGAR ZERO LIQUID WASTE CITY
सागर बनेगा जीरो लिक्विड वेस्ट सिटी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 9:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: देश की 100 स्मार्ट सिटी में शामिल सागर शहर को जीरो लिक्विड वेस्ट सिटी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. स्मार्ट सिटी लिमिटेड सागर की चेयरमैन कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पदस्थापना के बाद पहली बार स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा की. शहरी विकास से जुड़ी तमाम परियोजनाओं और योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी ली.

उन्होंने स्मार्ट सिटी के तमाम तरह के कार्यों के अवलोकन के साथ-साथ इस बात पर जोर दिया कि शहर को जीरो लिक्विड वेस्ट सिटी बनाया जाए. उनका मानना है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा वाॅटर ट्रीटमेंट के लिए उन्नत तकनीक के प्लांट लगाए गए हैं, इनका उपयोग करके घरेलू और उद्योग से निकलने वाले जल अपशिष्ट को ट्रीट किया जा सकता है.

'सागर को बनाएं जीरो लिक्विड वेस्ट सिटी'

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्मार्ट सिटीज मिशन अंतर्गत शहरी विकास के लिए प्रगतिरत परियोजनाओं को लेकर बैठक में समीक्षा भी की. कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सागर की लाखा बंजारा झील में नालों को मिलने से रोकने की गई नाला टैपिंग की जानकारी ली. उन्होंने कहा, "झील के आसपास सभी नाले बारिश के मौसम के अलावा सूखे रहें, यह प्रयास करें. इससे शहर के भूमिगत जल या जलस्रोतों में बहकर या रिसाव से गंदा प्रदूषित पानी नहीं मिलेगा और जलस्रोत, जलीय जीवन और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा.

SAGAR COLLECTOR PRATIBHA PAL
स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया निरीक्षण (ETV Bharat)

सभी नालों को सीवरेज नेटवर्क में जोड़ने की योजना बनायें और शहर को जीरो लिक्विड वेस्ट सिटी बनाने का प्रयास करें. प्रदूषित जल उपचार के लिए उन्नत तकनीक वाले प्लांट नगर पालिका निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित हैं. वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस का उपयोग कर घरेलू और उद्योगों के अपषिष्ट जल का ट्रीटमेंट कर पूरी तरह रिसायकल कर उपयोगी बनाएं."

लाखा बंजारा झील के कायाकल्प की सराहना

कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा, "लाखा बंजारा झील के कायाकल्प की सराहना हर जगह की जाती है. ऐतिहासिक झील की सफाई एवं सौंदर्यीकरण के अपूर्ण प्रयासों को स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत पूर्ण किया गया है. झील में कनेरादेव फीडर कैनाल से बहकर आने वाला बारिश का पानी एकत्र होता है और गर्मी के मौसम में वाष्पीकरण के बाद भी जलस्तर इतना बना हुआ है, तो यह जलस्रोत सुरक्षा व जल संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट उदाहरण है."

SAGAR SMART CITY WORKS
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा की (ETV Bharat)

इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया निरीक्षण

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्मार्ट सिटी कार्यालय के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया और यहां ट्रैफिक पुलिस और पुलिस, स्वास्थ्य, नगर पालिका निगम एवं राजस्व विभाग आदि विभिन्न विभागों से जुड़ी सेवाओं की मॉनिटरिंग व्यवस्था की विस्तार से जानकारी ली.

उन्होंने शहरी स्वच्छता से जुड़ी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहनों की आईसीसीसी से जोड़कर की जा रही जीपीएस ट्रेकिंग व्यवस्था को परखा. उन्होंने कचरा वाहनों का निर्धारित समय पर संबंधित गली मुहल्ले में पहुंच कर कचरा संग्रहण कार्य और निर्धारित समय से न पहुंचने पर उनकी निगरानी कर रूट पर वाहन को दुरूस्त कराने की सूचना व्यवस्था आदि की विस्तार से जानकारी ली.

TAGGED:

SAGAR COLLECTOR PRATIBHA PAL
SAGAR SMART CITY WORKS
WATER TREATMENT PLANT SAGAR
SMART CITY CONTROL CENTER
SAGAR ZERO LIQUID WASTE CITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.